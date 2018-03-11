Дело Рубана, Оскар и Карточный домик без Спейси: новости недели

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Победители премии Оскар-2018



Фото: gettyimages.com

В ночь с 4 на 5 марта (по киевскому времени) в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения кинопремии Оскар. В этом году премия отпраздновала 90-й юбилей.

Статуэтки получили кинолента "Форма воды" (в номинации лучший фильм), актер Гэри Олдмен (за роль Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена") и Фрэнсис Макдорманд (за роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури").

Лучшим анимационным полнометражным фильмом назвали мультфильм "Тайна, Коко", а короткометражным - "Дорогой баскетбол".

Лучшими полнометражными и короткометражными документальными фильмами стали "Икар" и "Рай - это пробка на 405-м шоссе".