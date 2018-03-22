Ба-бах экс-героя: что пишут в соцсетях о Савченко
Сегодня в Верховной Раде проголосовали за снятие неприкосновенности и арест Надежды Савченко - 291 голос "за". Перед этим Юрий Луценко представил доказательства против депутата, а также против Владимира Рубана. В соцсетях обсуждают доказательства Генпрокуратуры, голосование нардепов и высказывания Савченко. Самые интересные мнения - в обзоре LIGA.net.
Вспомниют, что освобождение Савченко в свое время заняло немало сил, времени и ресурсов.
Но самой частой реакцией на сегодняшние события стали юмор и ирония.
Коллаж - соцсети
Некоторые пользователи предлагают или интересуются вариантами дальнейшей судьбы Савченко.
А другие - вспомниют, что это уже не первое громкое дело Генпрокуратуры.
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