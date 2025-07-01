У Трампа ответили Пескову: США за немедленное прекращение огня и трехсторонние переговоры
США выступают за немедленное прекращение огня и трехсторонние переговоры для прекращения войны России против Украины, заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. Соответствующий пост он опубликовал в ответ на обвинения США и Украины со стороны спикера Кремля Дмитрия Пескова.
"Недавние комментарии Пескова о ходе переговоров являются оруэлловскими. Заявления России о том, что США и Украина тормозят мирные переговоры, являются необоснованными. Президент Трамп был последователен и непоколебим в стремлении добиться прогресса для прекращения войны", – написал Келлог.
По его словам, США призывают к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам для завершения войны.
Спецпосланник отметил: "Россия не может продолжать тянуть время, пока бомбит гражданские объекты в Украине".
Ранее пресс-секретарь диктатора Владимира Путина Песков заявил, что темпы переговоров якобы зависят от позиции Украины, эффективности посредничества США и ситуации на местах.
В ответ глава офиса президента Андрей Ермак сказал, что Кремль снова имитирует готовность к диалогу, пытаясь переложить ответственность за затягивание переговоров на Киев.
- В контексте трехсторонних переговоров, Россия отказывалась от участия США в обеих Стамбульских встречах с Украиной – и те проходили без американской делегации.
- Накануне, 29 июня, сенатор-республиканец Грэм заявил, что Трамп поддержал законопроект о 500% тарифе для покупателей российских ресурсов. Однако, согласно документу, решение о введении таких санкций президент США будет принимать самостоятельно.