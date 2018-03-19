Выборы президента РФ: все новости, хроника (завершена)

LIGA.net ведет хронику выборов президента России, а также незаконных выборов в оккупированном Крыму (хроника завершена)

ХРОНИКА ЗАВЕРШЕНА

18 марта 2018 года в России состоялись президентские выборы. К участию в выборах ЦИК РФ допустил восемь кандидатов: Владимира Путина, Ксению Собчак, Сергея Бабурина, Павла Грудинина, Владимира Жириновского, Максима Сурайкина, Бориса Титова и Григория Явлинского.

Украинские МИД и МВД заявили, что россияне в Украине не будут допущены на голосование в российские дипучреждения. Партии Национальный корпус, Свобода и Правый сектор также заявили о намерении блокировать избирательные участки.

Кроме того, Кремль провел незаконные выборы в Крыму. Украина, а также Канада, Эстония, Финляндия и другие страны заявили, что выборы на аннексированном полуострове не признают.

LIGA.net ведет хронику всех новостей, ключевых событий и голосования российских президентских выборов.

19 МАРТА

09:06. Российские пропагандистские СМИ утверждают, что на незаконных выборах в оккупированном Крыму за Путина проголосовали около миллиона "избирателей" - 92%.

08:22. Президент России Владимир Путин назвал "смешной" возможность своего участия в выборах в 2030 году, то есть спустя шесть лет предстоящей ему четвертой каденции и еще шесть лет президентства другого российского лидера.

06:30. По итогам посчитанных 99,75%, нынешний президент Владимир Путин набирает больше 76,67 % голосов, на втором месте Павел Грудинин, у которого 11,79% ,у Владимира Жириновского - 5,66% у Ксении Собчак - 1,67%.

05:20. ЦИК РФ продолжает досчитывать меньше полупроцента голосов. По обработанным 99,5% протоколов, у Путина 76,65%, у Грудинина - 11,81%.

05:15. Ксения Собчак, которая набрала 1,67% голосов избирателей, сказала, что для ее команды главный итог выборов - "миллион голосов, миллион человек, поддержавших наши ценности".

05:00. Путин уже начал принимать поздравления - от президента Венесуэлы Николаса Мадуро и председателя КНР Си Цзиньпина.

04:35. По версии оккупантов, на незаконных выборах в аннексированном Крыму больше 92% избирателей проголосовали за Путина.

04:30. Явка избирателей составила около 67% - это данные после обработки 91,5% бюллетеней.

04:20. ЦИК подсчитал 99% бюллетеней. У Путина - 76,65%, у Грудинина - 11,82%, у Жириновского - 5,68%.

03:30. Путин выступал перед избирателями на Манежной площади, как и шесть лет назад.

VIDEO: Vladimir Putin comes on stage to thank supporters at a concert near Red Square after he cruises to victory in Russia's presidential election with his best ever election performance pic.twitter.com/IX1jI2lEH7 - AFP news agency (@AFP) 19 березня 2018 р.

03:26. Среди россиян, голосовавших за границей, большинство поддержали Путина - пока он получает 79% голосов, на втором месте - Грудинин (9,23%), на третьем - Собчак (4,68%).

02:58. Путин побил рекорд поддержки за все время участия в выборах президента. Он уже получил 51,9 млн голосов избирателей. В 2000 году Путин получил поддержку 39,7 миллиона избирателей, в 2004 году - 49,6 миллиона (71,31%), в 2012 году - 45,6 миллиона (63,6%).

02:42. По результатам подсчета 97% бюллетеней, у Путина уже 76,6% голосов.

01:04. ЦИК РФ подсчитал 90% голосов. Путин набирает 76,41%, Грудинин - 12,05%, Жириновский - 5,85%.

18 МАРТА

23:51. На вопрос Путину, будет ли он баллотироваться в 2030 году, сказал: "Это смешно, что ж мне до ста лет тут сидеть?".

23:50. Путин выступил с речью в совем предвыборном штабе и прокомментировал решение не пускать россиян в дипучреждения в Украине. Он сказал, что Россия никак отвечать не будет, потому что "Украина - братский народо", но пообещал, что сделает, "чтобы украинцы чувствовали себя в России как дома".

23:45. По информации ЦИК РФ по результатам подсчета 77,12% бюллетеней, Владимир Путин набирает 76,11%.

22:50. По данным ЦИК, обработано 50,2% бюллетеней. Владимир Путин набрал 75,01%.

22:45. Медуза сообщает, что Владимир Путин уже выступает в своем избирательном штабе, отмечая заблаговременно победу.

"Все изменения после инаугурации, никаких реформ не планирую", - заявил он.



20:51. Обработано 31,58% бюллетеней.

Бабурин - 0,63%

Грудинин - 14,79%

Жириновский - 6,69%

Путин - 73,31%

Собчак - 1,40%

Сурайкин - 0,63%

Титов - 0,62%

Явлинский - 0,79%

20:25. Проект "Карта нарушений" фиксирует нарушения на выборах на территории РФ и за ее пределами.

20:19. По данным ЦИК после обработки 21,33% бюллетеней, Путин набирает 71,97%.

20.17. Согласно экзитполу Всероссиийского центра изучения общественного мнеения, в первом туре президентских выборов в России нынешний президент Владимир Путин набрал 73,9% голосов.

19:42. В РФ утверждают, что явка военных Черноморского флота составила 99,8%, передает Радио Свобода.

18:00. ЦИК РВ сообщает, что явка в России по состоянию на 18:00 по киевскому времени составила 59,93%. Больше данные по явке сообщаться не будут, пока не завершится подсчет голосов.

19:09. Тем временем, в Москве и в других регионах, живущих по московскому времени, закрылись избирательные участки. В Крыму и Севастополе тоже завершилось голосование на незаконных выборах.

18:45. Ксения Собчак пришла в штаб наблюдателей Навального, где между кандидатом в президенты и недопущенным к выборам оппозиционером произошла перепалка.

"Ты была частью махинации по недопущению меня до выборов", - заявил Навальный Собчак. "Я буду судить тебя по делам. Все они отвратительны и лицемерны", - добавил он.