У Трампа відповіли Пєскову: США за негайне припинення вогню і тристоронні переговори
Сполучені Штати виступають за негайне припинення вогню та тристоронні переговори для закінчення війни РФ проти України, заявив спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог. Відповідний пост він опублікував у відповідь на звинувачення США та України з боку речника Кремля Дмитра Пєскова.
"Нещодавні коментарі Пєскова щодо стану переговорів є оруеллівськими. Заяви Росії про те, що це США та Україна гальмують мирні переговори, є безпідставними. Президент Трамп був послідовним і непохитним щодо досягнення прогресу для припинення війни", – написав Келлог.
За його словами, Штати закликають до негайного припинення вогню та переходу до тристоронніх переговорів для закінчення війни.
Спецпосланець зазначив: "Росія не може продовжувати тягнути час, поки бомбить цивільні об'єкти в Україні".
Раніше речник диктатора Володимира Путіна Пєсков заявив, що темпи переговорів буцімто залежать від позиції України, ефективності посередництва Штатів та ситуації на місцях.
У відповідь глава Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що Кремль знову імітує відкритість до діалогу, намагаючись перекласти відповідальність за затягування переговорів на Київ.
- У контексті тристоронніх переговорів, Росія відмовлялась від участі США в обох Стамбульських зустрічах з Україною – й ті проходили без американської делегації.
- Напередодні, 29 червня, сенатор-республіканець Грем заявив, що Трамп підтримав законопроєкт про 500% мита для покупців російських ресурсів. Проте, згідно з документом, рішення про запровадження таких санкцій президент США ухвалюватиме самостійно.