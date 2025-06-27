Україна у переговорах планує перейти до теми зустрічі лідерів України та Росії – Умєров
Євгенія Мазур
Спеціальний кореспондент LIGA.net
Марія Спалєк
Редактор новин LIGA.net
Після завершення обговорень з гуманітарних питань Україна планує перейти до теми зустрічі президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна для предметного діалогу щодо припинення російсько-української війни. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров на брифінгу, передає кореспондентка LIGA.net.
За його словами, роз’яснення про хід переговорів і формат продовження будуть надані найближчим часом.
"Україна завжди залишалася послідовною у прагненні до миру. Ми підтримали ініціативу США щодо повного припинення вогню з самого початку і довели це багатьма раундами переговорів. Але будь-який діалог можливий лише без ультиматумів і з повагою до суверенітету нашої держави", – наголосив міністр.
- 2 червня, під час другого раунду переговорів у Стамбулі, Україна запропонувала провести зустріч Зеленського та Путіна з 20 по 30 число.
- 19 червня диктатор РФ заявив, що нібито готовий зустрітися з Зеленським, але підписувати з ним нічого не хоче. В ОП назвали останні заяви Путіна "шоу для Трампа".