Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК

За проверку чистоты деклараций будет отвечать Александр Мангул, который работал при Порошенко-министре и руководил ячейкой его партии Солидарность

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции возглавил Александр Мангул. НАПК - это орган, который должен проверять на чистоту декларации топ-чиновников. Что надо знать о Мангуле - коротко в материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. 26 марта глава НАПК Наталья Корчак заявила, что уходит: "С большим удовольствием переложу "бремя славы" на чужие плечи", - сообщила Корчак. Ранее ей ставили в вину, что под ее руководством НАПК несвоевременно запустила реестра электронных деклараций, не хотела запускать автоматическую систему проверок "в интересах высших чиновников". Экс-глава департамента финансового контроля НАПК Анна Саламатина обнародовала переписку с работником Администрации президента Алексеем Горащенковым, где он якобы давал ей указания, какие декларации должны проверятся. Саламатина утверждает, что этот человек полностью курировал деятельность НАПК. Корчак отвергла обвинения и подала в суд на Саламатину за клевету. Дело расследует НАБУ. Корчак говорит, что за два года работы в НАПК ведомство направило 29 обоснованных подозрений против чиновников - восемь в НАБУ, еще 21 - в другие правоохранительные органы. Корчак остается в НАПК рядовым членом.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. Новым главой НАПК стал один из членов агентства, экс-глава Мелитопольской райгосадминистрации Новым главой НАПК стал один из членов агентства, экс-глава Мелитопольской райгосадминистрации Александр Мангул . Его поддержали единогласно. СМИ считали его наиболее вероятным кандидатом вместо Корчак , так как у него прослеживается связь с президентом.





местному изданию Мелитополя он рассказывал, как был поражен умением будущего президента "профессионально вести переговоры". Там же Мангул похвалил Мангул был избран в Нацагентство в январе прошлого года вместе с бывшим прокурором и адвокатом Станиславом Патюком, который стал его заместителем. В интервьюон рассказывал, как был поражен умением будущего президента "профессионально вести переговоры". Там же Мангул похвалил Владимира Гройсмана за децентрализацию, а образцом для подражания считает Леонида Кучму



Кроме того, известно, что глава НАПК возглавлял в Запорожской области районную ячейку партии Солидарность. В 2015-м году у Мангула были шансы стать заместителем главы Запорожской ОГА, но ему досталась только должность главы Мелитопольской РГА. Ее он покинул после избрания членом НАПК в январе этого года.





22 тысячи евро , у его семьи - $47 тыс. В 2016 году он задекларировал 240 тыс грн в качестве подарка. У него есть три квартиры и еще две числятся за членами его семьи.



ЧТО ДАЛЬШЕ. "Я докажу, что НАПК - это независимый антикоррупционный орган. Я надеюсь подтвердить ваши ожидания и через 100 дней покажу результаты", - сказал Мангул после избрания. Также он заявил, что лично не знаком с президентом, но параллельно работал с ним в Минекономики в 2011-2012 годах, когда его возглавлял Порошенко. У Мангула в сбережениях в банке, у его семьи - $47 тыс. В 2016 году он задекларировал 240 тыс грн в качестве подарка. У него есть три квартиры и еще две числятся за членами его семьи."Я докажу, что НАПК - это независимый антикоррупционный орган. Я надеюсь подтвердить ваши ожидания и через 100 дней покажу результаты", - сказал Мангул после избрания. Также он заявил, что лично не знаком с президентом, но параллельно работал с ним в Минекономики в 2011-2012 годах, когда его возглавлял Порошенко.





Новоизбранный глава НАПК признает проблемы в работе агентства. По его словам, программа развития ООН должна помочь со специальным модулем, который позволит ввести автоматическую верификацию и проверить 1,5 миллиона деклараций еще за 2016 год. В мае ожидается пилотное тестирование. Кроме того, он ждет, когда Рада рассмотрит законопроект 7276, который должен заполнить пробелы в законодательстве и "поможет отладить деятельность агентства".



Представительница общественной организации Центр противодействия коррупции Анастасия Красносильская говорит, что Мангулу верить нельзя. "Можно ждать только более изысканных оправданий, почему работа не ведется", - говорит она. По ее мнению, все члены НАПК избраны конкурсной комиссией, которая назначает только удобных для власти людей. Член антикоррупционной группы РПР Александр Леменов считает, что "новоизбранный глава НАПК - полностью подконтрольный персонаж для АП". "Ничего толком не изменится", - сказал он Представительница общественной организации Центр противодействия коррупции Анастасия Красносильская говорит, что Мангулу верить нельзя. "Можно ждать только более изысканных оправданий, почему работа не ведется", - говорит она. По ее мнению, все члены НАПК избраны конкурсной комиссией, которая назначает только удобных для власти людей. Член антикоррупционной группы РПР Александр Леменов считает, что "новоизбранный глава НАПК - полностью подконтрольный персонаж для АП". "Ничего толком не изменится", - сказал он LIGA.net





Завтра НАПК собирается на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопрос, как декларировать общественным активистам свои доходы - их это сделать обязала Верховная Рада специальными поправками к закону о противодействии коррупции.



СПРАВКА. НАПК - центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает техническую часть автоматической верификации деклараций чиновников. В его полномочиях выявлять несоответствие образу жизни с доходами чиновников. Также НАПК должно принять антикоррупционную стратегию. Уже с 1 апреля в электронной базе окажется около 2,5 млн деклараций, из которых всего 150 были провереный агентством.







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