Громко, но малоэффективно. Что дает высылка российских дипломатов

Безусловно, это беспрецедентная по своим масштабам высылка российских дипломатов. Но проводить параллели с началом холодной войны пока рано, считают эксперты. Почему и что дальше - в опросе LIGA.net



Анна Гопко, глава комитета Верховной Рады по вопросам иностранных дел



Дипломатов высылают не только страны ЕС, но и США, которые выступают основными донорами Альянса. Пока это очень мягкий сигнал, за которым должны последовать последовать бойкот Чемпионата мира по футболу и изоляция России. Британия уже пошла дальше. Министр обороны сделал жесткое заявление, что терпение по отношению к Путину на исходе. Парламент составляет список российских олигархов и приближенных к Путину россиян, которые владеют имуществом в Британии, для ареста.



Очень важно, что Украина присоединилась в давлении на Россию к цивилизованному миру. Но мне кажется, этого мало, реакция должна быть более жесткой. Путин объявил глобальное противостояние. У него зимне-весеннее обострение. Нам от ЕС хочется видеть солидарность с Украиной, которую стоило бы проявить в синхронизации санкций с американскими. Они будут пересматриваться в июле. Для Украины каждый раз это усилия - убеждать те страны, которые колеблются и думают, а не пора ли их смягчить. Нам с учетом ситуации на Донбассе хотелось бы услышать, что санкции, наоборот, будут усилены.





Чтобы избежать новых трагедий в исполнении России и гибридной агрессии, новые европейские санкции должны включать беспрецедентный в истории ЕС 90-дневный стресс-тест по эмбарго на импорт энергоносителей - нефтепродуктов из РФ. Поскольку возможностей в ЕС хватает на 90 дней. А в России уже на 45-й день начнутся проблемы, куда девать нефть. Надо серьезно говорить о таком эмбарго, а не об очередных, пусть даже персональных, санкциях и кремлевских списках. Это было бы на самом деле сильным сигналом и окружению в Кремле, и самому Путину. Мы в парламенте это обсуждали - сделать обращение к Европарламенту, чтобы они наконец начали готовиться к кампании по диверсификации поставок и подготовке такого стресс-теста. Россия уже устроила крушение МН-17 и применение химического оружия в Сирии. Запад не должен ждать очередной трагедии. Нужны действия, которые приведут Путина в чувство, отрезвят. Мы знаем, что в его окружении сейчас происходит раскол между разными группами, в том числе по линии Патрушева (бывший директор ФСБ - ред).







У всего этого, конечно, есть и обратная сторона. На ком будет Путин сгонять свою злость в первую очередь? Очевидно, для Украины усложнится работа по освобождению заложников, возможна эскалация на Донбассе. Но самое плохое, что Путин может действовать и невоенными методами. Он четко понимает, что надо сорвать президентские и парламентские выборы. Мы уже увидели попытки У всего этого, конечно, есть и обратная сторона. На ком будет Путин сгонять свою злость в первую очередь? Очевидно, для Украины усложнится работа по освобождению заложников, возможна эскалация на Донбассе. Но самое плохое, что Путин может действовать и невоенными методами. Он четко понимает, что надо сорвать президентские и парламентские выборы. Мы уже увидели попытки людей, приближенных Медведчуку , подорвать конституционный строй, посягать на жизнь не просто первых лиц, а вообще распространить хаос, чтобы дестабилизировать Украину. Поэтому тут следует ожидать новых ударов.



Борис Бабин, юрист-международник, представитель президента в Крыму



На самом деле, такие дипломатические массовые демарши - это политический жест. Прямое осуждение России. Цивилизованные страны не используют химическое оружие. Его применение, тем более на территории мирной европейской страны, которая не находится в состоянии войны с Россией - это с точки зрения международного права и политики абсолютный переход за все красные линии. У нас сейчас говорят, что вот в Украине они убили тысячи людей, а в Британии попытались убить двоих, и вся Европа так жестко отреагировала. Но тут было наглое циничное нарушение международного права, такого даже Гитлер себе не позволял. То, что британцы на это пошли и объединили вокруг себя союзников - это хорошо. То, что мы к этому подключились - тоже правильно. Вопрос в формате, потому что это не последние российские дипломаты в Украине. Нельзя говорить, что мы выслали всех. С другой стороны, нельзя сказать, что мы выслали мало.



Я вам открою маленькую тайну. Русские дипломаты в Украине никогда не решали вопросы двустороннего взаимодействия. Традиционно на постсоветском пространстве Россия не уделяет большого внимания своему МИД. Те дипломаты, которые сидят в Киеве, выполняют только консульские и, как мы видим, разведывательные функции. Единственная проблема в том, что такое же количество украинских дипломатов, очевидно, россияне вышлют из Москвы, а они нам там необходимы.



Полезный бонус от этой массовой высылки дипломатов - думаю, Украине будет проще отстаивать санкции против России. После этих событий все эти полезные идиоты, проплаченные голоса в европейских политических силах потеряют позиции.



Николай Белесков, аналитик Института мировой политики



Политикам всегда приходится взвешивать возможные негативные последствия и реакцию противника. С этой точки зрения высылка дипломатов - это наименее рискованная и наиболее удобная опция. С другой стороны, это самое простое, что могло произойти. Но мне кажется, эти действия не будут иметь никаких последствий в том плане, чтобы заставить Россию менять свою позицию. А именно на этом, судя по последним заявлениям, настаивает Белый дом. То есть эта опция нерискованная, но вместе с тем она малоэффективна.



Динамика такова, что наиболее эффективная изоляция России была в 2014 и начале 2015 года. Тогда с Россией банально не хотели общаться. Вспомните саммит большой двадцатки в Австралии: это был очень яркий пример отношения к России, Путин был вынужден досрочно его покинуть. Но потом ситуация с Путиным начала меняться. Европейцам и американцам приходится говорить с россиянами. ЕС и США нужен канал коммуникации на случай обострения ситуации. Даже во время холодной войны, когда лидеры не встречались, коммуникация не прекращалась. Сейчас та же администрация Динамика такова, что наиболее эффективная изоляция России была в 2014 и начале 2015 года. Тогда с Россией банально не хотели общаться. Вспомните саммит большой двадцатки в Австралии: это был очень яркий пример отношения к России, Путин был вынужден досрочно его покинуть. Но потом ситуация с Путиным начала меняться. Европейцам и американцам приходится говорить с россиянами. ЕС и США нужен канал коммуникации на случай обострения ситуации. Даже во время холодной войны, когда лидеры не встречались, коммуникация не прекращалась. Сейчас та же администрация Трампа хотела бы восстановить диалог по определенным вопросам с Россией. Обсуждать вопросы контроля над стратегическим вооружением, взаимодействия в киберсфере. В прошлом году общались начальники генштабов Америки и России. В этом году якобы должна быть подобная встреча Валерия Герасимова и командующего американских и НАТОвских сил Кертиса Скапарротти. То есть полностью изолировать не удастся. Банально, часть стран занимает как минимум нейтральную позицию, в основном это страны BRICS, Латинской Америки, Африки, Азии. Они никогда не пойдут на то, чтобы свернуть все контакты с Российской Федерацией.



Прямой связи между высылкой дипломатов и позициями по санкциям против России я не вижу. Тут есть четкая линия: вы выполняете минские договоренности или хотя бы демонстрируете определенный конструктив. РФ его не демонстрирует. Хотя теперь некоторым сторонникам России в Европе будет сложнее говорить, что санкции неэффективны и давайте снимать. На определенное время это их приглушит. Но через полгода-год, если ничего не произойдет, та же самая Австрия, в меньшей степени Италия, Кипр, Венгрия, Греция, отдельные представители ФРГ, Франции снова вернутся к теме - санкции неэффективны.









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В дальнейшем нужно постепенное замещение российских нефрепродуктов и отказ от кремлевских проектов транзитных ГТС.