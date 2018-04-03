Пять эпизодов Холодницкого: что он нарушил с точки зрения НАБУ

Редакции LIGA.net стали известны подробности жалобы против замгенпрокурора - главу САП Назара Холодницкого

В жалобе директора НАБУ Артема Сытника на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого изложены пять крупных эпизодов. Как сообщают источники LIGA.net, жалоба в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров при ГПУ занимает 18 страниц и подробно расписывает проступки, в которых он подозревается, на основе прослушки в его кабинете.

Первый эпизод. В деле о попытке дачи взятки и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун, как следует из жалобы, Холодницкий 1 марта 2018 года в 10:51 встречался со свидетелем - заместителем директора по стратегическим вопросам Акварели Девелопмент Холдинг Сергеем Кафтей и предупреждал его о возможных обысках, разглашал детали уголовного производства, подстрекал к даче заведомо неправдивых показаний. В тот же день Кафтя во второй раз побывал в кабинете Холодницкого, чтобы сообщить о предмете допроса в НАБУ.

Холодницкий, говорится в жалобе, вызвал к себе подчиненных прокуроров и, используя нецензурные выражения, возмущался допросом Кафти в НАБУ без его ведома и называл его своим другом. Жучки также зафиксировали, что в кабинете у Холодницкого и в его присутствии прокуроры обещали позвонить руководству Соломенского райсуда Киева и дать указание не удовлетворять ходатайство об обыске офиса Акварели. 6 марта судья этого суда заявила, что не может принять окончательное решение по ходатайству.

Второй эпизод. Касается народного депутата от Народного фронта Георгия Логвинского, который, как следует из жалобы, 9 февраля 2018 года побывал в кабинете у Холодницкого. Глава САП сообщил ему, что полностью контролирует ситуацию и сообщит Логвинскому о дальнейших следственных действиях. При этом он добавил, что не видит обстоятельств, которые угрожали бы безопасности Логвинского, что факта преступления нет, и если его не докажут, то он закроет дело.

В дальнейшем Холодницкий обсуждал детали этих уголовных производств с прокурорами и пытался убедить их в бесперспективности дел. При этом он якобы использовал многочисленные антисемитские высказывания.

Третий эпизод. В уголовном производстве НАБУ по Олегу Бахматюку 5 марта 2018 года Холодницкий требовал собрать совещание и, независимо от его результатов, определить подследственность за другим органом досудебного расследования. 7 марта Холодницкий определил подследственность в деле за Главным следственным управлением Нацполиции.

Четвертый эпизод. Касается дела о возможном внесении на тот момент главой НАПК Натальей Корчак недостоверных данных в э-декларацию (там отсутствовала информация об автомобиле Шкода Октавиа А7 2016 года выпуска стоимостью свыше 500 тыс грн).

Пятый эпизод. Касается уголовного производства против мэра Одессы Геннадия Труханова. 7 февраля 2018 года Холодницкий во время общения со своим заместителем Владимиром Кривенко на просьбу уточнить позиции САП по поводу круга лиц, которых планируется привлечь к ответственности, дал указания не проводить активные следственные и процессуальные действия в уголовном производстве. При этом Холодницкий дал понять, что знаком с графиком перемещения лиц, которые проверяются на причастность к преступлению, и этим подтвердил факт общения с ними или их представителями. После этого, сообщают источники LIGA.net, Холодницкий якобы дал указание не привлекать Труханова к уголовной ответственности и исказить содержание процессуальных документов, чтобы создать условия для возможного изменения решения в будущем.

Авторы жалобы требуют привлечь Холодницкого к дисциплинарной ответственности с дальнейшим увольнением из прокуратуры, отстранить его от должности до завершения расследования, чтобы он не мог влиять на его ход.

26 марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ и НАБУ ведут совместное следствие против Холодницкого. 30 марта глава ГПУ сообщил, что попросил КДКП уволить Холодницкого с должности. Позже глава САП попросил, чтобы его отстранили от должности на время расследования дела против него.

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