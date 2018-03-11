Дело Рубана, Оскар и Карточный домик без Спейси: новости недели
Победители премии Оскар-2018, новый сезон "Карточного домика" без Спейси, продление санкций ЕС против Януковича, переговоры Южной и Северной Корей, отравление экс-шпиона РФ в Британии, новые достижения Илона Маска, анонс пятого сезона сериала "Черное зеркало", алкоголь от Coca-Cola, украинцы в рейтинге миллиардеров Forbes, новые запреты на въезд в Украину, арест Рубана, Украина - аспирант НАТО, Паралимпиада-2018 и война в Донбассе. Все самые важные новости украинской и мировой политики, общества, спорта и культуры за минувшую неделю - в обзоре LIGA.net.
Победители премии Оскар-2018
Фото: gettyimages.com
В ночь с 4 на 5 марта (по киевскому времени) в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения кинопремии Оскар. В этом году премия отпраздновала 90-й юбилей.
Статуэтки получили кинолента "Форма воды" (в номинации лучший фильм), актер Гэри Олдмен (за роль Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена") и Фрэнсис Макдорманд (за роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури").
Лучшим анимационным полнометражным фильмом назвали мультфильм "Тайна, Коко", а короткометражным - "Дорогой баскетбол".
Лучшими полнометражными и короткометражными документальными фильмами стали "Икар" и "Рай - это пробка на 405-м шоссе".
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