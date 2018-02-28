Тема дня. Кто подталкивает создание новой коалиции власти-2019

Лидеры БПП, Народного фронта и премьер Владимир Гройсман не договорились о стратегии и квотах для похода на выборы. Хотя на Банковой очень хотели бы







ЗАЧЕМ ЭТИ ПЕРЕГОВОРЫ.



Отсутствие договоренности об общем партийном списке и квотах в будущей власти могут подтолкнуть Яценюка и Гройсмана пойти на президентские выборы самостоятельно. Для Порошенко их выдвижение обернется вероятным фиаско уже в первом туре.





ПОЧЕМУ НЕТ РЕЗУЛЬТАТА. Больше полугода в СМИ появляется информация о переговорах между



На словах президенту они обещают поддержку, но еще непонятно, как НФ поведет себя в преддверии выборов, - говорит один из депутатов БПП. Причиной всего - падение рейтинга Порошенко. В Народном фронте открыто говорят, что ему будет тяжело переизбираться. Очевидно, союзники не спешат оформлять отношения с президентом, просчитывая другие ставки.



КОМУ ВЫГОДНО РАЗГОНЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ДОСТИГУНТЫХ ДОГОВОРЁННОСТЯХ.



"Договоренность не случайно сделана перед пресс-конференцией - президент серьезно опасался, что главной темой встречи с журналистами станут противоречия во власти", - написал Юрий Бутусов.

Автор этой версии сослался не на конкретный источник, а на "кулуары парламента". Якобы именно там заявлено про объединение новой предвыборной коалиции. Кандидат на президентские выборы - Петр Порошенко, а главой списка на парламентские намерен стать Владимир Гройсман.



Это сообщение совпало также с неформальным обсуждением в Верховной Раде вероятности досрочных парламентских выборов. В Народном фронте считают, что таким образом президент пытается давить на них для оживления переговоров по общей партии. Мол, не хотите столько мест, сколько предлагается в общей партии, останетесь вообще с носом - досрочные выборы смертельны для НФ из-за отсутствия проходного рейтинга.



"Окончательной договоренности о создании партии нет. Вчера были ближе (к соглашению, - ред.), сегодня - дальше. Квоты - обсуждались, но тоже предварительно", - сказал



"Желающих вести грязную кампанию против НФ всегда хватало. Сейчас много такой информации ежедневно", - добавили в пресс-службе партии.



Опрошенные депутаты из президентской партии, БПП, также заявили Читайте также: За меньшее зло. Какой будет технология переизбрания Порошенко Больше полугода в СМИ появляется информация о переговорах между БПП и НФ по вопросу создания общей партии. Известно, что Владимир Гройсман также участвует в этих переговорах. Еще в сентябре прошлого года Андрей Парубий подтвердил факт переговоро в, но о прогрессе ничего не сказал.На словах президенту они обещают поддержку, но еще непонятно, как НФ поведет себя в преддверии выборов, - говорит один из депутатов БПП. Причиной всего - падение рейтинга Порошенко. В Народном фронте открыто говорят, что ему будет тяжело переизбираться. Очевидно, союзники не спешат оформлять отношения с президентом, просчитывая другие ставки."Договоренность не случайно сделана перед пресс-конференцией - президент серьезно опасался, что главной темой встречи с журналистами станут противоречия во власти", - написал Юрий Бутусов.Автор этой версии сослался не на конкретный источник, а на "кулуары парламента". Якобы именно там заявлено про объединение новой предвыборной коалиции. Кандидат на президентские выборы - Петр Порошенко, а главой списка на парламентские намерен стать Владимир Гройсман.Это сообщение совпало также с неформальным обсуждением в Верховной Раде вероятности досрочных парламентских выборов. В Народном фронте считают, что таким образом президент пытается давить на них для оживления переговоров по общей партии. Мол, не хотите столько мест, сколько предлагается в общей партии, останетесь вообще с носом - досрочные выборы смертельны для НФ из-за отсутствия проходного рейтинга."Окончательной договоренности о создании партии нет. Вчера были ближе (к соглашению, -.), сегодня - дальше. Квоты - обсуждались, но тоже предварительно", - сказал LIGA.net один из лидеров Народного фронта."Желающих вести грязную кампанию против НФ всегда хватало. Сейчас много такой информации ежедневно", - добавили в пресс-службе партии.Опрошенные депутаты из президентской партии, БПП, также заявили LIGA.net , что не слышали об окончании переговоров по созданию общей партии власти.

А вот на Банковой LIGA.net заявили, что эта информация "похожа на правду".

"Такая версия" - это мифология, - говорит депутат от БПП, близкий к премьеру Гройсману, хоть официально в пресс-службе главы Кабмина ситуацию не комментируют. "К сожалению не можем помочь с информацией по этой теме", - сказал один из сотрудников в пресс-службы Кабмина

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. "Такая версия" - это мифология, - говорит депутат от БПП, близкий к премьеру Гройсману, хоть официально в пресс-службе главы Кабмина ситуацию не комментируют. "К сожалению не можем помочь с информацией по этой теме", - сказал один из сотрудников в пресс-службы Кабмина LIGA.net Как удалось выяснить LIGA.net переговоры действительно ведутся, но окончательного решения нет. Петру Порошенк о стратегически важно заручиться поддержкой ближайших союзников и стать единым кандидатом от власти. Это должно усилить его позиции перед началом избирательной кампании в 2019 году. Рост рейтинга Юлии Тимошенко в последних опросах подчеркивает, как необходимо главе государства успешно завершить эти переговоры.Отсутствие договоренности об общем партийном списке и квотах в будущей власти могут подтолкнуть Яценюка и Гройсмана пойти на президентские выборы самостоятельно. Для Порошенко их выдвижение обернется вероятным фиаско уже в первом туре. Сегодня в СМИ появилась информация о якобы достигнутой договоренности между президентской командой, лидерами Народного фронта и Владимиром Гройсманом об утвержденных квотах в будущей коалиции партий власти. Где БПП и УДАР получат - 50%, НФ - 30%, а Гройсман - 20% от общего количества мест после попадания этой партии в будущий парламент. А журналист Юрий Бутусов дополнительно сообщил в Facebook, что главой списка этой силы должен стать Владимир Гройсман.



Информационное агентство

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