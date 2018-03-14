"Вам здесь не рады". Британия объявила дипломатическую войну РФ

Как шпионский скандал перерос в дипломатическую войну и почему в его контексте упоминают Украину



"В нашей стране нет места этим людям и их деньгам"





Срок ультиматума России истек сегодня днем. Объяснений по инциденту в Солсбери не поступило. В обед Великобритания привела ультиматум Путину в действие. "Было правильно предложить России возможность дать объяснение. Но их реакция продемонстрировала полное презрение к серьезности этих событий. Никаких объяснений, как этот агент попал в Великобританию, никаких объяснений, почему у России есть незаявленная программа химического оружия", - сказала Мэй в парламенте.



По ее словам, речь идет о незаконном применении силы российским государством против Соединенного Королевства. "Это произошло на фоне сложившейся закономерной агрессии России в Европе и за ее пределами", - цитирует премьера



Публичная часть плана по России предполагает дипломатические, экономические и таможенные меры реагирования.



Во-первых, Британия высылает



Правительство также ужесточает процедуру досмотра частных российских самолетов и грузов, в том числе для "отслеживания намерений лиц, которые в Великобританию и могут заниматься деятельностью, угрожающей нашей и союзников безопасности".

На очереди - внесение изменений в законодательство, которые позволят задерживать лиц, подозреваемых во враждебной деятельности против Великобритании. В настоящее время это разрешено только в отношении подозреваемых в терроризме.



По ее словам, речь идет о незаконном применении силы российским государством против Соединенного Королевства. "Это произошло на фоне сложившейся закономерной агрессии России в Европе и за ее пределами", - цитирует премьера SkyNews Публичная часть плана по России предполагает дипломатические, экономические и таможенные меры реагирования.Во-первых, Британия высылает 23-х российских дипломатов . Мэй дала им неделю на то, чтобы они уехали из страны. "Все, кто был идентифицирован как незаявленный разведчик", - уточнила она статус персон нон-грата. Это будет самая крупная высылка дипломатов за последние 30 лет: "Мы договорились о немедленных действиях по демонтажу российской шпионской сети в Великобритании". По дипломатической линии Мэй отменила визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Лондон.Правительство также ужесточает процедуру досмотра частных российских самолетов и грузов, в том числе для "отслеживания намерений лиц, которые в Великобританию и могут заниматься деятельностью, угрожающей нашей и союзников безопасности".На очереди - внесение изменений в законодательство, которые позволят задерживать лиц, подозреваемых во враждебной деятельности против Великобритании. В настоящее время это разрешено только в отношении подозреваемых в терроризме.

Лондон предупредил, что может заморозить российские государственные активы, если будет доказано, что их использование угрожает безопасности британских граждан, и готовит новые санкции.





"Мы будем замораживать российские государственные активы везде, где у нас есть доказательства того, что они могут быть использованы для угрозы жизни или имуществу граждан Великобритании или жителей", - предупредила Мэй.





Национальное агентство по делам преступности продолжит борьбу с серьезными преступниками и коррумпированными элитами: "В нашей стране нет места этим людям - или их деньгам".



Члены королевской семьи и министры не поедут на чемпионат мира в России, добавила Мэй. Об отзыве сборной речь пока не идет, хотя ряд СМИ предлагали более непопулярные меры. Издание Daily Mail советовало вывести Англию из Кубка мира: "Иначе капитан сборной Англии был бы обязан пожать руку монстра, которая... в конечном итоге несет ответственность за покушение на британскую землю, не говоря уже о бесчисленных нарушениях прав человека в Сирии и других актах терроризма... Путинская Россия вторглась в Украину, и его самолеты пугают сирийских детей даже сейчас. Его грехи почти бесконечны".



Ничего не сказала Мэй и об информационной войне с Россией. В прессе звучали предложения нанести удар по дезинформации, распространяемой "российскими троллинговыми фабриками" - фактически речь идет о кибератаке на Россию, и ставили под сомнение необходимость вещания пропагандистского канала Rassia Today.





Регулирующий орган Ofcom даже предупредил пропагандистов, что их лицензия может быть отозвана.



The Guardian считает уместным замораживание активов российских олигархов, связанных с Кремлем, особенно если они не могут объяснить источники лондонского богатства. Великобритания также может рекомендовать, чтобы российские банки были отрезаны от Swift. Это позволит ослабить способность России торговать на международном уровне. Проблема в том, что банки РФ перешли на российскую платежную систему SPFS, созданную со странами, не входящими в G7.





С военной точки зрения, считает издание, НАТО также может усилить стратегическое давление на Москву, ускорив предварительный вход Украины в альянс путем согласования плана действий по членству. Этим летом Великобритания возглавляет саммит на Балканах и может использовать это как средство поощрения сторон, борющихся с влиянием Москвы.



Наконец, Великобритания могла бы объявить Россию государственным спонсором терроризма. В США такое обозначение приводит к целому ряду односторонних санкций, включая запрет на экспорт и продажу оружия, запрет на экономическую помощь и визы.





Некоторые из предложенных мер, возможно, еще будут учтены - в секретной части, о содержании которой "никто не узнает".



Но и этого мало, пишет в колонке для



Но и этого мало, пишет в колонке для The Telegraph бывший глава МИД Великобритании Уильям Хейг. Какими бы ни были меры против России, нужно осознание от Вашингтона до Берлина, что только полная масштабная стратегия Запада сможет продемонстрировать Путину "силу и решимость перед лицом неприемлемого поведения".





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