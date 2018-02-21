"Это вам не цирк". Как Порошенко допрашивали в суде по Януковичу

Допросом президента Порошенко и экс-посла Украины в РФ Ельченко суд завершил вызовы свидетелей со стороны Генпрокуратуры. Дальше - свидетели адвокатов

Тактика политических спекуляций и троллинга свидетелей, которую несколько допросов подряд проводили адвокаты Виктора Януковича в Оболонском суде, на этот раз вышла за рамки процесса. На предыдущих судебных заседаниях свидетели в основном отбивались от нападок самостоятельно. Глава СНБО Александр Турчинов после перепалки с адвокатами интересовался у судьи: "Ваша честь, что это за клоун мешает мне выступать?" Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, споря с ними о сомнительной сделке Януковича с еврооблигациями, предлагал: "Я подарю вам учебник по экономике". Министр внутренних дел Арсен Аваков на вопрос, привлекался ли он к уголовному преследованию в 1993 году, ответил: "А вы вместе не кололись наркотиками, нет? Я не буду терпеть этот троллинг".

Судья Девятко обычно выступал сторонним модератором таких перепалок, хотя периодически тоже отпускал колкости. Но сегодня вел процесс гораздо решительнее: за допросом бывшего посла Украины в России Владимира Ельченко последовал допрос действующего президента Петра Порошенко. Глава государства свидетельствовал из АП по видеосвязи. На Банковой это объяснили его загруженным графиком и повышенными мерами безопасности, которые обычно сопровождают выход президента в люди.

Допрос продолжался чуть больше часа из запланированных полутора. И был досрочно оборван судейской коллегией на вопросе адвокатов о том, почему, когда Порошенко в начале 2018 года отдыхал на Мальдивских островах и "никто неделю не знал, где он находится", не было принято постановление о его самоустранении, как с Януковичем.

"Вы или не хотите, или боитесь его допрашивать... Петр Алексеевич, я прошу прощения. Наверное, я был прав. Защитники умышленно задают вопросы, которые не касаются уголовного производства. Я вынужден прекратить ваш допрос", - сказал судья. Сегодня в суде было много политического пиара, дипломатических деталей и попыток адвокатов сорвать процесс. А вот о главном, - о вторжении в Крым, роли Януковича в российской агрессии и реакции постмайданной власти, - почти ничего.

Что рассказали в Оболонском суде Порошенко и Ельченко - в материале LIGA.net.

Петр Порошенко: "В Крыму была угроза моей жизни"

"Я был лично знаком с обвиняемым Януковичем. У нас были разные отношения. Собственно говоря, это все", - таким был первый ответ Порошенко на вопрос прокуроров в суде.

За скобками ответа осталась должность министра экономического развития и торговли в правительстве Азарова, которую он получил 23 марта 2012 года за подписью Януковича. Его также называют одним из основателей Партии регионов в 2000 году: эта политическая сила начиналась с депутатской группы Порошенко в парламенте - Солидарность.

Порошенко напомнил, что 22 февраля 2014 года в связи с самоустранением бывшего президента Александр Турчинов был назначен спикером Верховной Рады, а на следующий день на него были возложены обязанности президента Украины.

"Мотивацией по возложению обязанностей на Турчинова стало то, что Янукович исчез. С ним не было связи. И никто не знал, где он: в Симферополе, Севастополе, Анапе, Красноярском крае или Ростове. А против нашей страны начинается агрессия", - заявил он.

27 февраля Порошенко пришел к Турчинову и предложил вылететь в Крым, чтобы лично провести переговоры с депутатами Верховной Рады Крыма, остановить "разрушительные процессы", убедить депутатов и убедиться самому в происходящем. Турчинов согласился и дал ему поручение провести переговоры по стабилизации ситуации на полуострове.

"Я сразу же выдвинулся в Крым. Хотя получил информацию, что аэропорт Симферополь уже заблокирован войсками и людьми в гражданском, и будут проблемы с тем, чтобы попасть в город. Прилетев в Симферополь, я увидел людей, которые оцепили аэропорт", - вспоминает глава государства. За этим оцеплением стояли представители СМИ с камерами.

"Несколько человек пытались меня остановить. Завязалась стычка. Я прорвался через оцепление", - говорит он. Нападающие решили не попадать в зону действия телекамер.

Порошенко говорит, что ехал в Крым "не допустить провокаций" и создать рабочую группу из депутатов Верховной Рады и парламента Крыма для решения проблемных вопросов. Он также созвонился и договорился о встрече с главой ВР Крыма Владимиром Константиновым. Как оказалось позже, Константинов предал Украину. Из аэропорта Симферополя Порошенко на автомобиле встречающих его людей выдвинулся к крымскому парламенту.

"Мы смогли подъехать на 300-400 метров до здания, дальше я вышел из машины - ехать было невозможно. Пошел пешком к Верховной Раде", - рассказал он.

Крымский парламент был закрыт и не работал. "Его окружали так называемые маленькие зеленые человечки, военнослужащие регулярных сил РФ и цепь лиц в камуфляже, которые называли себя крымской самообороной, но координировались офицерами спецслужб РФ", - сообщил он. При попытке вместе с журналистами снять видеодоказательства пустой Рады была дана команда заблокировать его и "применить физическое влияние".

Порошенко направился назад по другой улице. "В это время я был окружен сначала десятками, а потом сотнями людей. Часть из них была провокаторами, которые пытались ударить, надавить, угрожать мне. Часть людей встала на мою защиту. Я считаю, что в это время была непосредственная угроза моей жизни", - заявил он.

Через километр-полтора он увидел на стоянке такси и поехал по адресу встречи с Константиновым. О чем конкретно они говорили, на допросе так и не прозвучало.

"Я лично видел военнослужащих в военной форме", - заверил Порошенко. Это были как военные из состава Черноморского флота, так и регулярные силы, которые перебрасывались в Крым через аэропорты и морские порты, без согласия Украины и без соблюдения процедур.

Уже по пути в Киев от работников аэропорта Порошенко узнал, что воздушном пространстве Крыма находятся самолеты без опознавательных знаков с военными РФ: "Все это явно классифицируется как вооруженная агрессия против государства и как аннексия".

"Через несколько месяцев я увидел на видео признание Гиркина, который потом совершил много преступлений на территории Славянска, что он сожалеет, что у него не было оружия тогда, что он его не применил по отношению к Порошенко", - цитирует боевика президент.

Еще раз с угрозой жизни Порошенко, как утверждает, столкнулся на Донбассе. Сначала президент рассказал о поездке в Луганск в апреле 2014 года - на встречу с преподавательским составом университета. Теоретически это мог быть предвыборный тур, поскольку о намерении участвовать в выборах президента он объявил в конце марта-2014 (примечание - ред.). Встреча с преподавателями проходила недалеко от захваченного боевиками здания областного СБУ, и ее "пытались заблокировать молодчики".

Из Луганска Порошенко отправился на украинско-российскую границу, в Изварино Луганской области: "Моя машина, по сообщению помощника, была обстреляна. И во время встречи с жителями Изварино тоже были провокационные выступления неизвестных людей, которые пересекли границу с российской стороны. Обстановка была очень напряженной и хорошо координировалась спецслужбами РФ", - рассказал он.

Российские спецслужбы в феврале-мае 2014 года пытались распространить свои сценарии на весь юго-восток, говорит президент: Донецк, Луганск, Харьков, Запорожье, Днепр, Одессу.

По мнению Порошенко, каждый украинский гражданин и зарубежный политик должен ответить себе на три вопроса. Крым украинский или "крымнаш", как говорят россияне? В Украине конфликт, гражданская война или факт агрессии РФ? Десять тысяч жертв среди солдат и гражданского населелия - на совести агрессора или это результат гражданской войны? "Если ваш ответ - российский и Крым гражданская война, то это часть гибридной войны против Украины. Часть пропаганды, которую Российская Федерация пыталась распространить по всему миру и уже потерпела крах", - считает он.

Прокуроры быстро завершили допрос. Адвокаты начали свой с претензий: "Свидетель, какие именно сверхважные государственные вопросы помешали вам сегодня прийти в зал заседаний и выступить перед судом?" "Я не думаю, что это относится к компетенции адвокатов. Но с уважением к суду готов раскрыть часть графика", - ответил Порошенко.

С самого утра у него состоялось совещание с руководством ВСУ по закону о реинтеграции Донбасса, - "мы за часы и дни мы должны перестроить управление обороной государства на востоке Украины", - с 14:00 допрос в суде, затем международные встречи.

Дальше в разных вариациях более десяти раз прозвучал вопрос, имела ли Верховная Рада по Конституции право прекратить полномочия Януковича и сколько президент должен отсутствовать в Киеве для запуска такой процедуры. "Мы тут не проверяем знание законов. Это правовой вопрос, суд сам может дать на него ответ... Мы допрашиваем свидетеля не как гаранта Конституции, а как обычного свидетеля", - неоднократно прерывал адвокатов судья.

Порошенко во время перепалки преимущественно молчал, хотя иногда отвечал по своей инициативе: например, что не вправе толковать Конституцию, это роль КСУ.

"Не превращайте суд в ЦИК. У вас есть вопросы по сути?" - спрашивал Девятко.

В следующем же вопросе адвокаты напомнили, что Порошенко в 2016 году не подписывал закон об амнистии почти семь месяцев: "Свидетельствует ли это о вашем самоустранении?"

"Вы меня или не слышите, или не хотите слышать... Вы или не хотите, или боитесь допрашивать свидетеля", - отреагировал судья. И допустил, что юристы Януковича специально задают такие вопросы, чтобы суд их снимал, "а вы потом жаловались".

Вопрос президенту о Мальдивах был последним, хотя по графику он мог отвечать еще 20 минут. Допрос окончен. Порошенко по ту сторону экрана развел руками.

Владимир Ельченко: "В глазах я прочел ответ - да, в Крыму есть военные РФ"



С 2010 и до декабря 2015 года Ельченко работал послом Украины в России. На момент российского вторжения в Украину он находился в Москве, и о событиях в Крыму на первом этапе узнавал в основном из СМИ, хотя пытался получить любую информацию и из официальных источников. 27 февраля стало известно о присутствии российских военных в Крыму. Российская сторона все время опровергала: это их регулярные части ЧФ РФ.

Дальше уже по каналам МИД Украины дипломаты узнали о "как минимум нескольких десятках спецрейсов" российской авиации, в основном в аэропорт Бельбек. "Понятно, что они шли не пустыми. Эти рейсы привозили дополнительные силы", - сказал он. Россияне в ответ заверяли, что не превышают порог, установленный харьковскими соглашениями для ЧФ. Хотя, подсчитывает он, "в то время их там было дополнительно тысяч десять".

Кроме самолетов, для переброски регулярных сил в Крым Россия использовала военный морской транспорт. Об этом свидетельствовали каналы МИД и Минобороны. "Фактически это было начало агрессии, которая закончилась аннексией Крыма", - уверен он.

По его словам, понятие агрессии содержится во многих документах ООН, и позже в отношении России это подтвердили несколько резолюций Генассамблеи ООН.

Заседание Совета безопасности ООН от 3 марта 2014 года Ельченко смотрел в записи в Москве. Главным событием всего заседания было письмо Януковича к Путину с призывом ввести войска в Украину, которое продемонстрировал тогдашний постпред РФ в ООН Виталий Чуркин. "Это была главная цель созыва Россией этого заседания", - считает он.

По мнению России, это письмо могло "легализовать и пояснить" появление российских военных в Крыму. Но почти все члены Совбеза поддержали позицию Украины.

"Чуркин очень нервничал в тот период: у него не было достаточно информации, чтобы оправдать то, что происходило в Крыму. Он пытался найти аргументы, чтобы убедить международное сообщество, что там все нормально", - рассказал дипломат.

На вопрос адвокатов, почему тогда Чуркин и Россия категорически отрицали использование своих войск в Крыму - то есть, как можно письмом Януковича оправдывать то, что отрицаешь перед всем мировым сообществом, Ельченко ответил: "Господин Чуркин прославился тем, что когда был пресс-секретарем посольства еще СССР в Вашингтоне в 1982-м году, точно так же отрицал сбитие корейского авиалайнера. Так что, я думаю, он был научен уже давно отрицать то, что знает весь мир".

Все официальные ноты по поводу присутствия войск в Крыму и предложения прекратить агрессивные действия, возобновить диалог Россия продолжала игнорировать. И в марте 2014 года Украина приняла решение - отозвать посла Ельченко из Москвы. Перед отъездом, 8 марта, Ельченко в последний раз побывал в МИД РФ. "Меня пригласил по собственной инициативе стат-секретарь МИД Григорий Карасин. Я приехал через час", - говорит он.

Во время этой встречи Ельченко еще раз спросил у Карасина: "Скажите все-таки честно, есть ваши военные в Крыму или нет?" Заместитель российского министра ответил цитатой из фильма "Адьютант его превосходительства": "Видишь ли, Володя..."

Это было за неделю до того, как Совет Федерации РФ разрешил Путину ввести войска.

"То есть в его глазах я прочел ответ, что да, там есть военные. Я спросил: почему вы не отвечаете ни на один наш запрос? Он сказал: ну, такая наша линия. Вот на этом я закончил, скажем так, свои официальные контакты в Москве", - отметил Ельченко.

Допросом Порошенко и Ельченко Оболонский суд Киева сегодня завершил вызов свидетелей со стороны обвинения, сообщила LIGA.net пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. С завтрашнего дня суд начнет допрашивать свидетелей защиты Януковича. Список, одобренный коллегией судей, насчитывает 16 человек. Большинство из них - соратники беглого президента: Азаров, Клюев, Захарченко, Якименко, Лебедев и другие.