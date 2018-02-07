Спешить медленно: закон об антикоррупционном суде завис в Раде

Верховная Рада не успела внести в повестку дня сессии законопроект "7440" об антикоррупционном суде. Коалиция обещает вернуться к нему в конце февраля

Часть депутатов БПП, Народного Фронта и других фракций после непублично озвученных от западных партнеров рисков потери безвиза и поддержки международных кредиторов, готовы проголосовать за закон об антикоррупционном суде с учетом замечаний от МВФ, Всемирного банка и Евросоюза. Впрочем, парламентарии не спешат с этим решением. Во вторник они отложили минимум на несколько недель продвижение этого вопроса.

До пленарного заседания 6 февраля, спикер Андрей Парубий заявил, что будет рекомендовать включить в повестку дня законопроект президента об антикоррупционном суде №7440 и вместе с поручением комитета начать его безотлагательное рассмотрение. Парубий заверил, что это позволит приступить к созданию суда на законодательном уровне. Перед непосредственным рассмотрением, из зала исчезла устойчивое большинство для принятия каких-либо решений. Спикер закрыл вечернее заседание парламента в шаге от голосования по суду.

В коалиции не отрицают необходимость скорейшего принятия закона об антикоррупционном суде. Поэтому они договорились отложить голосование до следующей пленарной недели, которая запланирована в конце февраля. Мол, тогда депутаты придут на работу и большинство обязательно будет. Как известно, 8 февраля около 50 нардепов во время заседения Рады будут находиться в командировке, а среда (7 февраля) - традиционно малочисленная.

Как в депутатском большинства меняются взгляды на антикоррупционный суд, кто будет вносить необходимые поправки, - читайте в материале LIGA.net.

НФ: "Лидеров взяли за шиворот"



Исчезновение большинства перед принятием государственных решений не выглядит для этого парламентского созыва сверхестественным. Вспомнить только, как Верховная Рада ушла на летние каникулы, не дожав медицинскую реформу.

Отсутствие голосования за включение в повестку дня означает, что теперь все пять законопроектов об антикоррупционном суде президента, Батькивщины, Самопомощи, группы Видродження и нардепа Сергея Каплина автоматически попадают в повестку дня новой сессии по регламенту, которая началась 6 февраля. Депутатам не нужно теперь отдельное голосование.

В предыдущем материале о ситуации вокруг создания антикоррупционного суда LIGA.net рассказывала о неприятии депутатами требований международных партнеров из-за страха оказаться на скамье подсудимых.

Читайте также: За меньшее зло. Какой будет технология переизбрания Порошенко

Собеседники LIGA.net, рассказывают, что Парубий и премьер-министр Владимир Гройсман встречались с представителями американской правительственной организации USAID, послами стран "Большой семерки" и Евросоюза. Также недавно была встреча с западными дипломатами представителей президента - руководителя парламентского комитета правовой политики Руслана Князевича и советника президента по реформам Георгия Вашадзе (один из авторов президентского проекта закона об антикоррупционном суде №7440 - ред). Именно на базе этого комитета президентский законопроект получит необходимые изменения в ходе переговоров, которые до сих пор продолжаются.

"Поправки согласуют на заседаниях совместной группы Вашадзе и Князевича с донорами USAID. Там еще вовлечен посол ЕС, не знаю, лично ли", - рассказал парламенсткий собеседник LIGA.net, знакомый с ситуацией.



После встречи Парубия и Гройсмана с западными партнерами оба пришли на заседание фракции Народного фронта, рассказывают ее члены. Ранее LIGA.net писала, что у "фронтовиков" нет голосов за дееспособный суд. "Парубий сказал, что надо голосовать за все требования доноров, а фракция не в восторге. Появились категорические противники, но их меньшинство. Лидеров взяли за шиворот. Угрожают остановкой безвизового режима. Они крутятся, но ничего сделать не могут", - рассказал источник в Народном фронте.

Группа парламентариев НФ, ориентированная на Арсения Яценюка до сих пор сомневается в целесообразности создания антикоррупционного суда. Однако один из собеседников в НФ убежден, что все депутатские группы во фракции услышали спикера и премьер-министра.

БПП: уклоняться до последнего



В президентской силе уверяют, что безвиз точно не заберут. В БПП продолжают настаивать, что у международных экспертов не должно быть права самостоятельно отсеивать кандидата в антикоррупционный суд. Там предлагают преодолевать вето международных советников, большим числом голосов, нежели двумя третями состава Высшей квалификационной комиссии, как это предлагал президент изначально.

Переговоры будут продолжаться до тех пор, пока не будет найден баланс, который устроит все стороны, - убежден депутат от Блока Петра Порошенко Дмитрий Любинець. Он подтвердил, что фракция в первом чтении поддержит законопроект, а дальше продолжет искать "баланс" во втором чтении.

"Порошенко может сдать, кого угодно. Я не буду за это голосовать. Силовыми методами коррупцию в Украине уже не преодолеешь", - уверяет один из депутатов БПП.

Влиятельный член президентской фракции Александр Третьяков заявил LIGA.net: "Я голосовать не буду и это моя позиция". Он подчеркивает, что его не интересует договоренности Банковой с западными партнерами.



Его коллега депутат Алексей Мушак считает, что в такой крупной фракции, где половина мажоритарщиков, априори не может быть общей позиции по подобным вопросам.

Общая картина по поддержке антикоррупционного суда в рядах БПП "остается непостижимой", потому что на заседание фракции ходит треть депутатов. Мы сами не знаем точных цифр "за" и "против", - объясняет еще один представитель БПП.

Набор слов



Больше всего дискуссий между авторами президентского законопроекта и донорами, так и части оппозиционных нардепов и экспертов заключается в трактовке выводов Венецианской комиссии.

Советник Порошенко Вашадзе настаивает, что предоставление права вето международным экспертам в отборе судей для антикоррупционного суда противоречит рекомендациям Венецианской комиссии, потому что нарушает украинскую Конституцию.

Читайте также: В Венецианской комиссии ожидают изменений в закон об антикорсуде

Елена Сотник из фракции Самопомощь считает, что в президентской команде манипулируют, когда говорят: если международным экспертам предоставить "решающую роль", то это будет нарушением Конституции. Она отмечает, что формулировка "решающая роль" для тех же экспертов, которое указано в рекомендациях Венецианской комиссии, не будет нарушать конституцию, потому что Высшая квалификационная комиссия судей остается последним звеном в назначении претендентов. Совет международных экспертов только - первым фильтром всего процесса. Мы спрашивали у Вашадзе, обращались ли они за дополнительным толкованием к ВК. Получили ответ, что это их собственное понимание, - рассказывает Сотник.

Остальной парламент

Радикальная партия и Оппоблок не собираются поддерживать любой законопроект о антикоррупционном суде, потому что их, якобы, интересует перезагрузка всей судебной реформы. По крайней мере, такова их публичная версия. Во фракции РП считают проведенную реформу "фейковой". "Мы уже второй год добиваемся перезагрузки судебной системы, это наша политическая позиция. Президент говорит, что судебная реформа хорошая, тогда почему, по его логике, нужно создавать антикоррупционный суд", - объяснил позицию фракции Виктор Галасюк.

Лидер Самопомощи в парламенте Олег Березюк заверил корреспондента LIGA.net, что фракция готова поддержать даже президентский законопроект, если там появятся "поправки МВФ". Однако для перестраховки они подадут собственные.

Читайте также: ЕС: Украине нужно срочно создать антикоррупционный суд

"Вполне возможно законопроект для голосования в первом чтении произнести под стенограмму с уже внесенными поправками", - рассказывает парламентский лайфхак депутат от Батькивщины Алексей Рябчин. По его словам, фракция поддерживает создание антикоррупционного суда, однако нужно увидеть за, что голосовать.

Антон Яценко из фракции "Возрождение" рассказал LIGA.net, что решение они еще не приняли, идет дискуссия. "Мы, как депутаты, не должны реагировать на требования МВФ. Мы хотим увидеть текст законопроекта и поправки к нему", - подчеркнул он.

В парламентской группе Воли народа уверяют, что собираются поддержать законопроект в обоих чтениях со всеми требованиями доноров, рассказывает депутат Сергей Шахов, который подчеркивает, что знает позицию своих коллег.

Депутаты от оппозиционных фракций признают, что мало осведомлены о переговорах Банковой с западными кредиторами и дипломатами, они собираются ориентироваться на законопроект, который должен появиться. Настоящей проверкой фракций станет голосования в первом чтении за антикоррупционный суд.

Времени у депутатов, чтобы окончательно опеределиться - до апреля, когда МВФ будет принимать решение по выделению транша Украине. Несмотря на позитивные сигналы из большинства фракций и групп, решение о том, каким будет суд, зависит от воли и настойчивости президента и его союзников в Раде.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.