Украинское золото Игр, котоbrexit, наши в Мюнхене: новости недели

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Украинское золото Игр

Александр Абраменко (фото - Getty Images)

Сегодня, 18 февраля, 29-летний николаевец Александр Абраменко завоевал первую медаль для Украины на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане, добыв "золото" в мужском лыжном фристайле.



Абраменко завоевал для Украины первую в истории медаль в этом виде спорта. До этого у нас были олимпийские чемпионы только по фигурному катанию и биатлону.



В 2016 году Абраменко стал первым в истории украинским фристайлистом, который выиграл малый Хрустальный глобус Кубка мира в лыжной акробатике. В 2017 он успешно стартовал в олимпийском сезоне, выиграв "золото" на первом этапе Кубка Европы по лыжной акробатике в финском городе Рука.

Фото: www.sport-express.ru

В первом квалификационном финале украинский спортсмен занял второе место и вышел в финал №2. В суперфинале он набрал 128,51 балл и стал чемпионом.

На втором месте - спортсмен из Китая Цзю Цзоньянь с результатом 128,05 балла, а бронзу получил россиянин Илья Буров cс результатом в 122,17 баллов.

"В нашем виде спорта очень важна удача, чтобы все совпало в нужный момент. Но и мастерство никто не отменял! Просто надо это мастерство показать в нужное время, в нужный момент. И показать свой лучший прыжок. Я шел на финальный прыжок и думал, хоть бы это был мой лучший прыжок. Это был лучший прыжок за эту зиму", - сказал Абраменко после победы.

Стоит отметить, что на этой Олимпиаде соревновалась и Алена Савченко - 34-летняя уроженка Обухова Киевской области, воспитанница киевского клуба "Динамо", пятикратная чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы, которая в 2005 году приняла гражданство Германии.

Фото: olympic.sport.ua

Ее тридцатилетний путь к олимпийскому успеху завершился тем, что вместе с напарником Бруно Массо они принесли Германии очередную золотую медаль Олимпийских игр в Пхенчхане, завоевав награду в соревнованиях спортивных пар. Массо ранее представлял Францию, а Савченко - Украину.

Иинтернациональный дуэт установил мировой рекорд в произвольной программе, набрав 159,31 баллов. Общий результат пары - 235,9 баллов.

Также Савченко и Массо обновили свое предыдущее достижение: в декабре 2017 года, выступая в финале Гран-при в Японии, в аналогичном состязании они набрали 157,25 баллов.