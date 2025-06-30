Ермак ответил на упреки Пескова насчет темпов переговоров
Андрей Ермак (Фото: president.gov.ua)

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Кремль снова имитирует готовность к диалогу, пытаясь переложить ответственность за затягивание переговоров. Об этом он написал на своей личной странице в Telegram, реагируя на заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова.

Ермак отметил, что заявления России о том, что динамика переговоров зависит от Киева, являются очередной манипуляцией, поскольку они звучат параллельно с ракетными ударами по Украине.

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"Россия не просто не готова к миру – она ежедневно демонстрирует это своими действиями. И одновременно пытается навязать миру искаженную картину, где Кремль якобы "открыт", а все остальные виноваты в войне", – написал Ермак.

Руководитель ОП подчеркнул, что именно Россия блокирует любые мирные инициативы. Украина последовательно выступает за прекращение огня, за мир на справедливых условиях.

Ранее пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Песков заявил пропагандистским медиа, что темпы переговоров якобы зависят от позиции Киева, эффективности посредничества США и ситуации на местах.

"Многое зависит от позиции киевского режима. Многое зависит от того, насколько эффективными будут посреднические усилия Вашингтона", – сказал Песков.

При этом он не уточнил, чего Путин ожидает от Вашингтона или Киева.

Также Песков заявил, что Россия надеется, что даты следующих переговоров станут известны "в ближайшем будущем".

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