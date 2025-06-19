Путин уже готов встречаться с Зеленским, но подписывать ничего не собирается

Диктатор РФ, который у власти более 24 лет, в очередной раз заговорил о якобы нелегитимности украинского президента

Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы готовности встретиться с президентом Владимиром Зеленским, но подписывать с ним ничего не хочет. Об этом он сказал на встрече с представителями международных информагентств в Санкт-Петербурге.

"Я готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским. Если украинская сторона доверяет кому-то вести переговоры – ради бога, пускай это будет Зеленский. Вопрос не в этом. Вопрос – кто будет подписывать документы?" – спросил Путин.

Российский диктатор в очередной раз разглагольствовал о якобы нелегитимности Зеленского из-за того, что он при власти уже более пяти лет. При этом Путин ссылался на Конституцию Украины. Он признал, что в ней и в самом деле написано, что выборов во время войны быть не может. Однако диктатор решил акцентировать на том, что "нигде не написано, что пролонгируются права президента".

Путин переживает, что если подписывать что-то с Зеленским, то "придет следующий и выбросит это на помойку".