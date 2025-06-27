Україна у переговорах планує перейти до теми зустрічі лідерів України та Росії – Умєров

Рустем Умєров (Фото: Міноборони)

Після завершення обговорень з гуманітарних питань Україна планує перейти до теми зустрічі президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна для предметного діалогу щодо припинення російсько-української війни. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров на брифінгу, передає кореспондентка LIGA.net.

За його словами, роз’яснення про хід переговорів і формат продовження будуть надані найближчим часом.

"Україна завжди залишалася послідовною у прагненні до миру. Ми підтримали ініціативу США щодо повного припинення вогню з самого початку і довели це багатьма раундами переговорів. Але будь-який діалог можливий лише без ультиматумів і з повагою до суверенітету нашої держави", – наголосив міністр.