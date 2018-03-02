"Меня лишили прав": о чем Янукович заявил в Москве

Сегодня экс-диктатор Виктор Янукович провел в Москве пресс-конференцию, во время которой, старательно читая с бумажки, повторял о "государственном перевороте" в Украине и жаловался на то, что ему не дают участвовать в судебном процессе по делу о госизмене в Украине. Не всегда отвечал на вопросы впопад, а иногда ему на помощь приходили рядом сидящие адвокаты. Что рассказывал Янукович - коротко в обзоре LIGA.net.

О государственной измене

- Если говорить о государственной измене, то нужно говорить о тех, кто своими действиями довел Украину до развала, потери территорий, развязывания гражданской войны, в ходе которой погибли тысячи людей, а миллионы - стали беженцами.

О Крыме

- Почему сдали Крым? Складывается впечатление, что власть сделала все, чтобы оттолкнуть Крым от Украины, отделаться от проблемной территории….По прошествиичетырех лет эти факты известны и понятны. Поэтому любые рассуждения вокруг того, как это случилось и почему - ответ простой: крымчане искали способы, как защитить себя и свои семьи.

"Война против собственного народа"

- В конце февраля-начале марта 2014 года радикалы, объединившись в незаконные батальоны, поехали на Донбасс, чем вызвали защитную реакцию местного населения, естественное желание защитить себя, свои семьи, детей, стариков… То есть, власть начала войну против собственного народа, приклеив на свои преступные действия ярлык АТО. А ведь на Донбассе живут такие же граждане Украины, как и все остальные, и их начали уничтожать за то, что они были их политическими оппонентами…

О "мирных переговорах"

- Только в процессе мирных переговоров можно было поискать возможность, как избежать раскола страны и уже в то время висевшую в воздухе угрозу начала гражданской войны. К сожалению, те, кто захватил власть незаконным путем, этого не сделали.

"Постоянно нарушают мои права"

- Сегодня нынешняя власть пытается свои преступления переложить на меня. Уверен, это им не удастся. Уже около года у меня нет возможности принимать участие в процессе, в котором меня пытаются обвинять. Украинская власть постоянно нарушает мои права, не допускает к суду, нарушает право на защиту, не хочет слушать свидетелей защиты, ограничивает работу моих адвокатов.

Предостережение

- Я хотел бы высказать предостережение следователям и прокурорам, вовлеченным в этот политический процесс, повторяю, политический процесс. За все свои незаконные действия вы понесете ответственность по закону.

О законе по реинтеграции

- Закон о реинтеграции Донбасса - это закон о продолжении войны. Власть в очередной раз расписалась в полной недоговороспособности. Нет желания идти мирным путем. Мнения жителей Донбасса полностью игнорируются…Этот закон о реинтеграцииполностью исключает выполнение минских соглашений. Киев продолжает читать текст соглашения в том порядке, который удобен им, однако это не способствует наступлению мира.

"Звенья одной цепи"

- Отделять события, которые происходили на Майдане, от событий, происходящих на Донбассе, невозможно и неправильно. Это звенья одной цепи. Последствия были предсказуемы.

"Жизнь людей невыносима"

- Сегодня Украина находится в тяжелом экономическом положении. Жизнь людей невыносима, особенно, старшего поколения, пенсионеров. У молодежи нет работы. Продолжая войну, власть тем самым ищет оправдание своей бездарности. Продолжает набивать собственные карманы, развивая безудержную коррупцию.

"Так когда же…?"

- Так когда же будет положен конец этому? Когда будет конец войне? Когда брат перестанет убивать брата, перестанут гибнуть невинные люди? За четыре года никто из украинской власти не сделал попыток начать прямые переговоры не с территорией, а с людьми, которые там живут. Вина за это - ложится на Порошенко.

"Предложения по поиску путей"

- Планирую в ближайшее время обратиться к государствам-гарантам подписания соглашения от 21 февраля 2014 года и государствам, которые играют ключевую роль в разрешении конфликта на Донбассе: США и России. Предметом моего обращения станут предложения по поиску путей прекращения войны на Донбассе и началу ликвидации последствий произошедшего.

"Руководители Майдана"

- И не пострадал никто из, так сказать, руководителей. Они даже не остерегались. Есть съемки, когда во время стрельбы они спокойно ходили уверенные в том, что огонь не будет направлен против них.

Расследование ученого

- Сегодня в доступе в Интернете есть расследование ученого Ивана Качановского, который практически по горячим следам изучил эти преступлении и изложил их в своих научных выводах. Он обосновал, как раз эти все события, как специалист, как человек, который является экспертом в этой области.

О Пашинском, Парубие и Парасюке

- Это они называют людей преступниками, не имея на это никаких прав. Обвиняют без суда и следствия, вешают ярлыки. И творят беззаконие в Украине. Поэтому, я не удивлюсь, если эти люди окажутся на скамье подсудимых и будет доказана их вина.

О зарплатах

- Я вот вам маленький пример приведу. В долларовом эквиваленте средняя зарплата при мне, я буду так говорить, в 2013 году, она была около 400 долларов. Сейчас она около 170 долларов. Представьте себе, насколько упала заработная плата. Доллар был по 8 гривень, сейчас он по 27. Какая произошла инфляция.

Артист Тимошенко

- Как можно людям выживать? Вот, что должен делать Порошенко и его правительство, вот, чем они должны заниматься. А не политическими преследованиями и шоу в судах. Суды должны быть судами. Но не шоу артиста Тимошенко…артиста Порошенко. Вот в чем дело. Как можно относиться к выступлению президента в суде? Он ничего не сказал, что должен был сказать.

О Порошенко

- Он должен был начать справедливое расследование, ведь Небесная сотня и те правоохранители, которые погибли, они же погибли от рук убийц, которые стреляли по безоружным людям. Стреляли из зданий, которые контролировал Майдан. Вот в чем вопрос. Президент должен быть справедливым и честным. Но если доходы президента выросли в десять раз за эти годы, а население в несколько раз стало беднее, об этом, наверное, люди подумают на ближайших выборах, как дать ответ.

"Вопрос в чем"

- Меня лишили прав участвовать в суде. Все законы нарушили! Они приняли закон под Януковича лично. Штучный закон! И когда выступали с трибуны парламента, уговаривали проголосовать, причина одна - Януковича нужно посадить. Вот вопрос - в чем?

О "мирном соглашении"

- Работали мы всю ночь и закончили эту работу около 8 часов утра. 21 числа в середине дня мы подписали данное соглашение, которое в этот же день было нарушено оппозицией. То есть, оппозиция уже 21 числа вечером начала захватывать здания Кабинета министров, Администрации президента, Верховной Рады и, немножко позже, мою официальную резиденцию в Межигорье.

О съезде в Харькове

- 21 числа я выехал в город Харьков приблизительно около 23 часов. Двумя вертолетами. И 22 числа планировал в съезде депутатов всех уровней юго-востока Украины, которые собрались в Харькове... По вопросам безопасности меня фактически не допустили к участию в этом мероприятии, потому что там могло произойти все. Было очень опасно.

Обращение к Путину

- Путину я написал не письмо, я написал ему обращение. Я написал Путину такое же обращение, как и 22 февраля в Донецке написал трем государствам-подписантам мирного соглашения. И аналогичное письмо я написал президенту России Путину Владимиру Владимировичу. Разница только в том, что в этом письме, в этом обращении я ссылался не на мирное соглашение, которое было подписано с тремя государствами, я ссылался на договор о дружбе и взаимопомощи, который был между Украиной и Россией. И я предложил провести консультации согласно положениям этого договора. И я внес предложение во время консультаций о введении полицейской миротворческой миссии. Кроме этого, я обратился к Путину по второму вопросу: проинформировать мировое сообщество о том, что произошло в Украине, потому что у меня не было возможности.

"Мне очень трудно"



- Что касается того, за какие средства я живу - у меня есть семья, есть мой сын, он довольно молодой здоровый человек, я живу с семьей. И, как говорят, - я ваши деньги не считаю, не считайте и вы мои. Мне на жизнь хватает, хоть и не могу сказать, что я всем доволен, мне очень трудно.

Читайте также: "В Украине переворот": полный текст обращения Януковича к Путину

