США официально обвинили Кремль в кибератаке в Украине
США обвинили Россию в кибератаке вируса NotPetya, который в прошлом году заразил правительственные и частные компьютеры в Украине и распространился по миру. Заявление обнародовали в Белом доме, сообщает Reuters.
Атака, которая в июне 2017 года распространилась по всему миру, нанесла Европе, Азии и Америке миллиарды долларов убытков.
"Это была часть попыток Кремля дестабилизировать ситуацию в Украине и показать даже более ясно участие России в продолжающемся конфликте. Это была безрассудная и не избирательная кибератака, которая приведет к международным последствиям", - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Накануне британское правительство также обвинило Россию в кибератаке с помощью вируса NotPetya.
Напомним, в конце июня от массовой кибератаки вирусом EternalPetya (также известный как NotPetya) пострадало много украинских предприятий, в том числе аэропорт, государственные организации и ведомства. Кроме того, вирус задел международные организации, подразделения которых осуществляли свою деятельность на территории Украины, и имеют общие сети.
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