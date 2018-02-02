"Мы не папуасы". Какой Антикоррупционный суд хотят депутаты

В Украине появится суд, который сможет сажать топ-коррупционеров, если давление западных партнеров будет нарастать

Антикоррупционный суд - последнее и ключевое звено после НАБУ и САП в создании замкнутой антикоррупционной вертикали в Украине. Сейчас от воли Банковой и провластных депутатов в создании суда зависят кредитование МВФ и качество дальнейшая поддержка Запада. И самое главное, - результаты борьбы с коррупцией. Политики медлят, но эксперты отмечают - еще ничего не потеряно. О том, какой суд хочет создать президент и его политические союзники, и чего требует Запад - в материале LIGA.net.

Создание Антикоррупционного суда - одно из требований к Киеву от международных финансовых организаций, ЕС и США. "Важно получить адекватную судебную систему, которая сажала бы за решетку коррупционеров, вина которых доказана НАБУ и САП", - ясно заявила несколько месяцев назад посол США в Украине Мари Йованович.



Украинский политический класс опасается создания независимого антикоррупционного суда, маскируя свой страх под критику иностранных посольств, которые якобы хотят получить в Украине ручной суд. Политики понимают, что наличие такого органа снизит коррупционный ресурс, распределение которых является фундаментом формирования украинских правящих коалиций на протяжении десятилетий. Эффективным суд станет, если будет создан с учетом требований международных партнеров, а не по правилам власти. В противном случае, Украина получит очередной марионеточный орган, после НАПК и ГБР.

В ноябре 2017 года в Раду было подано два законопроекта об антикоррупционном суде. Один - от власти, второй - от оппозиции. Арбитром выступила Венецианская комиссия. Оценив оба документа, эксперты пришли к выводу: первый - противоречит законам Украины и международным обязательствам, второй - "хорошая основа", но нужно доработать. Дальше - подать законопроект порекомендовали Петру Порошенко. Поскольку на рассмотрении парламента не могут находиться два подобных законопроекта, из Рады исключили "лишние", дав зеленый свет президентскому документу. Но предоставленный Банковой в конце декабря законопроект потребовали доработать и правозащитники, и партнеры Украины, в том числе, - Международный валютный фонд, Всемирный банк и ЕС.

Антикоррупционный суд: версии Запада и Банковой

Идея антикоррупционных судов не нова - она была заложена еще в законе о судоустройстве от 2 июня 2016 года. Ожидалось, что этот суд будет рассматривать дела, которыми занимаются САП и НАБУ. Однако в законопроекте №7440 значительно расширился перечень дел, которые подпадают под юрисдикцию антикоррупционных судов. Как поясняется в записке к законопроекту, это делается для того, чтобы суд не стал, если перефразировать, "карманным" для НАБУ.

Суть нового суда изложена в рекомендациях Венецианской комиссии: только крупные коррупционные дела НАБУ и САП (о рассмотрении дел других ведомств речь не шла), независимая апелляционная палата, открытый конкурс на должности судей, высокая оплата и уровень безопасности судей.

Профессор уголовного права Киево-Могилянской академии Николай Хавронюк уверен, что для эффективности суда следует оставить не более шести статей УК (законопроект президента предполагает 15- ред) кража госимущества, злоупотребление служебным положением, получение неправомерной выгоды в крупных и особо крупных размерах, ложное декларирование, незаконное обогащение и злоупотребление влиянием. Иначе новосозданный суд заблокируют сотнями дел о взяточничестве мелких чиновников. Сузить количество статей УК для суда - недостаточно. Также нужно предусмотреть, чтобы судьи сами выбирали дела.

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В президентском законопроекте №7440 отбирать претендентов на мантию продолжит Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС). Документ также предполагает создание Общественного совета международных экспертов, как вспомогательного органа ВККС. Если эти два ведомства не согласуют кандидатуру, то 11 членов комиссии могут проголосовать за игнорирование позиции международного совета.

Полномочия совета - это камень преткновения между властью и западными партнерами.

В Международном валютном фонде ожидают от парламентариев корректирования президентского законопроекта с предоставлением совету права вето на кандидатов, которые по их мнению не должны стать судьями.

Кроме того, президентская версия документа предполагает на протяжении года создавать антикоррупционный суд. Это даст возможность заинтересованным лицам оттягивать начало его работы. Международные доноры заявили, что это время следует сократить.

Проект закона от президента гласит, что совет экспертов могут войти люди со стажем работы судьей или адвокатом и дополнительно иметь опыт работы в международных антикоррупционных организациях. Хавровнюк называет выписанные требования утопическими, ибо под них могут попасть только иностранцы, которых еще нужно будет заманить на бесплатную работу в Украину.

А что, если проигнорировать Запад?

Порошенко неоднократно подчеркивал, что действующая власть достигла лучших результатов в сотрудничестве с МВФ за всю историю отношений Украины с организацией. "Мы получили 8,7 млрд долларов в самое сложное время в нашей истории. Для нас очень важно продолжать сотрудничество с МВФ в 2018 году", - сказал президент в Давосе.

Опрошенные депутаты коалиции заверили LIGA.net, что понимают позицию президента и всю серьезность последствий, в случае охлаждения отношений с донорами. По словам представителя президентской фракции Вадима Денисенко, если МВФ объявит о приостановке сотрудничества правительству слишком дорого обойдутся новые кредиты.

"Без программы с МВФ в Украину почти невозможно будет привести инвестиции, где-то придется искать средства, чтобы отдать старые долги. Это скажется на курсе гривны и финансовой стабильности", - утверждает заместитель директора Центра экономических стратегий Мария Репко.

Если Рада провалит создание антикоррупционного суда, то дальнейшие шаги Украины по европейской интеграции зависнут на многие годы

После встречи с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард в Давосе Порошенко отметил, что они обсудили создание антикоррупционного суда. По информации депутата Денисенко, на момент публикации этой статьи, переговоры украинской власти с представителями стран-доноров зашли в тупик. Из-за того, что депутаты большинства раздражены требованиями МВФ и грозятся не поддержать законопроект.

В президентской команде отмечают, что пока ничего трагического не произошло. Нужно договариваться. Дедлайн - во второй половине апреля. Тогда состоится заседание совета директоров МВФ, где рассмотрят выделение средств Украине.

Депутат из Народного фронта Леонид Емец предполагает, что если Верховная Рада провалит создание антикоррупционного суда с учетом поправок МВФ и Всемирного банка, то дальнейшие шаги Украины по европейской интеграции зависнут на многие годы.

Голоса и торговля компромиссом

Создание независимого антикоррупционного суда некоторые депутаты из числа еврооптимистов считают самым ответственным решением восьмого созыва Верховной Рады. Синхронная позиция МВФ, Всемирного банка, Евросоюза и Венецианской комиссии, как никогда его приблизили, но градус сопротивления парламента еще стоит определить самой Банковой.

Показательно, что 18 января в зале не нашлось поддержки за включение в повестку дня проектов об антикоррупционном суде, в том числе президентского. Не хватило 22 голоса. В БПП не голосовали 57 нардепов из 138, в НФ - 15 из 81. В Самопомощи, Батьківщине и группе внефракционных - половина депутатов. В Оппоблоке, Відродженні, Волі народа, Радикальной партии - большинство.

Глава фракции Народний фронт Максим Бурбак заявил LIGA.net, что "фронтовики" поддерживают создание антикоррупционного суда. А мнение МВФ, как и позиция президента, могут быть учтены - на усмотрение Верховной Рады.

Как рассказывают некоторые депутаты в Народном фронте, во фракции на самом деле нет поддержки создания антикоррупционного суда с изменениями, о которых говорят западные партнеры. Но причина не в праве вето для доноров, а в страхе перед независимым судом.

"Пока нет даже половины голосов за действенный антикоррупционный суд. Вероятно, что за неэффективный суд голоса найдутся, хотя нелегко. Уже сильно обожглись с декларациями, вплоть до того, что передумали баллотироваться в следующий созыв", - объясняет один из "фронтовиков" настроения коллег.

В отличие от союзников по коалиции, собеседники в БПП отмечают: у них есть голоса под антикоррупционный суд. Но чтобы сделать его зависимым от иностранных посольств "голосов нет, и вряд ли их вообще кто-то будет искать".

Представитель Transparency Ярослав Юрчишин рассказывет, что приглашение международных экспертов к отбору судей в антикоррупционный суд на самом деле возникло по предложению украинской стороны, как попытка одной из групп переговорщиков продемонстрировать более партнерские отношения с Западом, чем представители другой группы.

"Я считаю, что мы не папуасы, - говорит депутат БПП Денисенко. - И не хотим быть банановой республикой. Право вето (западных партнеров на состав суда - ред.) должно быть вынесено за скобки переговоров. Нужны компромиссы, иначе такое решение через Верховную Раду не пройдет".

Индекс восприятия коррупции, который рассчитывает Transparency International, из года в год свидетельствует о том, что Украина - именно рядом с государствами, где коренным народом являются папуасы. Так, за 2016 год у Папуа Новой Гвинеи - 28 баллов, у Украины - 29. Для сравнения, самый высокий индекс у Дании и Новой Зеландии - 90 (данные за 2017 год будут опубликованы в конце февраля). А согласно Индексу экономической свободы предыдущего года Папуа Нова Гвинея опережает Украину на двенадцать пунктов.

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"Нельзя допустить введения внешнего управления", - отмечает нардеп Владимир Арьев. "Речь может идти о международных организациях, например, Венецианской комиссии. Но я категорически против посольств, которые представляют интересы своих государств в Украине и, согласно Венской конвенции, не могут вмешиваться в формирование властных структур в другом государстве", - добавил он.



Однако, как показывает опыт, все антикоррупционные сдвиги, например - электронное декларирование и создание Антикоррупционного бюро, были сделаны исключительно под прессингом западных партнеров. Привлечение международных экспертов распространенная практика для развивающихся стран в борьбе с коррупцией. Это дополнительный контроль, который предупреждает регресс. Примером тому можно назвать механизм приостановления безвизового режима с ЕС, который грозились задействовать при дальнейших вмешательствах власти в работу НАБУ.



Депутат Валерий Карпунцов в комментарии LIGA.net указывает на еще одну недоработку в законопроекте президента: Высший антикоррупционный суд не может быть без "низших" - это нарушение Конституции Украины. "Это элементарно исправляется созданием антикоррупционных судов первой инстанции и Высшего антикоррупционного суда. Это гарантирует независимость первой инстанции от апелляции", - отметил он в комментарии.

Мы не будем делать суд, который вызовет протест Запада. Но и делать суд вопреки Конституции нельзя

Собеседники LIGA.net в АП, в отличие от депутатов БПП, высказываются менее воинственно.

"Мы не будем делать суд, который вызовет протест Запада. Но и делать суд вопреки Конституции нельзя", - сказал собеседник в офисе Петра Порошенко. При этом он отметил, что суд "будет создан обязательно". "Даже если во власти есть люди, которые будут против - им этот процесс остановить не удастся. Садитесь, работайте и делайте текст, который всех устроит", - полагает он.

Один из депутатов коалиции рассказывает, как голосуют коллеги из БПП: пока президент лично каждого не возьмет за шиворот, то они так и голосуют. С Народным фронтом история похожая, если речь идет о группах, ориентированных на руководство фракции.

Среди некоторых нардепов коалиции есть менее популярная точка зрения. Они считают "бредом" заявления коллег о том, что право вето для международных экспертов при отборе судей может влиять на государственный суверенитет и ставит антикоррупционный суд под контроль посольств. А для тех, кто сомневается, депутаты указывают на обоснование Венецианской комиссии, где написано, как избежать нарушение конституции и одновременно дать право вето экспертам в международном совете.

В руководстве БПП подчеркивают, что в таком виде как сейчас, документ точно не будет принят во втором чтении: учтут и мнение авторов, и пожелания медународных организаций. Компромиссом в переговорах с МВФ могут стать: снижение требований к претендентам на должности судей и членов международного совета, сокращение сроков создания суда, но не право вето. Во фракции отмечают, что успех поддержки "поправок МВФ" в парламенте будет зависеть от фамилий народных депутатов, которые их внесут.

Пока не готов окончательный текст законопроекта ко второму чтению, открытым остается вопрос: убедит ли Банковая своих депутатов и союзников из Народного фронта переступить через собственные коррупционные риски и проголосовать за договоренности с МВФ, а также насколько западные партнеры принципиальные в своих требованиях.

Что дальше

По мнению первого замглавы комитета ВР по правовой политике, Леонида Емца с первым чтением у президентского законопроекта № 7440 проблем не должно возникнуть. Он автоматически будет включен в повестку дня сессии с другими четырьмя законопроектами об антикоррупционном суде, но именно у №7440 больше шансов стать фундаментом законопроекта для второго чтения.

После этого начнется двухнедельный цикл, в котором депутаты могут подавать правки. Потом их должен рассмотреть профильный комитет и подготовить их ко второму чтению. Порошенко лично отмечал необходимость продолжения работы по подготовке законопроекта об антикоррупционном суде ко второму чтению.

Депутат Сергей Лещенко считает, что парламент не будет спешить со вторым чтением. Президент попробует начать переговоры с чистого листа о транше МВФ после первого голосования. А дальше он попытается оттянуть создание суда до осени, обвиняя в этом депутатов.

Как объяснили LIGA.net юристы, в президентский законопроект закладывались очень выгодные для власти условия. Даже в случае компромисса Банковая остается в выигрыше. Самое главное, что законопроект об антикоррупционном суде подан в парламент", - подчеркивает глава Центра политических студий и аналитики Эйдос Виктор Таран в комментарии LIGA.net. "Это означает, что процесс пошел", - считает он.

Как поясняет Таран, каждый из этапов принятия закона - показатель заинтересованности власти. Насколько быстро законопроект будет проходить через комитеты и как пройдет наработка согласованных поправок. Третий этап - финальное голосование.

Нардеп от БПП Дмитрий Андриевский в эфире одного из телеканалов озвучил такой вариант развития событий: на следующей сессии законопроект будет включен в повестку дня, проголосован в первом чтении и доработан с учетом требований Запада. Это наиболее реалистичный вариант.

Коалиция попытается усидеть на двух стульях: выполнить требования международных партнеров, не задев при этом личные интересы реальных лидеров БПП и НФ и максимально обезопасив себя.

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Дмитрий БОБРИЦКИЙ

Екатерина ЛЯЩЕНКО

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