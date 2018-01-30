Тема дня. Нацдружины - армия Авакова или гражданская инициатива

На выходных приняли присягу Национальные дружины - проект Нацкорпуса. В соцсетях обсуждают, не станет ли организация штурмовыми отрядами

28 января Национальный корпус провел публичное принятие присяги участниками общественной организации Национальные дружины (НД). Уже второй день в соцсетях не утихают споры о том, законна ли такая организация и зачем она нужна.



С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. "Чтобы патрулировать собственные улицы. Чтобы защищать. Чтобы чистить родные города от разнообразной гнили, от алкашни к наркоманам и дальше", - так отвечают нацдружинники на вопрос, во имя чего они собрались.



Второй вопрос, который всех интересует, - на чьи деньги организация будет вести свою деятельность. Официальная позиция - это членские взносы: "Все бойцы Национальных дружин имеют униформу и шевроны, которые нужно заслужить. Мы покупаем все это на членские взносы наших бойцов. Других расходов мы не имеем".

Предварительно известно, что присягу принимали 600 человек. Сколько всего людей будет в Нацдружинах - пока неизвестно.





Те самые куртки, о которых все говорят (фото - Facebook Нацдружин)



КАК РАЗВИВАЛОСЬ. Опасения и претензии к организации можно разделить на две группы. Первая - "они будут бить неугодных". Нацдружины сравнивают и со штурмовыми отрядами НСДАП, и с Гитлерюгендом, памятуя об их приверженности к здоровому образу жизни. Закономерно, что возникли вопросы об уставе НД и о том, как они будут отличать неугодных на улицах. Что касается устава -он будет представлен на пресс-конференции завтра, 31 января. В Нацкорпусе говорят, что у граждан есть право производить гражданский арест, если они становятся непосредственными свидетелями правонарушения на улице. Вот и нацдружинники якобы будут действовать исключительно в рамках этого права. Кроме того, обещают бороться с незаконными игровыми автоматами.



Вторая группа претензий общественности - "появилась карманная армия". Когда об этом говорят, обычно имеют в виду министра внутренних дел Арсена Авакова: и Билецкого, и Нацкорпус связывают именно с ним. На это сам Аваков прогнозировано ответил, что Нацдружины - не его помощники. В Украине есть только одна монополия на насилие - государственная, представленная Нацполицией, Нацгвардией и ВСУ, говорит министр. "Я как министр не позволю, чтобы были параллельные структуры, которые пытаются на улицах вести себя как альтернативные парамилитарные образования", - подчеркнул Аваков.



До этого в МВД заявили, что члены НД имеют право охранять общественный порядок только совместно с сотрудниками полиции или Нацгвардии. При этом дружинники не могут самостоятельно проверять документы, проводить досмотр личных вещей или останавливать автомобили.



Ни в Нацкорпусе, ни в НД о связи с Аваковым и о сотрудничестве с ним не упоминали. Но это не мешает пользователям Facebook называть Нацдружины карманной армией именно Авакова - тем более, пока есть сомнения в источниках финансирования.



ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Пока сказать сложно. Но одно ясно - на завтрашней пресс-конференции руководству Нацдружины будут задавать те же вопросы, которыми сейчас переполнена лента Facebook - что собираются делать, для кого и на чьи деньги. Пока все выглядит как попытка Арсена Авакова публично продемонстрировать президенту Петру Порошенко свои уличные возможности. Ранее Нацкорпус уже блокировал Верховную Раду.

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