"Вам здесь не рады". Британия объявила дипломатическую войну РФ

Как шпионский скандал перерос в дипломатическую войну и почему в его контексте упоминают Украину



"В нашей стране нет места этим людям и их деньгам"





Срок ультиматума России истек сегодня днем. Объяснений по инциденту в Солсбери не поступило. В обед Великобритания привела ультиматум Путину в действие. "Было правильно предложить России возможность дать объяснение. Но их реакция продемонстрировала полное презрение к серьезности этих событий. Никаких объяснений, как этот агент попал в Великобританию, никаких объяснений, почему у России есть незаявленная программа химического оружия", - сказала Мэй в парламенте.



По ее словам, речь идет о незаконном применении силы российским государством против Соединенного Королевства. "Это произошло на фоне сложившейся закономерной агрессии России в Европе и за ее пределами", - цитирует премьера



Публичная часть плана по России предполагает дипломатические, экономические и таможенные меры реагирования.



Во-первых, Британия высылает



Правительство также ужесточает процедуру досмотра частных российских самолетов и грузов, в том числе для "отслеживания намерений лиц, которые в Великобританию и могут заниматься деятельностью, угрожающей нашей и союзников безопасности".

На очереди - внесение изменений в законодательство, которые позволят задерживать лиц, подозреваемых во враждебной деятельности против Великобритании. В настоящее время это разрешено только в отношении подозреваемых в терроризме.



По ее словам, речь идет о незаконном применении силы российским государством против Соединенного Королевства. "Это произошло на фоне сложившейся закономерной агрессии России в Европе и за ее пределами", - цитирует премьера SkyNews Публичная часть плана по России предполагает дипломатические, экономические и таможенные меры реагирования.Во-первых, Британия высылает 23-х российских дипломатов . Мэй дала им неделю на то, чтобы они уехали из страны. "Все, кто был идентифицирован как незаявленный разведчик", - уточнила она статус персон нон-грата. Это будет самая крупная высылка дипломатов за последние 30 лет: "Мы договорились о немедленных действиях по демонтажу российской шпионской сети в Великобритании". По дипломатической линии Мэй отменила визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Лондон.Правительство также ужесточает процедуру досмотра частных российских самолетов и грузов, в том числе для "отслеживания намерений лиц, которые в Великобританию и могут заниматься деятельностью, угрожающей нашей и союзников безопасности".На очереди - внесение изменений в законодательство, которые позволят задерживать лиц, подозреваемых во враждебной деятельности против Великобритании. В настоящее время это разрешено только в отношении подозреваемых в терроризме.

Лондон предупредил, что может заморозить российские государственные активы, если будет доказано, что их использование угрожает безопасности британских граждан, и готовит новые санкции.





"Мы будем замораживать российские государственные активы везде, где у нас есть доказательства того, что они могут быть использованы для угрозы жизни или имуществу граждан Великобритании или жителей", - предупредила Мэй.





Национальное агентство по делам преступности продолжит борьбу с серьезными преступниками и коррумпированными элитами: "В нашей стране нет места этим людям - или их деньгам".



Члены королевской семьи и министры не поедут на чемпионат мира в России, добавила Мэй. Об отзыве сборной речь пока не идет, хотя ряд СМИ предлагали более непопулярные меры. Издание Daily Mail советовало вывести Англию из Кубка мира: "Иначе капитан сборной Англии был бы обязан пожать руку монстра, которая... в конечном итоге несет ответственность за покушение на британскую землю, не говоря уже о бесчисленных нарушениях прав человека в Сирии и других актах терроризма... Путинская Россия вторглась в Украину, и его самолеты пугают сирийских детей даже сейчас. Его грехи почти бесконечны".



Ничего не сказала Мэй и об информационной войне с Россией. В прессе звучали предложения нанести удар по дезинформации, распространяемой "российскими троллинговыми фабриками" - фактически речь идет о кибератаке на Россию, и ставили под сомнение необходимость вещания пропагандистского канала Rassia Today.





Регулирующий орган Ofcom даже предупредил пропагандистов, что их лицензия может быть отозвана.



The Guardian считает уместным замораживание активов российских олигархов, связанных с Кремлем, особенно если они не могут объяснить источники лондонского богатства. Великобритания также может рекомендовать, чтобы российские банки были отрезаны от Swift. Это позволит ослабить способность России торговать на международном уровне. Проблема в том, что банки РФ перешли на российскую платежную систему SPFS, созданную со странами, не входящими в G7.





С военной точки зрения, считает издание, НАТО также может усилить стратегическое давление на Москву, ускорив предварительный вход Украины в альянс путем согласования плана действий по членству. Этим летом Великобритания возглавляет саммит на Балканах и может использовать это как средство поощрения сторон, борющихся с влиянием Москвы.



Наконец, Великобритания могла бы объявить Россию государственным спонсором терроризма. В США такое обозначение приводит к целому ряду односторонних санкций, включая запрет на экспорт и продажу оружия, запрет на экономическую помощь и визы.





Некоторые из предложенных мер, возможно, еще будут учтены - в секретной части, о содержании которой "никто не узнает".



Но и этого мало, пишет в колонке для



Но и этого мало, пишет в колонке для The Telegraph бывший глава МИД Великобритании Уильям Хейг. Какими бы ни были меры против России, нужно осознание от Вашингтона до Берлина, что только полная масштабная стратегия Запада сможет продемонстрировать Путину "силу и решимость перед лицом неприемлемого поведения".





Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Шпионский скандал между Великобританией и Россией набирает обороты. Британское правительство объявило о решении выслать из страны 23-х российских дипломатов , которые были признаны незаявленными разведчиками, и готовится замораживать государственные активы РФ. Лондон считает такие меры целиком оправданными в свете последних событий - циничного отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля , которое поставило под угрозу жизни других граждан. Хотя еще в одном громком убийстве полонием-210 бывшего российского агента Александра Литвиненко , в котором подозреваются вполне конкретные представители российских спецслужб, Британия ограничилась резкими заявлениями.Кремль пригрозил Лондону ответными мерами . В своей манере российский МИД назвал обвинения в покушении на Сергея Скрипаля фальшивкой, а ультиматум Великобритании - "огульной антироссийской кампанией".Что происходит между Великобританией и Россией и как ситуация может развиваться дальше - в обзоре LIGA.net Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в небольшом британском городке Солсбери еще 4 марта, и это было далеко не первое покушение в Великобритании и за ее пределами, в причастности к которому подозревали Россию.Но это преступление вышло далеко за пределы полицейского управления: смертельный агент использовался убийцами в общественном месте. Власти городка Солсбери, в котором был отравлен Скрипаль, были вынуждены предупредить жителей о потенциальной угрозе и рекомендовали им выстирать одежду. В городе работают войска химзахщиты. Следы отравляющего вещества обнаружены в ресторане Zizzi, в котором отдыхали бывший шпион и его дочь, и возле скамейки в парке. Тщательно осмотрен его дом, а над могилами жены и сына установлены желтые палатки. На исследование забрали даже цветы, которые они принесли на кладбище за несколько часов до потери сознания."Отравление не только поставило под угрозу жизни Сергея и Юлии. Это также угрожало жизни полицейских... Это представляет собой угрозу для 500 человек, которые, возможно, были подвергнуты воздействию газа, прежде чем власти выдали несколько запоздалое предупреждение", - написало во вторник британское издание Daily Mail Жители Солсбери шокированы отравлением и опасаются последствий. The Guardian цитирует жительницу города: "Сначала я вижу людей в огромной защитной одежде, а затем нам говорят - все в порядке, выстирайте одежду, используйте детские салфетки. Я смотрю на фотографию в газете пяти мужчин в почти космических скафандрах, а мы ходим в обычной одежде"."Попытаться убить двоих людей сред белого дня на британской земле и поставить под угрозу неисчислимое число наших граждан - это акт такого варварства, что он должен быть наказан", - добавил обозреватель Daily Mail Стивен Гловер.По предположению британских властей, Сергей Скрипаль был отравлен сильнейшим нервно-паралитическим веществом "Новичок", который был разработан в СССР в 1970х годах. Это подтвердили эксперты британской лаборатории Porton Down.Работавший в центре советской программы химик Вил Мирзаянов сообщил британской прессе, что Россия является единственной страной, способной производить такой мощный агент. Отравление "Новичком" практически неизлечимо, утверждает он: " Эти люди ушли - мужчина и его дочь. Даже если они выживут, они не поправятся".Ввезти яд в Великобританию могли как несколько безвредных компонентов, возможно, через дипломатическую почту. К такому средству связи Россия уже прибегала для убийства бывшего президента Чечни Зелимхана Яндарбиева в Катаре. Только тогда для подрыва его автомобиля по дипканалам передавали составляющие для взрывчатки. The Times со ссылкой на бывшего комиссара полиции Лондона лорда Блэра сообщил, что Литвиненко и Скрипаль могут быть не единственными жертвами России, уже известны как минимум 14 таких случаев: "Они идентифицированы американскими разведывательными источниками как возможные жертвы российских убийств в Великобритании".В понедельник, 12 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в парламенте прямо заявила, что Москва может быть причастна к покушению на Скрипаля и его дочь. Она озвучила две версии: либо российское государство готовило отравление, либо позволило отравляющему веществу попасть в руки других.Британия дала Путину сутки на объяснение ситуации. Если заслуживающего доверия ответа не поступит, предупредила Мэй, то отравление Скрипаля будет считаться противозаконным использованием Россией силы на территории Британии. Правительство не согласится с такой "наглой попыткой убивать невинных мирных жителей на нашей земле".По данным британских СМИ, сотрудники полиции по борьбе с терроризмом и разведка предоставили Совету национальной безопасности Великобритании убедительные доказательства того, что именно Москва заказала покушение в Солсбери неделю назад. Бывший лидер Консервативной партии Иэн Дункан Смит назвал Россию государством-изгоем и потребовал самого серьезного ответа на инцидент: "Иначе мы должны ожидать еще худшего".Министр иностранных дел Борис Джонсон вызвал для ответа посла России Александра Яковенко. Позже источники The Independent сообщили, что встреча ограничилась всего пятью минутами. Джонсон "был тверд, и не было рукопожатия".Россия ответила на ультиматум традиционно. В МИД РФ предупреждение Мэй назвали " цирковым шоу в британском парламенте". Сергей Лавров заявил, что Британия отказала России в доступе ко всем материалам дела об отравлении, а только в таком случае Кремль готов сотрудничать. А Владимир Путин от вопроса британских журналистов отмахнулся, сославшись на занятость сельским хозяйством: "Вы сначала разберитесь там, а потом мы с вами будем обсуждать, ладно?"Жесткая реакция британских властей на поведение России - хорошо, но запоздало, считают британские СМИ. В кейсе Путина уже - войны в Сирии, Украине, аннексия Крыма. Реакция западного мира на эти события и нарушения права была недостаточной."Если (Путин) несет ответственность (за отравление Скрипаля), то он, вероятно, не ждет жесткой реакции. Потому что мы ничего не сделали с химическими нападениями в Сирии и Иране. Мы должны определить табу, красную линию. Иначе каждый диктатор, деспот, государство-изгой и террорист смогут использовать этот материал, - сказал The Guardian бывший командир объединенного химического, биологического, радиологического и ядерного полка в британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон. - Мы ничего не сделали в отношении использования химического оружия в Сирии и Иране. Теперь мы платим цену". The Times считает, что Путин проверяет границы своей власти, чтобы и дальше нарушать установленный западный образ жизни. Военный авантюризм в Сирии, Украине и Грузии сопровождается информационными войнами вокруг средств массовой информации и политических организаций во всем мире: "Его намерение - дестабилизировать, где это возможно. Несомненно, он видит Брексит как возможность ослабить коллективную решимость в европейских странах".Редактор Bild Джулиан Рейхельт напомнил, что у президента России руки - в крови. В последние годы он сделал немало заявлений о войне в Украине, хотя сам отправлял танки в Крым, а конфликт на Донбассе унес более 10 тыс жизней. Он оснастил преступников в Восточной Украине противовоздушной системой, которая сбила самолет MH-17 авиакомпании Malaysia Airlines, убив 298 мужчин, женщин и детей. Он ведет разрушительную войну с сирийскими гражданскими лицами, в том числе с применением зарина. А теперь оружие массового поражения появилось и на улицах Британии. "Никто не хочет видеть Запад в состоянии войны с Россией. Но это не значит, что нам не хватает мужества, чтобы противостоять кровавому правлению Путина", - говорит Рейхельт.