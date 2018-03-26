Долги надо отдавать. Что происходит между Порошенко и Гройсманом

Петр Порошенко перед выборами хотел бы убрать Владимира Гройсмана из премьерского кресла, но это чревато сменой всего Кабмина - Народный фронт против

Петр Порошенко дарит цветы Владимиру Гройсману после назначения премьер-министром





На парламентских выборах Гройсман прошел в парламент по списку Блока Петра Порошенко, причем четвертым номером, и был избран спикером Верховной Рады. А через два года занял кресло премьер-министра вместо уволенного Яценюка.



Такая головокружительная карьера человека, который совсем недавно не имел никакого политического веса, стала возможной благодаря привычке президента



"Порошенко считает, что его водитель, кухарка или охранник лучше, чем опытные люди. Такой логикой он руководствовался, когда делал премьером директора своего рынка Гройсмана", - несмотря на сближение нынешнего премьер-министра с Яценюком, в руководстве Народного фронта комплиментов Гройсману ждать не приходится.



Почему премьер не оправдал ожидания президента и что сейчас происходит в отношениях между двумя ключевыми фигурами в стране в преддверии принятия непопулярного решения о повышении коммунальных тарифов - в материале



Доверия нет, раздражение растет



Публично между Гройсманом и Порошенко конфликтов нет. Во всяком случае, обе стороны старательно пытаются скрывать от общественности любые намеки на конфликт. Народный депутат от БПП Вадим Денисенко, который представляет президента в Кабмине и сблизился с Гройсманом, сказал



Ключевая задача Петра Порошенко на ближайший год - обеспечить себе победу в будущих президентских выборах. Для этого ему потребуется весь админресурс, включая лояльность полиции, судов и чиновников местных администраций. Причем влияние на местные администрации президент делит непосредственно с Гройсманом.



"Без премьера избирательная конструкция не взлетает", - сказал в комментарии



Собеседеник во фракции НФ рассказывает



Президент по-прежнему рассчитывает, что во время предвыборной кампании Гройсман поработает на его победу. Как минимум потому, что обязан ему своей карьерой. Но вот премьер "топить" за Порошенко не торопится.



В окружении президента считают, что Порошенко лично "вырастил Вову".



Влиятельный депутат из фракции БПП говорит, что в политике нужно отдавать долги. "Между Петром и Вовой была договоренность. Но сейчас президент не уверен, что Вова его поддержит на выборах".



Отношения двух главных политиков страны настолько испорчены, что в президентской фракции констатируют, что Порошенко и Гройсман испытывают друг к другу взаимное раздражение. Это подтверждают и в руководстве Народного фронта, который следит за развитием конфликта.

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Гройсман после прихода на премьерскую должность почувстовал себя первоклассным политиком и решил вести собственную игру, но так и не определился, с кем ему быть. "Получив из рук Порошенко премьерство, возомнил себе, что он политик первой категории. Хотя он не выигрывал выборы, кроме мэрских, не проводил свою политическую силу в парламент. На самом деле это пустой барабан, там только кожа и каркас. И при этом он искренне считает, что он не барабан, а концентрый рояль", - описал



Один из лидеров Народного фронта говорит



В команде Яценюка в ответ иронизируют: "Мы думаем, что наши отношения с Гройманом лучше, чем отношения Гроймана с Порошенко".



Собеседник во фракции БПП объясняет позицию Гройсмана тем, что ему приходится балансировать между группами влияния НФ и БПП. "То туда, то сюда. И это раздражает. Хочет всего и сразу. Он долго работал над видимостью самостоятельности".



Логику Гройсмана источники



Недавно в СМИ появилась информация о том, что премьер отказался возглавить объединенную партию власти (на этом настаивал Яценюк). Но, учитывая реальный уровень отношений, об этом и речи быть не могло. В окружении Владимира Гройсмана поправляют: некорректно говорить, что премьер отказался от партии, поскольку эта еще не создана.



Отказ Гройсмана от общей партии - не худший сценарий для Порошенко. А вот поход премьера на президентские выборы убьет его перспективу попасть во второй тур. Соцопросы дают главе правительства 4% президентского рейтинга. Это неплохой старт и для заявки на будущие парламентские выборы. Такие проценты он откусит от общего электорального пирога власти, то есть от президента.



"Если он пойдет в президенты, то Порошенко дальше не пройдет, они играют на общем электоральном поле. И это Порошенко тоже раздражает", - говорят в БПП.



В Народном фронте не исключают, что Гройсман на эти выборы действительно пойдет, даже если и сам этого не понимает. "Для него в этом есть политическая логика... Гройсман пойдет и на президентские выборы, и потом на парламентские во главе списка Косюка-Гройсмана", - считает собеседник



Шантаж отставкой и выборами



В президентской команде рассчитывают, что позиции Порошенко и Гройсмана по выборам прояснятся в ближайшие пару месяцев. Главных вариантов два: или они договорятся, или Кабмин отправится в отставку, а Верховная Рада пойдет на досрочные выборы.



"Логика менять Гройсмана состоит в том, что Порошенко и Гройсман рассорились. Хуже, чем Яценюк и Порошенко в свое время. Вы посмотрите, когда у них была последняя общая встреча. Раньше таких мероприятий было много, сейчас уже нет", - говорит фронтовик Леонид Емец.



Собеседники



Народный фронт в случае таких перевыборов в парламент больше не попадет. А вот Порошенко от сценария с досрочными выборами в Раду может выиграть, считают в коалиции.



"Угрозами распустить парламент он достигает двух вещей. Первая - шантаж Верховной Рады. Поддержите меня на выборах, и я вам раздам плюшки после победы. И вторая - если он решится все же распустить Верховную Раду, то сразу получит +5% к своему рейтингу. Это очень популярное решение - гнездо коррупции разогнал. Так, глядишь, и на победу наколядует", - рассказал Читайте также: За меньшее зло. Какой будет технология переизбрания Порошенко

Гройсман после прихода на премьерскую должность почувстовал себя первоклассным политиком и решил вести собственную игру, но так и не определился, с кем ему быть. "Получив из рук Порошенко премьерство, возомнил себе, что он политик первой категории. Хотя он не выигрывал выборы, кроме мэрских, не проводил свою политическую силу в парламент. На самом деле это пустой барабан, там только кожа и каркас. И при этом он искренне считает, что он не барабан, а концентрый рояль", - описал LIGA.net суть конфликта собеседник во фракции Народного фронтаОдин из лидеров Народного фронта говорит LIGA.net , что у Порошенко не сейчас испортились отношения с Гройсманом. Это произошло почти сразу после назначения Гройсмана премьером. "Премьер не пошел в фарватере Порошенко. Гройсман не занял позицию, что он безоговорочно с Петром Алексеевичем. Или, второй вариант, не сказал ему: Петр Алексеевич, я с вами, но для меня есть принципиальные вопросы. Он решил плыть по течению и рассказывать о светлом будущем. Петр Алексеевич смирился с тем, что Гройсман его кинул".В команде Яценюка в ответ иронизируют: "Мы думаем, что наши отношения с Гройманом лучше, чем отношения Гроймана с Порошенко".Собеседник во фракции БПП объясняет позицию Гройсмана тем, что ему приходится балансировать между группами влияния НФ и БПП. "То туда, то сюда. И это раздражает. Хочет всего и сразу. Он долго работал над видимостью самостоятельности".Логику Гройсмана источники LIGA.net объясняют тем, что с президентом сложно договариваться. Он может согласиться, а через несколько дней сделает по-своему. Гройсману надоело, что его постоянно "кидают". "Порошенко хочет, чтобы все было его. И власть, и деньги", - рассказывает представитель провластной партии.Недавно в СМИ появилась информация о том, что премьер отказался возглавить объединенную партию власти (на этом настаивал Яценюк). Но, учитывая реальный уровень отношений, об этом и речи быть не могло. В окружении Владимира Гройсмана поправляют: некорректно говорить, что премьер отказался от партии, поскольку эта еще не создана.Отказ Гройсмана от общей партии - не худший сценарий для Порошенко. А вот поход премьера на президентские выборы убьет его перспективу попасть во второй тур. Соцопросы дают главе правительства 4% президентского рейтинга. Это неплохой старт и для заявки на будущие парламентские выборы. Такие проценты он откусит от общего электорального пирога власти, то есть от президента."Если он пойдет в президенты, то Порошенко дальше не пройдет, они играют на общем электоральном поле. И это Порошенко тоже раздражает", - говорят в БПП.В Народном фронте не исключают, что Гройсман на эти выборы действительно пойдет, даже если и сам этого не понимает. "Для него в этом есть политическая логика... Гройсман пойдет и на президентские выборы, и потом на парламентские во главе списка Косюка-Гройсмана", - считает собеседник LIGA.net в руководстве Народного фронта.В президентской команде рассчитывают, что позиции Порошенко и Гройсмана по выборам прояснятся в ближайшие пару месяцев. Главных вариантов два: или они договорятся, или Кабмин отправится в отставку, а Верховная Рада пойдет на досрочные выборы."Логика менять Гройсмана состоит в том, что Порошенко и Гройсман рассорились. Хуже, чем Яценюк и Порошенко в свое время. Вы посмотрите, когда у них была последняя общая встреча. Раньше таких мероприятий было много, сейчас уже нет", - говорит фронтовик Леонид Емец.Собеседники LIGA.net в коалиции подтвердили, что разговоры об отставке Гройсмана и перевыборах Рады действительно идут. Но это больше похоже на шантаж. "Еще на прошлой неделе нас распускали, а на этой уже нет", - говорят в БПП. Возможность выборов оценивают в пропорции 50 на 50, хотя "неделей ранее было 90 против 10".Народный фронт в случае таких перевыборов в парламент больше не попадет. А вот Порошенко от сценария с досрочными выборами в Раду может выиграть, считают в коалиции."Угрозами распустить парламент он достигает двух вещей. Первая - шантаж Верховной Рады. Поддержите меня на выборах, и я вам раздам плюшки после победы. И вторая - если он решится все же распустить Верховную Раду, то сразу получит +5% к своему рейтингу. Это очень популярное решение - гнездо коррупции разогнал. Так, глядишь, и на победу наколядует", - рассказал LIGA.net источник в Народном фронте.





Досрочные выборы могут состояться в августе, считают в БПП, это крайний срок. На такие шаги глава государства может пойти, если его президентский рейтинг будет продолжать падение. Летние выборы выгодны Порошенко, говорят в его фракции.



С этим согласны далеко не все -



Третий вариант, который обсуждается уже год - создание единой партии: "Это его шанс на переизбрание. Тут тоже пускают в ход шантаж. Например, что группа Третьякова выйдет из БПП в случае несоздания партии, и это позволит ему объявить выборы".



Шантаж Гройсмна отставкой подгоняют под отчет правительства, который будет рассматривать Верховная Рада в середине апреля. "Отчет уже в парламенте. В апреле он будет в комитете Иванчука. После этого будет решение. В прошлом году Верховная Рада не принимала решений. Как будет в этом году - посмотрим", - сказал Денисенко.



Депутат из НФ Емец объясняет, что само по себе непринятие отчета правительства большинством голосов, напрямую ничем не угрожает Кабмину, но дает основания для того, чтобы инициировать отставку, как это было с Арсением Яценюком. "Депутаты понимают, что отправить в отставку кабинет - значит, запустить начало формирования нового кабинета. Но если на отставку еще найдутся голоса, то на назначение нового Кабмина голосов нет. Если это не удастся сделать, то это будет основанием для роспуска парламента", - говорит депутат.



Среди возможных преемников Гройсмана называют его первого заместителя



В БПП признают, что несмотря на попытки Порошенко шантажировать Гройсмана отставкой, в коалиции в такое развитие событий не очень верят.



"Если снимать Гройсмана, то снимать и



Соратники президента вроде бы могут напомнить Народному фронту о нулевом рейтинге - не в их ситуации устанавливать правила и диктовать условия. "Но они тоже знают о нас слишком много: если вы нас кинете мы все раскроем", - объясняют собеседники.



Даже в действующем Кабмине немало вакантных должностей, но их не могут поделить, напомнил



"Вопрос изменений в Кабмине не стоит, надо заполнить пробелы тех министров, которые не назначены", - добавил нардеп от Народного фронта



Ближайший соратник Яценюка, глава комитета комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук заверил



Не будет победителей и проигравших



От затяжного конфликта стратегически не выигрывает никто. С одной стороны, Порошенко рискует потерять потенциального союзника на президентских выборах в условиях, когда его рейтинги и так значительно просели, а Тимошенко наступает на пятки. С другой стороны, Гройсман в политике на данном этапе - голый король, без своей фракции или хотя бы четко обозначенной группы поддержки в Верховной Раде.



"Нет никакой группы Гройсмана. Депутаты только объединяются вокруг законопроектов", - подтвердил



Ситуация в стране сложная, нужны жесткие и непопулярные вещи, добавил он: "А Гройсман этого не хочет делать, не знает как это делать, и знать не хочет".



В президентской фракции рассказывают, что в государственном бюджете появилась дыра. В первую очередь потому, что ГФС провалила выполнение плана, а возглавляет фискалов человек Гройсмана - Мирослав Продан: "Как ни крути, все очень плохо. Без кредита МВФ Украина не вытянет. Но для транша



Выкрутиться из ситуации с МВФ ни Порошенко, ни Гройсман не могут, признают в БПП. Если



"На недавней встрече с депутатами генпрокурор



"В любом варианте, как только Гройсман выйдет с вопросом о повышении тарифов, я вам даю гарантию, что Порошенко сыграет на опережение, и в парламенте будет зарегистрировано постановление об отставке. Единственный выход для обоих - разделить политическую ответственность".



Третий вариант для Гройсмана - подать в отставку, и пусть следующий премьер разбирается. "Но шансы, что отставка будет проголосована, не очень высокие", - считают в НФ.



Премьерского будущего после президентских выборов у Гройсмана нет ни при каких политических раскладах. Если победит Тимошенко, то у нее готова своя команда для Кабмина. Но и в случае победы Порошенко Гройсману придется собирать вещи. Поэтому в перспективе он будет делать ставку на парламентские выборы. "Если он не наделает явных глупостей, то у него останется перспектива, - признают в НФ. - А какая перспектива у Народного фронта? Сдохнуть, разложиться и надеяться, что никто не вспомнит".



Дмитрий Бобрицкий, Валерия Кондратова Читайте также: Коалиция портфелей. Как в Раде делили НБУ и Счетную палату Досрочные выборы могут состояться в августе, считают в БПП, это крайний срок. На такие шаги глава государства может пойти, если его президентский рейтинг будет продолжать падение. Летние выборы выгодны Порошенко, говорят в его фракции.С этим согласны далеко не все - последний опрос КМИС дает БПП всего 6,6% поддержки среди тех, кто собирается голосовать и определился. "Я не понимаю, как они собираются идти на выборы. За время кампании это может быть и 2%. Уже поздно. Порошенко нужно было инициировать выборы полгода назад, тогда был бы смысл", - считают в НФ.Третий вариант, который обсуждается уже год - создание единой партии: "Это его шанс на переизбрание. Тут тоже пускают в ход шантаж. Например, что группа Третьякова выйдет из БПП в случае несоздания партии, и это позволит ему объявить выборы".Шантаж Гройсмна отставкой подгоняют под отчет правительства, который будет рассматривать Верховная Рада в середине апреля. "Отчет уже в парламенте. В апреле он будет в комитете Иванчука. После этого будет решение. В прошлом году Верховная Рада не принимала решений. Как будет в этом году - посмотрим", - сказал Денисенко.Депутат из НФ Емец объясняет, что само по себе непринятие отчета правительства большинством голосов, напрямую ничем не угрожает Кабмину, но дает основания для того, чтобы инициировать отставку, как это было с Арсением Яценюком. "Депутаты понимают, что отправить в отставку кабинет - значит, запустить начало формирования нового кабинета. Но если на отставку еще найдутся голоса, то на назначение нового Кабмина голосов нет. Если это не удастся сделать, то это будет основанием для роспуска парламента", - говорит депутат.Среди возможных преемников Гройсмана называют его первого заместителя Степана Кубива - в статусе ио, или нынешнего секретаря СНБО Александра Турчинова . "Если Гройсман полностью удовлетворял Народный фронт, то после предложения о Турчинове они могут задуматься. И дадут за него голоса. Но опять же, это может быть просто разводка для того чтобы зайти в процесс назначение правительства, а на самом деле иметь в виду затянуть парламент в досрочные выборы", - объясняют в коалиции.В БПП признают, что несмотря на попытки Порошенко шантажировать Гройсмана отставкой, в коалиции в такое развитие событий не очень верят."Если снимать Гройсмана, то снимать и Арсена Авакова . НФ на это не пойдет. А если выдернуть Авакова, посыпятся схемы и договорняки", - говорят в президентской фракции.Соратники президента вроде бы могут напомнить Народному фронту о нулевом рейтинге - не в их ситуации устанавливать правила и диктовать условия. "Но они тоже знают о нас слишком много: если вы нас кинете мы все раскроем", - объясняют собеседники.Даже в действующем Кабмине немало вакантных должностей, но их не могут поделить, напомнил LIGA.net народный депутат от БПП Андрей Антонищак."Вопрос изменений в Кабмине не стоит, надо заполнить пробелы тех министров, которые не назначены", - добавил нардеп от Народного фронта Андрей Тетерук Ближайший соратник Яценюка, глава комитета комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук заверил LIGA.net , что правительство Гройсмана продержится до конца каденции, и парламент тоже. Отчет правительства будет рассматриваться в комитете экономичной политики Верховной Рады 18-19 апреля, и в сессионный зал парламента даже не пойдет: "Наоборот, надо доукомплектовать Кабмин и не думать о рейтингах. Такая конфигурация сохранится до конца Рады".От затяжного конфликта стратегически не выигрывает никто. С одной стороны, Порошенко рискует потерять потенциального союзника на президентских выборах в условиях, когда его рейтинги и так значительно просели, а Тимошенко наступает на пятки. С другой стороны, Гройсман в политике на данном этапе - голый король, без своей фракции или хотя бы четко обозначенной группы поддержки в Верховной Раде."Нет никакой группы Гройсмана. Депутаты только объединяются вокруг законопроектов", - подтвердил LIGA.net представитель президента в Кабмине Денисенко.Ситуация в стране сложная, нужны жесткие и непопулярные вещи, добавил он: "А Гройсман этого не хочет делать, не знает как это делать, и знать не хочет".В президентской фракции рассказывают, что в государственном бюджете появилась дыра. В первую очередь потому, что ГФС провалила выполнение плана, а возглавляет фискалов человек Гройсмана - Мирослав Продан: "Как ни крути, все очень плохо. Без кредита МВФ Украина не вытянет. Но для транша нужно поднять цены на газ ".Выкрутиться из ситуации с МВФ ни Порошенко, ни Гройсман не могут, признают в БПП. Если цены на газ поднимут и получат транш, этого не воспримут украинцы - пенсионерам не хватить оплатить коммунальные. В преддверии выборов Порошенко это ни к чему. Если цену на газ не поднимут, то МВФ откажет Украине в кредите, и к осени экономику ждут проблемы, включая рост курса доллара."На недавней встрече с депутатами генпрокурор Луценко сказал, что стране конец. Никто не знает, как все это сделать. Хоть так, хоть так - конец", - отметил собеседник в БПП."В любом варианте, как только Гройсман выйдет с вопросом о повышении тарифов, я вам даю гарантию, что Порошенко сыграет на опережение, и в парламенте будет зарегистрировано постановление об отставке. Единственный выход для обоих - разделить политическую ответственность".Третий вариант для Гройсмана - подать в отставку, и пусть следующий премьер разбирается. "Но шансы, что отставка будет проголосована, не очень высокие", - считают в НФ.Премьерского будущего после президентских выборов у Гройсмана нет ни при каких политических раскладах. Если победит Тимошенко, то у нее готова своя команда для Кабмина. Но и в случае победы Порошенко Гройсману придется собирать вещи. Поэтому в перспективе он будет делать ставку на парламентские выборы. "Если он не наделает явных глупостей, то у него останется перспектива, - признают в НФ. - А какая перспектива у Народного фронта? Сдохнуть, разложиться и надеяться, что никто не вспомнит". Впервые о Гройсмане в масштабах страны заговорили четыре года назад, в 2014 году, когда он получил пост вице-премьера по вопросам регионального развития в правительстве Арсения Яценюка . После этого карьера бывшего мэра Винницы стремительно пошла вверх.На парламентских выборах Гройсман прошел в парламент по списку Блока Петра Порошенко, причем четвертым номером, и был избран спикером Верховной Рады. А через два года занял кресло премьер-министра вместо уволенного Яценюка.Такая головокружительная карьера человека, который совсем недавно не имел никакого политического веса, стала возможной благодаря привычке президента Петра Порошенко отбирать людей на должности по принципу личной преданности, уверены в коалиции."Порошенко считает, что его водитель, кухарка или охранник лучше, чем опытные люди. Такой логикой он руководствовался, когда делал премьером директора своего рынка Гройсмана", - несмотря на сближение нынешнего премьер-министра с Яценюком, в руководстве Народного фронта комплиментов Гройсману ждать не приходится.Почему премьер не оправдал ожидания президента и что сейчас происходит в отношениях между двумя ключевыми фигурами в стране в преддверии принятия непопулярного решения о повышении коммунальных тарифов - в материале LIGA.net Публично между Гройсманом и Порошенко конфликтов нет. Во всяком случае, обе стороны старательно пытаются скрывать от общественности любые намеки на конфликт. Народный депутат от БПП Вадим Денисенко, который представляет президента в Кабмине и сблизился с Гройсманом, сказал LIGA.net , что он тоже об этом слышал, но если бы конфликты были на самом деле, то никто не мог бы это скрывать. Впрочем, неформально политики из коалиции признают: Гройсман не оправдал ожиданий Банковой.Ключевая задача Петра Порошенко на ближайший год - обеспечить себе победу в будущих президентских выборах. Для этого ему потребуется весь админресурс, включая лояльность полиции, судов и чиновников местных администраций. Причем влияние на местные администрации президент делит непосредственно с Гройсманом."Без премьера избирательная конструкция не взлетает", - сказал в комментарии LIGA.net депутат президентской фракции Алексей Мушак.Собеседеник во фракции НФ рассказывает LIGA.net , что Порошенко очень хочет на второй срок. "Он понимает, что второй срок ему не светит. Поэтому ему нужна концентрация административного ресурса. А Кабинет министров и Министерство внутренних дел из его расклада выпадают. Он со всеми перессорился, с ним невозможно договориться".Президент по-прежнему рассчитывает, что во время предвыборной кампании Гройсман поработает на его победу. Как минимум потому, что обязан ему своей карьерой. Но вот премьер "топить" за Порошенко не торопится.В окружении президента считают, что Порошенко лично "вырастил Вову".Влиятельный депутат из фракции БПП говорит, что в политике нужно отдавать долги. "Между Петром и Вовой была договоренность. Но сейчас президент не уверен, что Вова его поддержит на выборах".Отношения двух главных политиков страны настолько испорчены, что в президентской фракции констатируют, что Порошенко и Гройсман испытывают друг к другу взаимное раздражение. Это подтверждают и в руководстве Народного фронта, который следит за развитием конфликта.

ЛIГАБiзнесIнформ

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