"Убрать этих бандеровцев". Как развалили ВСУ и оккупировали Крым

Когда началась оккупация Крыма и какую роль в этом сыграл Янукович, в суде рассказали первые после Майдана бывшие ио министра обороны и глава СБУ

Подготовка России к оккупации украинских территорий началась задолго до официальной даты вторжения - 20 февраля 2014 года. Ее элементами были харьковские соглашения, усилившие численность Черноморского флота РФ в Крыму, уничтожение ВСУ, засилье российских спецслужб в аппарате СБУ, развитие сети сепаратистских организаций. И все это не могло происходить без ведома беглого экс-президента Виктора Януковича.



Такие показания в Оболонском районном суде Киева, который продолжает допрашивать свидетелей в деле о госизмене Януковича, дали бывший исполняющий обязанности министра обороны Игорь Тенюх и экс-глава СБУ Валентин Наливайченко. Оба были назначены на должности сразу после Майдана, в первые дни российской агрессии.



Редакция LIGA.net отобрала самые важные показания в суде - со слов свидетелей.

Игорь Тенюх: "Проукраинские офицеры менялись на лояльных к РФ"

В 2006-2010 годах Игорь Тенюх возглавлял Военно-морские силы Украины, а в первые дни оккупации, с 27 февраля по 25 марта 2014 года, исполнял обязанности министра обороны.

Россия со времен Независимости Украины готовила оккупацию Крыма, а в дальнейшем и блицкриг до Днепра, рассказал Тенюх в суде. Но именно харьковские соглашения положили начало аннексии: после подписания этих документов Черноморский флот РФ "почувствовал себя хозяином на этой земле". До 2010 года численность ЧФ РФ не могла превышать 16 тыс даже на одного матроса без согласия Верховной Рады. Но никто не знает, что прописано в протоколах харьковских соглашений. Есть данные, что они тайно раздули флот до 20 тысяч.

"Захват Крыма начался давно... Сколько и что вытворял Лужков в Севастополе, сколько в Севастополе было создано пророссийских партий! Об этом всем докладывалось... Сколько отдавалось земель под строительство домой для российских офицеров, какая зарплата была у российских офицеров и какая у украинских офицеров", - напомнил Тенюх.

Разведка докладывала, что идет наращивание российских сил в Крыму, а непосредственно перед аннексией - и массовая переброска военных на кораблях ЧФ из Новороссийска в Севастополь. Но адекватной реакции на эти события со стороны не последовало.

Украинская армия в период режима Януковича сознательно уничтожалась, вспоминает Тенюх. С его приходом к власти в 2010 году начались крупные кадровые чистки. Тенюх был снят с должности командующего ВМС. Министр обороны Ежель(2010-2012) в телефонной беседе объяснил его отставку так: "Ты что, не понимаешь? - Это дословно. Как говорят некоторые источники, поступила команда из Москвы: убрать этого бандеровца".

Через месяц без предупреждения в отставку отправили и его заместителя из войск береговой обороны генерала Островского. Далее заменили командиров батальонов и кораблей. "Проукраинские офицеры, командиры менялись на более лояльных, пророссийских офицеров", - объясняет Тенюх. Под предлогом создания компактной контрактной армии штат кораблей вместо резервистов был на 100% укомплектован контрактниками из Крыма.

Аналогичные процессы проходили в целом по армии. Бывшие министры времен Януковича - Лебедев и Саламатин - начали сокращать Вооруженные силы. Лебедев заявил, что до конца 2015 года армия будет насчитывать 60 тыс. "Такие Вооруженные силы можно собрать на одном из современных стадионов", - говорит Тенюх.

20 февраля 2014 года началась активная фаза захвата Крыма - блокирование военных частей и аэропортов. Это делали переодетые кубанские казаки и зеленые человечки, которые стояли за спинами гражданского населения. Со ссылкой на разведку Тенюх сказал, что для начала оккупации в Крым были дополнительно переброшены около 6 тысяч российских военных.

Об этом тоже было известно высшему военному руководству Януковича. Но в его числе оказалось много предателей, которые наоборот способствовали оккупантам. Всего, по данным свидетеля, на сторону России перешли 10 из 12 тысяч военных ВМС.

Тенюх был назначен ио министра обороны 27 февраля. В 21:30 он вошел в свой новый кабинет и поинтересовался у ио начальника Генштаба Воробьева, почему ВМС не приведены в боевую готовность. Воробьев ответил: это было сделано утром, но распоряжение отменил действующий глава Генерального штаба ВСУ Юрий Ильин.

Лебедев и Ильин с 20 февраля находились в Крыму.

"Я вышел на связь с Ильиным. Говорю: вы временно устранены от должности, немедленно прибудьте в Киев. Ответ: я в Киев не прибуду", - свидетельствует Тенюх. Позже ему доложили, что Ильин якобы с гипертоническим кризом находится в госпитале в Крыму. Ежедневно к нему на консультации и совещания приезжает командование ЧФ РФ.

В дальнейшем выяснилось, что Ильин трижды склонял к измене начальника Военно-морской академии Гончаренко, чтобы он перешел на сторону России. "Трижды. И это бывший командующий ВМС, начальник Генерального штаба ВСУ. Ильин пришел к Гончаренко: все уже решено, просто поменяй флаг, перейди и все будет нормально. Я отвечаю за эти слова", - сказал Тенюх, добавив, что Гончаренко отказался изменить присяге.

28 февраля Ильина отправили в отставку. Боеспособными на тот момент, по словам Тенюха, были только 6 тысяч из 20 тысяч украинских военных. На полигонах началась реализация плана "Весенний ливень" по приведению ВСУ в наивысшую степень боевой готовности. Войска перегруппировали в зависимости от расположения российских войск. Была объявлена частичная мобилизация, хотя предпочтительнее была всеобщая. Тенюх считает, что только эти действия сдержали дальнейшее наступление России, иначе к 8 марта территория оккупированных территорий была бы значительно больше. "И линия так называемого ОРДЛО была бы до самого Днепра", - уточнил он свои слова.

Вторую часть плана, говорит Тенюх, руководство страны отказалось реализовать. Сначала на совещаниях он настаивал на том, чтобы в Крым выехала правительственная комиссия - предложение отклонил Арсений Яценюк, поскольку там "всех арестуют". Затем на заседании СНБО он выступил за полномасштабную военную операцию в Крыму. Против оказалась Юлия Тимошенко - разворачивание Вооруженных сил "приведет к широкомасштабному наступлению РФ, надо думать не только о Крыме, но и обо всей Украине".

В итоге предложение Тенюха было принято частично: о приведении Вооруженных сил Украины в боевую готовность, но без выхода из военных частей.

"Второе, на чем я настаивал - на разрешении использовать боевую авиацию, а именно - штурмовую и бомбардировочную. Такого разрешения я не получил", - отметил он.

Все это стало поводом для ухода в отставку 25 марта, добавил Тенюх.

Адвокаты Януковича пытались выяснить у Тенюха, почему военные в Крыму не применили силу и разрешили ли им стрелять. Бывший ио министра утверждает, что разрешение открывать огонь по всем, кто пересечет линию военных частей, было дано 3 марта, но команды не выполнялись, и это тоже было результатом работы команды Януковича. По его словам, военным вообще не нужно разрешение на использование оружия: любой чужак, который прорывается в админздание - агрессор и должен получить достойный отпор.

Валентин Наливайченко: "Янукович сдал Крым и Украину сознательно"



Возглавил Службу безопасности Украины в первые дни оккупации Крыма, 24 февраля 2014 года, и проработал в этой должности до 18 июня 2015 года.



В суде Наливайченко заявил, что подготовка России к агрессии началась с приходом к власти Януковича в 2010 году. В первую очередь, Янукович вернул в Крым сотрудников ФСБ России, с которыми СБУ разорвала все соглашения годом ранее и выслала из Украины. На ключевые должности в СБУ назначались лица, которые или находились под влиянием спецслужб России, или "напрямую с ними сотрудничали в рамках подготовки к дальнейшей оккупации и агрессии в Крыму и на другой территории Украины".

Харьковские соглашения усилили позиции ЧФ РФ - "войска были заведены в Крым заранее".

В декабре 2013 и январе 2014 года, пока на Майдане шли акции протеста, в Украину трижды приезжали группы генералов и офицеров ФСБ России, это задокументировано, - утверждает Наливайченко. Большими группами: тридцать, шесть и семь человек. По должностным обязанностям эти люди в России отвечали за защиту конституционного строя. Такие визиты спецслужб были невозможны без разрешения Януковича. В Украине их приняли, разместили, обеспечили правительственной связью "Роса", открыли доступ в правительственные здания и на антитеррористический полигон СБУ под Киевом. Наливайченко уверен, что они готовили российскую агрессию при предательстве Януковича и экс-главы СБУ Якименко.

"Янукович сдал Крым и Украину сознательно", - говорит он.

Активная фаза оккупации началась 20 февраля 2014 года, и ее осуществляли несколько групп лиц. В первую очередь, это был Черноморский флот РФ - 24 тыс человек. Вторая группа - контрактники. Все проходило при соучастии сепаратистских организаций, которые во времена Януковича развили свою деятельность в Крыму. Третья группа - ФСБ, задачей которой было взять под контроль СБУ и другие правоохранительные органы.

С этим особых проблем у агрессора не возникло, констатирует экс-глава СБУ. При захвате административных зданий местная милиция сама сдавала оружие переодетому российскому спецназу. Это зафиксировано на видео, переданном в Киев контрразведкой.

Только 20% офицеров СБУ остались верны присяге и вышли с территории Крыма: "Потому что руководство предало... Якименко с 21 февраля уже был в Севастополе, там же находился Янукович, и они давали противоположные приказы... Они выступили коллаборантами, пособниками российской агрессии на территории АР Крым". По его словам, доказательная база этого факта в нескольких томах передана в ГПУ.



В ночь с 22 на 23 февраля Наливайченко и Аваков приехали в Крым, чтобы проверить, не прячется ли Янукович в госрезиденции под Ялтой. Утверждает, что собственными глазами видел российскую военную технику, которая вышла на улицы и дороги Крыма.



В севастопольском управлении СБУ с первых дней вторжения был штаб ФСБ - тут проходили совместные сборы с генералами и офицерами. "Сотрудникам СБУ напрямую ставили приказ: или вы идете на службу ФСБ России, или уходите навсегда. Проводил такие сборы непосредственно руководитель управления СБУ, его фамилия Зима. Он сейчас служит ФСБ России в Москве и получил квартиру за это", - отметил Наливайченко.



По информации экс-главы СБУ, когда российские спецслужбы только взяли под контроль железнодорожные вокзалы и авиасообщение в Крыму, у патрулей уже были базы данных по всем украинским военным, прокурорам, судьям и силовикам.



На вопрос адвокатов, почему его подразделения не выполнили свои обязанности по деблокаде парламента Крыма 26-27 февраля 2014 года и не задержали неопознанных захватчиков, Наливайченко ответил: "Потому что украинских подразделений не осталось на то время на территории Крыма. ФСБ России работало с 20 февраля".



27 февраля Наливайченко, как утверждает, отдал местной СБУ приказ разблокировать захваченный россиянами парламент Крыма, но он не был выполнен.



Ситуация в Киеве тоже была очень сложной. В день назначения Наливайченко вошел в здание СБУ - оно оказалось пустым, не было даже глав подразделений. Какое-то время заняла замена руководства СБУ в Крыму. Отправить на полуостров сотрудников СБУ из столицы было невозможно: "Те подразделения, которые оставались в Киеве и были на Майдане, пошли на допросы и сдали оружие на экспертизу, применялось оно или нет".

Только после того, как бойцы СБУ Альфа прошли допросы по делам Майдана и экспертизы оружия, они приступили к выполнению задач под руководством нового руководителя Геннадия Кузнецова. В первую очередь, перекрыли ключевые киевские аэропорты и взлетные полосы, чтобы не допустить высадки российского десанта в Киеве. Ежедневно спецслужбы получали информацию от разведки о подготовке вторжения России по всей границе.