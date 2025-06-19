"Шоу для Трампа". Подоляк прокомментировал заявления Путина о встрече с Зеленским

Михаил Подоляк (Фото: Офис президента Украины)

Российский диктатор Владимир Путин устроил "разговорное шоу" специально для президента США Дональда Трампа. Так прокомментировал пресс-конференцию лидера Кремля советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Субъект Путин... провел пресс-конференцию в удобное для просмотра за океаном время. Субъект навязчиво и нагло повторил свои требования фактической капитуляции Украины", – подчеркнул Подоляк.

Он напомнил, что Путин допустил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Трампом только при согласии Запада на капитуляцию Украины.

Подоляк подчеркнул, что окно возможностей для договоренностей с Россией, считавшееся в США открытым, Кремль демонстративно закрыл.

Подоляк также отметил, что Путин продолжает иррационально верить в возможность добиться полной победы над Украиной. При этом уверенности ему добавляет усиление ракетно-дроновых атак на мирных украинцев.

"Очевидно, что без существенного усиления украинской противовоздушной обороны современными западными системами, а также без увеличения ракетных возможностей Украины вернуть россиян на переговорный трек будет очень сложно", – подчеркнул он.

В ночь на 19 июня Путин заявил о якобы готовности встретиться с президентом Зеленским, но подписывать с ним ничего не хочет.

Ранее Путин неоднократно заявлял, что он не будет вести переговоры с Зеленским из-за его якобы нелегитимности – хочет сначала выборов. Диктатор РФ предлагал до проведения выборов установить в Украине "временную власть" под эгидой ООН. В ответ на это МИД Украины предложило временное управление ООН в России – начиная с города Воркута.