Биткоин-киты Forbes, страна 404 и Tesla в космосе: новости недели

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Украина и страна 404 на Олимпиаде

Фото: пресс-служба ОИ-2018

9 февраля 2018 года в южнокорейском Пхенчхане состоялась церемония открытия XXIII Зимних Олимпийских игр.

Из-за допинг-скандала на Играх-2014 в Сочи, сборную России де-юре отстранили от участия в начавшихся состязаниях, однако де-факто некоторые российские спортсмены участвуют в соревнованиях на индивидуальной основе или под нейтральным флагом.

В составе сборной Украины на Играх выступят 33 спортсмена. Главным образом надежды на медали у нас связывают с биатлонной командой. За каждое добытое в Пхенчхане золото атлеты Украины получат по $125 тысяч, за серебро - $80 тысяч, за бронзу - $55 тысяч.

Валентина Семеренко

Вот так выглядит медальный зачет по итогам второго дня Олимпиады, лидер - Германия. Для увеличения изображения нажмите на него.