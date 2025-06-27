Украина в переговорах планирует перейти к теме встречи лидеров Украины и России – Умеров
После завершения обсуждений гуманитарных вопросов Украина планирует перейти к вопросу встречи президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина для предметного диалога по прекращению российско-украинской войны. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров на брифинге, передает корреспондент LIGA.net.
По его словам, разъяснения относительно хода переговоров и формата их продолжения будут предоставлены в ближайшее время.
"Украина всегда оставалась последовательной в стремлении к миру. Мы поддержали инициативу США о полном прекращении огня с самого начала и доказали это многочисленными раундами переговоров. Но любой диалог возможен только без ультиматумов и с уважением к суверенитету нашего государства", — подчеркнул министр.
- 2 июня, во время второго раунда переговоров в Стамбуле, Украина предложила провести встречу Зеленского и Путина с 20 по 30 число.
- 19 июня диктатор РФ заявил, что якобы готов встретиться с Зеленским, но ничего с ним подписывать не хочет. В ОП назвали последние заявления Путина "шоу для Трампа".