Ермак ответил на упреки Пескова насчет темпов переговоров

В России заявили, что переговоры о прекращении войны якобы зависят от Украины и США. Глава ОП отреагировал

Андрей Ермак (Фото: president.gov.ua)

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Кремль снова имитирует готовность к диалогу, пытаясь переложить ответственность за затягивание переговоров. Об этом он написал на своей личной странице в Telegram, реагируя на заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова.

Ермак отметил, что заявления России о том, что динамика переговоров зависит от Киева, являются очередной манипуляцией, поскольку они звучат параллельно с ракетными ударами по Украине.