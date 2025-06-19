"Шоу для Трампа". Подоляк прокоментував заяви Путіна щодо зустрічі з Зеленським

Михайло Подоляк (Фото: Офіс президента України)

Російський диктатор Володимир Путін влаштував "розмовне шоу" спеціально для президента США Дональда Трампа. Так прокоментував пресконференцію лідера Кремля радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Суб'єкт Путін... провів пресконференцію у зручний для перегляду за океаном час. Суб'єкт нав'язливо і нахабно повторив свої вимоги фактичної капітуляції України", – наголосив Подоляк.

Він нагадав, що Путін допустив зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та президентом Трампом тільки за умови згоди Заходу на капітуляцію України.

Подоляк підкреслив, що вікно можливостей для домовленостей із Росією, яке у США вважали відкритим, Кремль демонстративно закрив.

Подоляк також зазначив, що Путін продовжує ірраціонально вірити в можливість домогтися повної перемоги над Україною. При цьому впевненості йому додає посилення ракетно-дронових атак на мирних українців.

"Очевидно, що без істотного посилення української протиповітряної оборони сучасними західними системами, а також без збільшення ракетних можливостей України, повернути росіян на переговорний трек буде дуже складно", – підкреслив він.

У ніч проти 19 червня Путін заявив про нібито готовність зустрітися з президентом Зеленським, але підписувати з ним нічого не хоче.

Раніше Путін неодноразово заявляв, що він не вестиме переговори з Зеленським через його нібито нелегітимність – хоче спочатку виборів. Диктатор РФ пропонував до проведення виборів встановити в Україні "тимчасову владу" під егідою ООН. У відповідь на це МЗС України запропонувало тимчасове управління ООН у Росії – починаючи з міста Воркута.