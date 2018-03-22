Ба-бах экс-героя: что пишут в соцсетях о Савченко

Аплодисменты на телешоу для Савченко - это "катастрофа для общества", пишут в Фейсбуке

Сегодня в Верховной Раде проголосовали за снятие неприкосновенности и арест Надежды Савченко - 291 голос "за". Перед этим Юрий Луценко представил доказательства против депутата, а также против Владимира Рубана. В соцсетях обсуждают доказательства Генпрокуратуры, голосование нардепов и высказывания Савченко. Самые интересные мнения - в обзоре LIGA.net.

Вспомниют, что освобождение Савченко в свое время заняло немало сил, времени и ресурсов.

Но самой частой реакцией на сегодняшние события стали юмор и ирония.

Коллаж - соцсети

Некоторые пользователи предлагают или интересуются вариантами дальнейшей судьбы Савченко.

А другие - вспомниют, что это уже не первое громкое дело Генпрокуратуры.

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