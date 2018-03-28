Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции возглавил Александр Мангул. НАПК - это орган, который должен проверять на чистоту декларации топ-чиновников. Что надо знать о Мангуле - коротко в материале LIGA.net.
С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. 26 марта глава НАПК Наталья Корчак заявила, что уходит: "С большим удовольствием переложу "бремя славы" на чужие плечи", - сообщила Корчак. Ранее ей ставили в вину, что под ее руководством НАПК несвоевременно запустила реестра электронных деклараций, не хотела запускать автоматическую систему проверок "в интересах высших чиновников". Экс-глава департамента финансового контроля НАПК Анна Саламатина обнародовала переписку с работником Администрации президента Алексеем Горащенковым, где он якобы давал ей указания, какие декларации должны проверятся. Саламатина утверждает, что этот человек полностью курировал деятельность НАПК. Корчак отвергла обвинения и подала в суд на Саламатину за клевету. Дело расследует НАБУ. Корчак говорит, что за два года работы в НАПК ведомство направило 29 обоснованных подозрений против чиновников - восемь в НАБУ, еще 21 - в другие правоохранительные органы. Корчак остается в НАПК рядовым членом.
Кроме того, известно, что глава НАПК возглавлял в Запорожской области районную ячейку партии Солидарность. В 2015-м году у Мангула были шансы стать заместителем главы Запорожской ОГА, но ему досталась только должность главы Мелитопольской РГА. Ее он покинул после избрания членом НАПК в январе этого года.
ЧТО ДАЛЬШЕ. "Я докажу, что НАПК - это независимый антикоррупционный орган. Я надеюсь подтвердить ваши ожидания и через 100 дней покажу результаты", - сказал Мангул после избрания. Также он заявил, что лично не знаком с президентом, но параллельно работал с ним в Минекономики в 2011-2012 годах, когда его возглавлял Порошенко.
Представительница общественной организации Центр противодействия коррупции Анастасия Красносильская говорит, что Мангулу верить нельзя. "Можно ждать только более изысканных оправданий, почему работа не ведется", - говорит она. По ее мнению, все члены НАПК избраны конкурсной комиссией, которая назначает только удобных для власти людей. Член антикоррупционной группы РПР Александр Леменов считает, что "новоизбранный глава НАПК - полностью подконтрольный персонаж для АП". "Ничего толком не изменится", - сказал он LIGA.net.
СПРАВКА. НАПК - центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает техническую часть автоматической верификации деклараций чиновников. В его полномочиях выявлять несоответствие образу жизни с доходами чиновников. Также НАПК должно принять антикоррупционную стратегию. Уже с 1 апреля в электронной базе окажется около 2,5 млн деклараций, из которых всего 150 были провереный агентством.
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:25
-
17:44
-
18:06
-
08:54
-
17:25