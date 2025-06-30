Ермак ответил на упреки Пескова насчет темпов переговоров
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Кремль снова имитирует готовность к диалогу, пытаясь переложить ответственность за затягивание переговоров. Об этом он написал на своей личной странице в Telegram, реагируя на заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова.
Ермак отметил, что заявления России о том, что динамика переговоров зависит от Киева, являются очередной манипуляцией, поскольку они звучат параллельно с ракетными ударами по Украине.
"Россия не просто не готова к миру – она ежедневно демонстрирует это своими действиями. И одновременно пытается навязать миру искаженную картину, где Кремль якобы "открыт", а все остальные виноваты в войне", – написал Ермак.
Руководитель ОП подчеркнул, что именно Россия блокирует любые мирные инициативы. Украина последовательно выступает за прекращение огня, за мир на справедливых условиях.
Ранее пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Песков заявил пропагандистским медиа, что темпы переговоров якобы зависят от позиции Киева, эффективности посредничества США и ситуации на местах.
"Многое зависит от позиции киевского режима. Многое зависит от того, насколько эффективными будут посреднические усилия Вашингтона", – сказал Песков.
При этом он не уточнил, чего Путин ожидает от Вашингтона или Киева.
Также Песков заявил, что Россия надеется, что даты следующих переговоров станут известны "в ближайшем будущем".
- 2 июня, во время второго раунда переговоров в Стамбуле, Украина предложила провести встречу Зеленского и Путина с 20 по 30 число.
- 19 июня диктатор РФ заявил, что якобы готов встретиться с Зеленским, но ничего с ним подписывать не хочет. В ОП назвали последние заявления Путина "шоу для Трампа".
- 27 июня министр обороны Рустем Умеров заявил, что после завершения обсуждений гуманитарных вопросов Украина планирует перейти к теме встречи президента Владимира Зеленского и Путина.