"Мы владеем очень грозным оружием": главное из послания Путина

Путин дал ход новым мемам в сети. Главное из нашумевшего послания

Глава Кремля Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с речью. Первая ее половина была направлена на внутреннего потребителя и содержала перечень "далеко идущих планов" и предвыборные обещания. Вторую часть послания адресовал на цивилизованный мир: откровенные угрозы и демонстрация силы в сопровождении видео с ядерными ударами по США. Что сказал Путин и как отреагировал Запад - в коротком обзоре LIGA.net.

О Крыме

- Через несколько месяцев по Крымскому мосту будет начато автомобильное движение. А в следующем году - и железнодорожное сообщение. Это даст импульс развитию Крыма и всего российского Причерноморья.

О Сирии

- Сирийская операция показала возросшие возможности Вооруженных сил России… Все они (инженеры и разработчики российского оружия) так же, как и наши военнослужащие, которые демонстрировали в боевых условиях (в том числе, в Сирии - ред.) лучшие качества российского воинства, все они и есть настоящие герои нашего времени.

О российском вооружении

- Всей стране, всему миру известны теперь названия наших самолетов, подводных лодок, систем ПВО, ракетных комплексов морского, наземного и воздушного базирования. Все это - новейшее высокотехнологичное оружие последнего времени.

О США и ПВО

- Еще в 2000 году США поставили перед нами вопрос о выходе из договора о противоракетной обороне. Россия была категорически против… Мы долго уговаривали американцев не разрушать договор о ПРО, не нарушать стратегического баланса. Все тщетно… Мы заявили тогда, что будем вынуждены для обеспечения своей собственной безопасности совершенствовать современные ударные комплексы.

Об СССР

- После развала СССР, Россия, которая в советское время называлась Советским Союзом, а за границей ее так и называли - советская Россия, утратила 23,8% территории, 48,5% населения, 41% ВВП, 39,4% промышленного потенциала и почти половину, 44,6% военного потенциала в связи с разделом Вооруженных сил СССР между бывшими союзными республиками.

О договоре СНВ-3

- При реализации плана по строительству системы глобальной ПРО все договоренности в рамках СНВ-3 постепенно девальвируются, потому что одновременно и бесконтрольно одной из сторон, а именно - США, наращивается количество противоракет, улучшаются их качественные характеристики, создаются их новые позиционные районы. Это, если мы ничего не будем делать, приведет к полному обесцениванию российского ядерного потенциала… Несмотря на наши многочисленные протесты и призывы, американская машина заработала.

Об "ответе" России

- Чем ответила Россия на этот вызов (развертывание систем ПРО в странах НАТО - ред.)? Вот чем. Все эти годы после выхода США из договора о ПРО мы напряженно работали над перспективной техникой и вооружением… Еще раз повторю, что мы неоднократно говорили нашим американским и европейским партнерам- членам НАТО о том, что будем предпринимать необходимые меры для нейтрализации угроз, которые возникают для нас в связи с развертыванием глобальной ПРО США.

О российских ракетных комплексах

- (Ракетный комплекс - ред.) Сармат - это очень грозное оружие. В силу его характеристик, никакие ПРО ему не помеха. Но мы этим не ограничились. Мы начали разработку таких новых видов оружия, которое вообще не использует баллистические траектории полета при движении к цели. А значит, и системы ПРО в борьбе с ними - бесполезны… Как вы понимаете, ничего подобного ни у кого в мире пока нет.

О гиперзвуковом оружии

- Понятно, почему ведущие армии мира стремятся обладать таким идеальным на сегодняшний день оружием. Уважаемые друзья, у России такое оружие есть. Уже есть…не имеющее мировых аналогов. Его испытания успешно завершены. Более того, с 1 декабря прошлого года комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах южного военного округа (штаб округа - в Ростове-на-Дону - ред.)

О "ядерной державе"

- Несмотря на все проблемы, с которыми мы сталкивались…все-таки Россия оставалась и остается крупнейшей ядерной державой. Но нет, с нами никто по существу не хотел разговаривать. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас.



На вчерашнее выступление Путина уже отреагировал в США: в Белом доме заявили, что разработка нового наступательного ракетно-ядерного вооружения подтверждает стремление главы Кремля к агрессии и угрожает всему миру.

"Президент Путин подтвердил то, что правительство Соединенных Штатов и так знало, а Россия отрицала: РФ на протяжении десятка лет разрабатывает дестабилизирующие системы оружия, прямо нарушая свои договорные обязательства", - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Она также отметила, что американский президент Дональд Трамп "осознает, какие угрозы возникают в нынешнем веке перед Соединенными Штатами и союзниками и нацелен на то, чтобы гарантировать безопасность страны, а также сохранить мир с позиции силы".

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