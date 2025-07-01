У Трампа ответили Пескову: США за немедленное прекращение огня и трехсторонние переговоры

Келлог отметил, что Москва "не может продолжать тянуть время, пока бомбит гражданские объекты в Украине"

Кит Келлог (Фото: BORIS ROESSLER / EPA)

США выступают за немедленное прекращение огня и трехсторонние переговоры для прекращения войны России против Украины, заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. Соответствующий пост он опубликовал в ответ на обвинения США и Украины со стороны спикера Кремля Дмитрия Пескова.

"Недавние комментарии Пескова о ходе переговоров являются оруэлловскими. Заявления России о том, что США и Украина тормозят мирные переговоры, являются необоснованными. Президент Трамп был последователен и непоколебим в стремлении добиться прогресса для прекращения войны", – написал Келлог.

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По его словам, США призывают к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам для завершения войны.

Спецпосланник отметил: "Россия не может продолжать тянуть время, пока бомбит гражданские объекты в Украине".

Ранее пресс-секретарь диктатора Владимира Путина Песков заявил, что темпы переговоров якобы зависят от позиции Украины, эффективности посредничества США и ситуации на местах.

В ответ глава офиса президента Андрей Ермак сказал, что Кремль снова имитирует готовность к диалогу, пытаясь переложить ответственность за затягивание переговоров на Киев.