Путін уже готовий зустрічатися із Зеленським, але підписувати нічого не збирається

Володимир Путін (Фото: EPA)

Російський диктатор Володимир Путін заявив про нібито готовність зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, але підписувати з ним нічого не хоче. Про це він сказав на зустрічі із представниками міжнародних інформагентств у Санкт-Петербурзі.

"Я готовий зустрічатися з усіма, включно і з Зеленським. Якщо українська сторона довіряє комусь вести переговори – заради бога, нехай це буде Зеленський. Питання не в цьому. Питання – хто підписуватиме документи?" – запитав Путін.

Російський диктатор укотре заговорив про нібито нелегітимність Зеленського через те, що він при владі вже понад п'ять років. При цьому Путін посилався на Конституцію України. Він визнав, що в ній справді написано, що виборів під час війни бути не може. Однак диктатор вирішив наголосити на тому, що "ніде не написано, що пролонгуються права президента".

Путін переживає, що якщо підписувати щось із Зеленським, то "прийде наступний і викине це на смітник".