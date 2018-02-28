Тема дня. Кто подталкивает создание новой коалиции власти-2019
28.02.2018 21:26
Лидеры БПП, Народного фронта и премьер Владимир Гройсман не договорились о стратегии и квотах для похода на выборы. Хотя на Банковой очень хотели бы
Сегодня в СМИ появилась информация о якобы достигнутой договоренности между президентской командой, лидерами Народного фронта и Владимиром Гройсманом об утвержденных квотах в будущей коалиции партий власти. Где БПП и УДАР получат - 50%, НФ - 30%, а Гройсман - 20% от общего количества мест после попадания этой партии в будущий парламент. А журналист Юрий Бутусов дополнительно сообщил в Facebook, что главой списка этой силы должен стать Владимир Гройсман.
Как удалось выяснить LIGA.net переговоры действительно ведутся, но окончательного решения нет.
ЗАЧЕМ ЭТИ ПЕРЕГОВОРЫ. Петру Порошенко стратегически важно заручиться поддержкой ближайших союзников и стать единым кандидатом от власти. Это должно усилить его позиции перед началом избирательной кампании в 2019 году. Рост рейтинга Юлии Тимошенко в последних опросах подчеркивает, как необходимо главе государства успешно завершить эти переговоры.
Отсутствие договоренности об общем партийном списке и квотах в будущей власти могут подтолкнуть Яценюка и Гройсмана пойти на президентские выборы самостоятельно. Для Порошенко их выдвижение обернется вероятным фиаско уже в первом туре.
"Такая версия" - это мифология, - говорит депутат от БПП, близкий к премьеру Гройсману, хоть официально в пресс-службе главы Кабмина ситуацию не комментируют. "К сожалению не можем помочь с информацией по этой теме", - сказал один из сотрудников в пресс-службы Кабмина LIGA.net.
ЗАЧЕМ ЭТИ ПЕРЕГОВОРЫ. Петру Порошенко стратегически важно заручиться поддержкой ближайших союзников и стать единым кандидатом от власти. Это должно усилить его позиции перед началом избирательной кампании в 2019 году. Рост рейтинга Юлии Тимошенко в последних опросах подчеркивает, как необходимо главе государства успешно завершить эти переговоры.
Отсутствие договоренности об общем партийном списке и квотах в будущей власти могут подтолкнуть Яценюка и Гройсмана пойти на президентские выборы самостоятельно. Для Порошенко их выдвижение обернется вероятным фиаско уже в первом туре.
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ПОЧЕМУ НЕТ РЕЗУЛЬТАТА. Больше полугода в СМИ появляется информация о переговорах между БПП и НФ по вопросу создания общей партии. Известно, что Владимир Гройсман также участвует в этих переговорах. Еще в сентябре прошлого года Андрей Парубий подтвердил факт переговоров, но о прогрессе ничего не сказал.
На словах президенту они обещают поддержку, но еще непонятно, как НФ поведет себя в преддверии выборов, - говорит один из депутатов БПП. Причиной всего - падение рейтинга Порошенко. В Народном фронте открыто говорят, что ему будет тяжело переизбираться. Очевидно, союзники не спешат оформлять отношения с президентом, просчитывая другие ставки.
КОМУ ВЫГОДНО РАЗГОНЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ДОСТИГУНТЫХ ДОГОВОРЁННОСТЯХ.
"Договоренность не случайно сделана перед пресс-конференцией - президент серьезно опасался, что главной темой встречи с журналистами станут противоречия во власти", - написал Юрий Бутусов.
Автор этой версии сослался не на конкретный источник, а на "кулуары парламента". Якобы именно там заявлено про объединение новой предвыборной коалиции. Кандидат на президентские выборы - Петр Порошенко, а главой списка на парламентские намерен стать Владимир Гройсман.
Это сообщение совпало также с неформальным обсуждением в Верховной Раде вероятности досрочных парламентских выборов. В Народном фронте считают, что таким образом президент пытается давить на них для оживления переговоров по общей партии. Мол, не хотите столько мест, сколько предлагается в общей партии, останетесь вообще с носом - досрочные выборы смертельны для НФ из-за отсутствия проходного рейтинга.
"Окончательной договоренности о создании партии нет. Вчера были ближе (к соглашению, - ред.), сегодня - дальше. Квоты - обсуждались, но тоже предварительно", - сказал LIGA.net один из лидеров Народного фронта.
"Желающих вести грязную кампанию против НФ всегда хватало. Сейчас много такой информации ежедневно", - добавили в пресс-службе партии.
Опрошенные депутаты из президентской партии, БПП, также заявили LIGA.net, что не слышали об окончании переговоров по созданию общей партии власти.
ПОЧЕМУ НЕТ РЕЗУЛЬТАТА. Больше полугода в СМИ появляется информация о переговорах между БПП и НФ по вопросу создания общей партии. Известно, что Владимир Гройсман также участвует в этих переговорах. Еще в сентябре прошлого года Андрей Парубий подтвердил факт переговоров, но о прогрессе ничего не сказал.
На словах президенту они обещают поддержку, но еще непонятно, как НФ поведет себя в преддверии выборов, - говорит один из депутатов БПП. Причиной всего - падение рейтинга Порошенко. В Народном фронте открыто говорят, что ему будет тяжело переизбираться. Очевидно, союзники не спешат оформлять отношения с президентом, просчитывая другие ставки.
КОМУ ВЫГОДНО РАЗГОНЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ДОСТИГУНТЫХ ДОГОВОРЁННОСТЯХ.
"Договоренность не случайно сделана перед пресс-конференцией - президент серьезно опасался, что главной темой встречи с журналистами станут противоречия во власти", - написал Юрий Бутусов.
Автор этой версии сослался не на конкретный источник, а на "кулуары парламента". Якобы именно там заявлено про объединение новой предвыборной коалиции. Кандидат на президентские выборы - Петр Порошенко, а главой списка на парламентские намерен стать Владимир Гройсман.
Это сообщение совпало также с неформальным обсуждением в Верховной Раде вероятности досрочных парламентских выборов. В Народном фронте считают, что таким образом президент пытается давить на них для оживления переговоров по общей партии. Мол, не хотите столько мест, сколько предлагается в общей партии, останетесь вообще с носом - досрочные выборы смертельны для НФ из-за отсутствия проходного рейтинга.
"Окончательной договоренности о создании партии нет. Вчера были ближе (к соглашению, - ред.), сегодня - дальше. Квоты - обсуждались, но тоже предварительно", - сказал LIGA.net один из лидеров Народного фронта.
"Желающих вести грязную кампанию против НФ всегда хватало. Сейчас много такой информации ежедневно", - добавили в пресс-службе партии.
Опрошенные депутаты из президентской партии, БПП, также заявили LIGA.net, что не слышали об окончании переговоров по созданию общей партии власти.
А вот на Банковой LIGA.net заявили, что эта информация "похожа на правду".
"Такая версия" - это мифология, - говорит депутат от БПП, близкий к премьеру Гройсману, хоть официально в пресс-службе главы Кабмина ситуацию не комментируют. "К сожалению не можем помочь с информацией по этой теме", - сказал один из сотрудников в пресс-службы Кабмина LIGA.net.
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