Єрмак відповів на дорікання Пєскова щодо темпів переговорів

У Росії заявили, що переговори про закінчення війни нібито залежать від України та США. Глава ОП відреагував

Андрій Єрмак (Фото: president.gov.u)

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Кремль знову імітує відкритість до діалогу, намагаючись перекласти відповідальність на Україну за затягування переговорів. Про це він написав на особистій сторінці в Telegram, відреагувавши на заяву речник російського диктатора Дмитра Пєскова.

Єрмак зазначив, що російські заяви про те, що динаміка переговорів залежить від Києва – це чергова маніпуляція, оскільки вони звучать паралельно з ракетними ударами по Україні.

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"Росія не просто не готова до миру – вона щодня демонструє це діями. І водночас намагається нав’язати світові перекручену картину, де кремль нібито "відкритий", а всі інші – винні у війні", – написав Єрмак.

Керівник ОП наголосив, що саме Росія блокує будь-які мирні ініціативи. Україна послідовно виступає за припинення вогню, за мир на справедливих умовах.

Перед цим речник російського диктатора Володимира Путіна Пєсков заявив пропагандистським медіа, що темпи переговорів нібито залежать від позиції Києва, ефективності посередництва США та ситуації на місцях.

"Багато що залежить від позиції київського режиму. Це залежить від того, наскільки ефективно триватимуть посередницькі зусилля Вашингтона", – сказав Пєсков.

Однак, він не уточнив, чого Путін очікує від Вашингтона чи Києва.

Також Пєсков сказав, що Росія сподівається, що дати наступних переговорів стануть зрозумілими "в найближчому майбутньому".