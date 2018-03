Выборы президента РФ: все новости, хроника (завершена)

ХРОНИКА ЗАВЕРШЕНА

18 марта 2018 года в России состоялись президентские выборы. К участию в выборах ЦИК РФ допустил восемь кандидатов: Владимира Путина, Ксению Собчак, Сергея Бабурина, Павла Грудинина, Владимира Жириновского, Максима Сурайкина, Бориса Титова и Григория Явлинского.

Украинские МИД и МВД заявили, что россияне в Украине не будут допущены на голосование в российские дипучреждения. Партии Национальный корпус, Свобода и Правый сектор также заявили о намерении блокировать избирательные участки.

Кроме того, Кремль провел незаконные выборы в Крыму. Украина, а также Канада, Эстония, Финляндия и другие страны заявили, что выборы на аннексированном полуострове не признают.

LIGA.net ведет хронику всех новостей, ключевых событий и голосования российских президентских выборов.

19 МАРТА

09:06. Российские пропагандистские СМИ утверждают, что на незаконных выборах в оккупированном Крыму за Путина проголосовали около миллиона "избирателей" - 92%.

08:22. Президент России Владимир Путин назвал "смешной" возможность своего участия в выборах в 2030 году, то есть спустя шесть лет предстоящей ему четвертой каденции и еще шесть лет президентства другого российского лидера.

06:30. По итогам посчитанных 99,75%, нынешний президент Владимир Путин набирает больше 76,67 % голосов, на втором месте Павел Грудинин, у которого 11,79% ,у Владимира Жириновского - 5,66% у Ксении Собчак - 1,67%.

05:20. ЦИК РФ продолжает досчитывать меньше полупроцента голосов. По обработанным 99,5% протоколов, у Путина 76,65%, у Грудинина - 11,81%.

05:15. Ксения Собчак, которая набрала 1,67% голосов избирателей, сказала, что для ее команды главный итог выборов - "миллион голосов, миллион человек, поддержавших наши ценности".

05:00. Путин уже начал принимать поздравления - от президента Венесуэлы Николаса Мадуро и председателя КНР Си Цзиньпина.

04:35. По версии оккупантов, на незаконных выборах в аннексированном Крыму больше 92% избирателей проголосовали за Путина.

04:30. Явка избирателей составила около 67% - это данные после обработки 91,5% бюллетеней.

04:20. ЦИК подсчитал 99% бюллетеней. У Путина - 76,65%, у Грудинина - 11,82%, у Жириновского - 5,68%.

03:30. Путин выступал перед избирателями на Манежной площади, как и шесть лет назад.

