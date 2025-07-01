У Трампа відповіли Пєскову: США за негайне припинення вогню і тристоронні переговори

Келлог зауважив, що Москва "не може продовжувати тягнути час, поки бомбить цивільні об'єкти в Україні"

Кіт Келлог (Фото: BORIS ROESSLER / EPA)

Сполучені Штати виступають за негайне припинення вогню та тристоронні переговори для закінчення війни РФ проти України, заявив спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог. Відповідний пост він опублікував у відповідь на звинувачення США та України з боку речника Кремля Дмитра Пєскова.

"Нещодавні коментарі Пєскова щодо стану переговорів є оруеллівськими. Заяви Росії про те, що це США та Україна гальмують мирні переговори, є безпідставними. Президент Трамп був послідовним і непохитним щодо досягнення прогресу для припинення війни", – написав Келлог.

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За його словами, Штати закликають до негайного припинення вогню та переходу до тристоронніх переговорів для закінчення війни.

Спецпосланець зазначив: "Росія не може продовжувати тягнути час, поки бомбить цивільні об'єкти в Україні".

Раніше речник диктатора Володимира Путіна Пєсков заявив, що темпи переговорів буцімто залежать від позиції України, ефективності посередництва Штатів та ситуації на місцях.

У відповідь глава Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що Кремль знову імітує відкритість до діалогу, намагаючись перекласти відповідальність за затягування переговорів на Київ.