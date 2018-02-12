Тема дня. Выдворение Саакашвили: все подробности

По версии ГПСУ, политика депортировали за незаконное пересечение границы. Адвокат Саакашвили заявляет: выдворять его клиента из Украины не имели права

Спустя пять месяцев после прорыва через границу, Михаила Саакашвили выдворили обратно в Польшу. Сегодня сотрудники Госпогранслужбы задержали политика в столичном кафе, посадили в автомобиль и увезли в аэропорт. Как заявил адвокат лидера РНС, депортация его клиента - незаконна. В ГПСУ утверждают: политика депортировали согласно решению "компетентного органа". Подробности о том, что и почему сегодня произошло - в обьясняющем материале LIGA.net

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. Саакашвили в сопровождении своих сторонников незаконно въехал в Украину в августе 2017 года. За это суд обязал его заплатить штраф в размере 3400 грн, и судебный сбор - 320 грн. Однако о том, что он должен быть депортирован в решении суда речь не шла.

В прошлую пятницу, 9 февраля, в здание одной из столичных гостиниц, где находился Саакашвили, попытался ворваться "спецназ ГПСУ" (как заявил депутат Юрий Деревянко). Но в Госпогранслужбе и СБУ от этой якобы попытки задержания открестились.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. Сегодня история с задержанием Саакашвили продолжилась. На этот раз его действительно задержали, посадили в автомобиль и доставили в аэропорт, откуда политик улетел в Варшаву.

В Госпогранслужбе подтвердили: задержание провели сотрудники ГПСУ совместно с представителями Миграционной службы и Нацполицией согласно решению "компетентного органа"; Саакашвили отправлен в страну, откуда прибыл с нарушением законодательства. В пресс-службе ГПСУ также сообщили, что "пограничники вынуждены были защищаться и применили силовую поддержку".

Через несколько часов после задержания в Киеве, Саакашвили уже приземлился в аэропорту Варшавы. Польша впустила политика на законных основаниях: жена Саакашвили гражданка одной из стран Евросоюза. Как сообщили в польской погранслужбе, основанием такого решения было заявление о реадмиссии, поданное Госпогранслужбой Украины. Но сама депортация политика, по словам его адвоката, - незаконна, поскольку Саакашвили находился в стране на основании закона о статусе беженцев и лиц нуждающихся в дополнительной защите.

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Накануне президент Петр Порошенко заявлял в интервью одному из СМИ, что, хоть Саакашвили и не имеет права заниматься политической деятельностью в Украине, но высылать его из страны глава государства "не хотел бы".

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Дальнейшие действия Саакашвили предсказать трудно. С большой долей вероятности можно утверждать только одно: в Грузию, где его заочно осудили, политик не вернется. Останется ли он в Евросоюзе - неизвестно. Но исключать еще одну попытку пересечь украинскую границу в рядах своих соратников и сторонников - тоже нельзя.

Сам Саакашвили, прилетев в Варшаву, в комментарии одному из телеканалов не смог сообщить о своих дальнейших планах. А действия украинских властей, по его мнению, свидетельствуют о том, что его и его маршей в Киеве "боятся".

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