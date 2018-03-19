Выборы президента РФ: все новости, хроника (завершена)
ХРОНИКА ЗАВЕРШЕНА
18 марта 2018 года в России состоялись президентские выборы. К участию в выборах ЦИК РФ допустил восемь кандидатов: Владимира Путина, Ксению Собчак, Сергея Бабурина, Павла Грудинина, Владимира Жириновского, Максима Сурайкина, Бориса Титова и Григория Явлинского.
Украинские МИД и МВД заявили, что россияне в Украине не будут допущены на голосование в российские дипучреждения. Партии Национальный корпус, Свобода и Правый сектор также заявили о намерении блокировать избирательные участки.
Кроме того, Кремль провел незаконные выборы в Крыму. Украина, а также Канада, Эстония, Финляндия и другие страны заявили, что выборы на аннексированном полуострове не признают.
LIGA.net ведет хронику всех новостей, ключевых событий и голосования российских президентских выборов.
19 МАРТА
09:06. Российские пропагандистские СМИ утверждают, что на незаконных выборах в оккупированном Крыму за Путина проголосовали около миллиона "избирателей" - 92%.
08:22. Президент России Владимир Путин назвал "смешной" возможность своего участия в выборах в 2030 году, то есть спустя шесть лет предстоящей ему четвертой каденции и еще шесть лет президентства другого российского лидера.
06:30. По итогам посчитанных 99,75%, нынешний президент Владимир Путин набирает больше 76,67 % голосов, на втором месте Павел Грудинин, у которого 11,79% ,у Владимира Жириновского - 5,66% у Ксении Собчак - 1,67%.
05:20. ЦИК РФ продолжает досчитывать меньше полупроцента голосов. По обработанным 99,5% протоколов, у Путина 76,65%, у Грудинина - 11,81%.
05:15. Ксения Собчак, которая набрала 1,67% голосов избирателей, сказала, что для ее команды главный итог выборов - "миллион голосов, миллион человек, поддержавших наши ценности".
Главный итог этого голосования для меня и нашей команды - миллион голосов, миллион человек, поддержавших наши ценности.Это очень много прекрасных, неравнодушных граждан.Если миллион людей создаст с нами партию - мы изменим Государственную Думу. Если миллион выйдет на мирный митинг - мы изменим страну. Именно поэтому нас не должны испугать итоги этих "как бы выборов": без равного доступа к СМИ, без допуска всех кандидатов, против административного ресурса, для нашей команды единственной задачей было увидеть как можно больше людей, понять и попытаться решить их проблемы, вернуть в федеральную повестку вопросы, которые давно там не обсуждались, в частности Крым, бедность, коррупцию в высших эшелонах и прежде всего - политзаключённых. Выдерживая постоянные нападки и из консервативного лагеря, и от оппозиции, нам удалось выполнить это обещание, несмотря на унижение таким форматом дебатов, несмотря на противодействие власти в регионах. Нас ждут очень трудные шесть лет. Власть, обеспечившая себе высокую явку и почти "туркменский" результат, получила карт-бланш на ещё большую свободу по созданию несвобод. И каждый оппозиционер, каждый несогласный с властью, по лени или в расчете на нереализуемый бойкот, не проголосовавший сегодня - несет часть ответственности за эту новую путинскую легитимность. Голоса, отданные за обоих демократических кандидатов не изменили явку почти никак. Так что я не несу ответственность за "легитимизацию режима через увеличение явки", но я несу ответственность за то, что не убедила демократов проголосовать. Но я не отступлюсь. Я с еще большим рвением собираюсь заниматься политикой, через просвещение, через конкретные дела, через расширение союзов с другими оппозиционерами. Мы будем строить партию, и миллион людей, подддержавших наши ценности, надеемся, станет ее опорой.
05:00. Путин уже начал принимать поздравления - от президента Венесуэлы Николаса Мадуро и председателя КНР Си Цзиньпина.
04:35. По версии оккупантов, на незаконных выборах в аннексированном Крыму больше 92% избирателей проголосовали за Путина.
04:30. Явка избирателей составила около 67% - это данные после обработки 91,5% бюллетеней.
04:20. ЦИК подсчитал 99% бюллетеней. У Путина - 76,65%, у Грудинина - 11,82%, у Жириновского - 5,68%.
03:30. Путин выступал перед избирателями на Манежной площади, как и шесть лет назад.
VIDEO: Vladimir Putin comes on stage to thank supporters at a concert near Red Square after he cruises to victory in Russia's presidential election with his best ever election performance pic.twitter.com/IX1jI2lEH7- AFP news agency (@AFP) 19 березня 2018 р.
03:26. Среди россиян, голосовавших за границей, большинство поддержали Путина - пока он получает 79% голосов, на втором месте - Грудинин (9,23%), на третьем - Собчак (4,68%).
02:58. Путин побил рекорд поддержки за все время участия в выборах президента. Он уже получил 51,9 млн голосов избирателей. В 2000 году Путин получил поддержку 39,7 миллиона избирателей, в 2004 году - 49,6 миллиона (71,31%), в 2012 году - 45,6 миллиона (63,6%).
02:42. По результатам подсчета 97% бюллетеней, у Путина уже 76,6% голосов.
01:04. ЦИК РФ подсчитал 90% голосов. Путин набирает 76,41%, Грудинин - 12,05%, Жириновский - 5,85%.
18 МАРТА
23:51. На вопрос Путину, будет ли он баллотироваться в 2030 году, сказал: "Это смешно, что ж мне до ста лет тут сидеть?".
23:50. Путин выступил с речью в совем предвыборном штабе и прокомментировал решение не пускать россиян в дипучреждения в Украине. Он сказал, что Россия никак отвечать не будет, потому что "Украина - братский народо", но пообещал, что сделает, "чтобы украинцы чувствовали себя в России как дома".
23:45. По информации ЦИК РФ по результатам подсчета 77,12% бюллетеней, Владимир Путин набирает 76,11%.
22:50. По данным ЦИК, обработано 50,2% бюллетеней. Владимир Путин набрал 75,01%.
22:45. Медуза сообщает, что Владимир Путин уже выступает в своем избирательном штабе, отмечая заблаговременно победу.
"Все изменения после инаугурации, никаких реформ не планирую", - заявил он.
20:51. Обработано 31,58% бюллетеней.
Бабурин - 0,63%
Грудинин - 14,79%
Жириновский - 6,69%
Путин - 73,31%
Собчак - 1,40%
Сурайкин - 0,63%
Титов - 0,62%
Явлинский - 0,79%
20:25. Проект "Карта нарушений" фиксирует нарушения на выборах на территории РФ и за ее пределами.
20:19. По данным ЦИК после обработки 21,33% бюллетеней, Путин набирает 71,97%.
20.17. Согласно экзитполу Всероссиийского центра изучения общественного мнеения, в первом туре президентских выборов в России нынешний президент Владимир Путин набрал 73,9% голосов.
19:42. В РФ утверждают, что явка военных Черноморского флота составила 99,8%, передает Радио Свобода.
18:00. ЦИК РВ сообщает, что явка в России по состоянию на 18:00 по киевскому времени составила 59,93%. Больше данные по явке сообщаться не будут, пока не завершится подсчет голосов.
19:09. Тем временем, в Москве и в других регионах, живущих по московскому времени, закрылись избирательные участки. В Крыму и Севастополе тоже завершилось голосование на незаконных выборах.
18:45. Ксения Собчак пришла в штаб наблюдателей Навального, где между кандидатом в президенты и недопущенным к выборам оппозиционером произошла перепалка.
"Ты была частью махинации по недопущению меня до выборов", - заявил Навальный Собчак. "Я буду судить тебя по делам. Все они отвратительны и лицемерны", - добавил он.
18:19. ЦИК РФ заявляет, что явка на незаконных выборах в Крыму составляет по состоянию на 18:00 63.43%, а в Севастополе - 64.62%.
18:14. В Кемеровской области обнаружили "курьезное нарушение", сообщила российским СМИ председатель партии Яблоко Эмилия Слабунова: на участок не пускают без сменной обуви и продают бахилы стоимостью 5 рублей.
18:02. В Санкт-Петербурге силовики задержали активиста Михаила Герасимова. Он вышел с одиночным пикетом, в руках держал флаг Украины и плакат с текстом "за этот флаг крымский татарин Решат Аметов был похищен и убит оккупантами", сообщает Крым.Реалии.
17:59. Телеканал Дождь сообщает, что сразу на нескольких участках пожилые люди до 1930 года рождения не нашли себя в списках. "Регистрация их голосов происходит в ручном режиме".
17:56. ЦИК РФ сообщает, что явка по состоянию на 17:30 по киевскому времени составила 57%.
17:40. Российские СМИ сообщают, что у посольства РФ в Лондоне выстроилась очередь, чтобы проголосовать на выборах президента. Вся процедура занимает от 40 минут до часа. Напротив посольства проводит митинг сооснователь Евросети Евгений Чичваркин.
17:02. В Новосибирске отделение КПРФ (Коммунистической партии РФ), вопреки закону, опубликовало первые результаты выборов. Как отмечает издание Медуза, они объяснили публикацию результатов неизвестной "альтернативной системой голосования". В Новосибирской области, согласно опубликованным данным, с отрывом побеждает Путин.
16:52. Во Львове тоже протестуют против выборов в Крыму.
#Віче у Львові: містяни закликали не визнавати #вибори президента РФ у #Крим'у (#ФОТО)https://t.co/99atgJRMhe #Львів #Росія pic.twitter.com/bIdmdxu67I- Громадське радіо (@HromadskeRadio) 18 березня 2018 р.
16:50. Дипломатические представительства РФ в Киеве, Харькове, Одессе и Львове остаются заблокированными правоохранителями. Полиция пропускает только дипломатов и журналистов.
16:48. Навальный заявил, что данные ЦИК РФ завышены и расходятся с показателями его наблюдателей в среднем на 12%.
16:45. МИД Франции заявил, что не признает незаконные выборы в Крыму.
16:33. В то же время, Чубаров сообщил о низкой явке на незаконных выборах в Крыму. "Мы ожидали такого от крымскотатарского народа, от наших соотечественников, что они в своем большинстве не пойдут", - сказал он.
16:28. Представитель крымскотатарского национального движения Нариман Джелял сообщает о давлении на крымских татар, сообщает Крым.Реалии.
"Студентов старосты или коменданты общежитий третируют по телефону, их заставляют под угрозой потенциальных неприятностей пойти на участок, отфотографировать бюллетени", - рассказал он. По словам Джеляла, подобное сообщают из медицинских, образовательных учреждений. "Фактически обмануть нет возможности", - подчеркнул он.
16:20. Явка на выборах на 16:00 по киевскому времени составила 51,9%, - ЦИК.
15:55. Очевидцы отмечают, что в этот раз прямо на участках при входе продают дешевую еду, раздают пригласительные на концерты.
15:50. Новые данные экзитполов из Центрального избирательного округа (на 15:00 по киевскому времени): у Путина уже 61,22%. Собчак получила 0,96%, Жириновский - 5,32%. У Грудинина 7,96%.
15:15. На одном из участков в Пушкине в этот раз уменьшили количество кабинок, а вместо них поставили ширмы на столах.
15:05. Явка в Москве на 14:00 по киевскому времени составила 40%.
14:55. Региональный штаб Ксении Собчак в Башкирии предупредил о фейковых наблюдателях от их кандидата.
14:42. В аннексированном Крыму российская полиция получила звонки о минировании шести участков. Представитель оккупантов заявил, что звонки "якобы из Швейцарии, а фактически они могли быть и с Украины".
14:30. Норвегия заявила, что не признает результаты выборов в Крыму.
14:20. На участке в подмосковных Люберцах зафиксирован вброс. Российские СМИ заявляют, что урну уже опечатали, а все бюллетени из нее будут признаны недействительными.
14:16. В Ялте провели автопробег в поддержку незаконных выборов президента России и "присоединения Крыма", передает Крым.Реалии.
Фото: Крым.Реалии
14:12. Инсталяция вблизи российского консульства в Одессе.
14:06. Российский оппозиционер Алексей Навальный сообщает о массовых нарушениях в Краснодарском крае и на Дальнем Востоке.
14:05. Явка на 12:00 (11:00 по киевскому) по России составила 34,72%, сообщает ЦИК страны-агрессора.
13:45. Обновленные данные по экзит-полам Центрального Федерального округа на 13:00 (12:00 по киевскому):
Путин 58,9%;
Грудинин 7,21%;
Жириновский 5,1%;
Собчак 1,1%;
Явлинский 0,82%;
Титов 0,78%;
Бабурин 0,33%;
Сурайкин 0,29%;
Отказ отвечать - 25,47%.
13:35. Своя атмосфера и в Ленобласти - россиянин пришел на выборы в костюме ракеты "Сармат".
12:45.
12:20. Час назад закрылись участки в Сахалинской области и на Колыме, до этого - на Чукотке и Камчатке. На 12:00 мск явка избирателей в Москве составила 18,14%, в Санкт-Петербурге - 16,24%, по данным ЦИК РФ.
12:15. Также под зданием посольства РФ в Киеве "повесили" Путина, а на Майдане - "сожгли".
Фото: пресс-служба Нацкорпуса
Фото: УП
11:59. Против незаконных выборов в Крыму протестуют в Болгарии.
11:46. Российские СМИ сообщают, что в аннексированном Крыму явка избирателей на незаконных выборах президента России в первые часы якобы составила 13%.
11:38. В ОБСЕ отказались реагировать и комментировать решение Украины блокировать доступ россиян на участки для голосования.
11:06. У здания консульства РФ в Харькове собираются протестующие, сообщает пресс-служба МВД. Сейчас их около 20. У здания консульства установили чучело Путина в гробу.
Фото: пресс-служба МВД
10:58. В социальных сетях распространяется еще одна акция с хештегом #ПутинНадоел. В России избиратели портят бюллетени соответствующими надписями.
10:51. В полицию Одессы поступило анонимное сообщение о минировании улицы Гагаринское плато, где расположено Генеральное консульство России.
10:42. У входа в посольство России в Киеве представители партии Национальный корпус установили фигуру медведя с балалайкой, "ватника" в ватных сапогах и "памятник Путину" с надписью "х...ло".
Фото: Facebook Национального корпуса
10:40. По данным ЦИК РФ, К 10:00 (09:00 по киевскому) явка на президентских выборах в России составила 16,55%.
09:42. На выборах президента России проголосовал Владимир Путин, сообщают российские СМИ. Голосовал он в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте Москвы. Доступ к участку во время его приезда не перекрывали.
09:36. Один из избирательных участков в Омске.
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС
09:28. В аннексированном Севастополе всем проголосовавшим 18 марта на выборах президента России выдают памятные медали, передает Крым.Реалии.
Фото: Крым.Реалии
09:24. А в сети Instagram российские власти в день выборов организовали акцию с хештегом #голосуемпервыми.
08:03. Накануне и в день выборов в РФ в социальных сетях продолжается акция #неголосую. Пользователи пишут посты о том, почему не пойдут на выборы и добавляют этот хештег.
07:51. Избирательные участки открылись также для незаконных выборов в оккупированном Крыму и Севастополе. Как заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, российских властей полуострова интересует в первую очередь явка избирателей.
"Оккупационные власти подготовилась в полной мере для того, чтобы выписать те результаты, которые ей нужны во время того незаконного действа, которое они называют "выборами". Их сейчас волнует только один сегмент избирательной кампании. Это явка на участки", - заявил он, передает Крым.Реалии.
07:15. Накануне незаконных выборов в оккупированном Крыму, местные жители сообщили LIGA.net, что в Симфереполе заметно увеличилось количество людей на улицах и в транспорте - "прямо как летом". Кроме того, они сообщают, что на полуострове активно рекламировалась услуга голосования не на своем участке, подобные уведомления приходили на почту.
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