Биткоин-киты Forbes, страна 404 и Tesla в космосе: новости недели
Украина и страна 404 на Олимпиаде, Венский бал, Навальный и "эскорт-Рыбка", биткоин-киты в Forbes, миссия украинских миротворцев в Либерии, электрокар Tesla на орбите, смерть Мирослава Поповича, теневая экономика Украины, арест беглого Шепелева, польский запрет "бандеризма", киберсотрудничество США-Украина, Искандеры в Калининградской области, видеореконструкция Майдана, дождь на Солнце и война в Донбассе. Все самые важные новости украинской и мировой политики, общества, спорта и культуры за минувшую неделю - в обзоре LIGA.net.
Украина и страна 404 на Олимпиаде
Фото: пресс-служба ОИ-2018
9 февраля 2018 года в южнокорейском Пхенчхане состоялась церемония открытия XXIII Зимних Олимпийских игр.
Из-за допинг-скандала на Играх-2014 в Сочи, сборную России де-юре отстранили от участия в начавшихся состязаниях, однако де-факто некоторые российские спортсмены участвуют в соревнованиях на индивидуальной основе или под нейтральным флагом.
В составе сборной Украины на Играх выступят 33 спортсмена. Главным образом надежды на медали у нас связывают с биатлонной командой. За каждое добытое в Пхенчхане золото атлеты Украины получат по $125 тысяч, за серебро - $80 тысяч, за бронзу - $55 тысяч.
Валентина Семеренко
Вот так выглядит медальный зачет по итогам второго дня Олимпиады, лидер - Германия. Для увеличения изображения нажмите на него.
Бизнес на ЛІГА.net
-
16:31
-
15:19
-
16:15
-
15:13
-
14:17