Внедряем инклюзию: почему дети с ЗПР больше не пойдут в спецшколы

Украина внедряет инклюзивное образование и закрывает набор в спецшколы для детей с ЗПР. На пользу ли это детям - специалисты расходятся во мнениях

С 1 сентября для детей с задержкой психического развития (ЗПР) набор в спецшколы и школы интернаты закрыт. Внедряя инклюзию, Кабинет министров постановил, что они будут учиться в инклюзивных или спецклассах обычных школ. Педагоги сомневаются - все ли дети смогут догнать сверстников и адаптироваться. Тем более, что запрос на обучение в спецшколах есть - сейчас там больше трех тысяч учеников. Что ждет сотни детей с ЗПР и какие риски несет изменение - в материале ЛІГА.net

Задержка психического развития - это не диагноз. Его не существует, согласно международному классификатору болезней, соответственно и четких критериев для ЗПР нет. Это синдром временного отставания психики или некоторых ее функций, как правило, у детей дошкольного возраста.



"Это не табу, это не ярлык, из которого ребенок никогда не выйдет", - объясняет заведующая Киевской городской психолого-медицинско-педагогической комиссии Алла Онанко. Именно такие комиссии устанавливают у детей ЗПР.

ЗПР - это не табу, это не ярлык, из которого ребенок никогда не выйдет

У задержки есть два основных признака: задержка эмоционального и интеллектуального развития.

У ребенка с ЗПР не сформирована мотивация к учебе, но интеллект сохранен, поэтому при условии правильной коррекции такие дети могут постепенно догнать своих сверстников. Им дают дополнительный год в подготовительном классе и предполагается, что после начальной школы они смогут учиться по программе массовой школы.

Однако есть нюансы, отмечает Онанко. При ЗПР конституционального происхождения ребенок просто еще не наигрался и ему сложно высидеть урок, но он скорее всего выровняется до пятого класса.



При ЗПР органического происхождения в основе лежит поражение нервной системы. Такой ребенок не может догнать сверстников по уровню развития.

"Такая категория детей есть и она немаленькая. И поэтому еще с 70-х годов вводилась система специального образования. На момент окончания начальной школы этих детей пересматривали и если видели, что они не готовы для обучения по массовой программе, они продолжали по программе для детей с ЗПР. Программы есть, но согласно постановлению №753 таких детей теперь набирать в специальные школы не будут. Они должны учиться по 12-бальной системе", - пояснила заведующая комиссии.



Что изменило постановление



Постановление №753 от 26.10.2016 прекращает набор учеников в подготовительные и первые классы специальных школ (школ-интернатов) для детей с задержкой психического развития с 1 сентября 2017 года.



При этом Кабмин постановил обеспечить обучение детей с ЗПР в специальных или инклюзивных классах общеобразовательных школ.



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То есть родители могли отдать ребенка в спецшколу или инклюзивный класс. Если в массовой школе он не смог догнать сверстников, то была возможность перевести его в спецучреждение, где ребенок и после начальной школы учится по программе для детей с ЗПР.



Больше набора в спецшколы не будет: ребенок сразу попадает в систему массовой школы в подготовительный класс, а если есть необходимость, то скорректированная программа у него может быть и до девятого класса.

Постановление предполагает, что процесс окончательного перехода на инклюзию закончится в 2022 году.



Как сейчас работают спецшколы



В специальной школе дети учатся по той же программе, что и в инклюзивных классах. Но учеников меньше - как правило, шестеро на учителя - и у ребенка есть максимум внимания. В таких школах упор ставится именно на коррекции - с детьми постоянно работают коррекционные педагоги, психологи и логопеды.



При том, что ассистента преподавателя нет, родители по желанию и при необходимости могут подыскать ребенку ассистента или самим временно находиться на уроках.



Директор специальной школы-интерната №17 Лариса Остапенко объясняет, что цель школы-интерната - подготовить ребенка к дальнейшей учебе в общеобразовательной школе, но некоторым детям адаптироваться бывает действительно очень сложно.



Родители были шокированы. Говорят, что ребенок не справится с массовой школой

"Я не знаю, найдут ли педагоги массовой школы достаточно времени, чтобы уделить внимание этому ребенку, чтобы откорректировать урок", - говорит она.

Остапенко рассказывает, что родителей, которые приходят присмотреться к школе, уже предупреждают - подыскивайте что-то другое. "Родители, конечно, были немного шокированы. Говорят, что ребенок не справится с массовой школой", - говорит она об одном из случаев.

"Те дети, которые к нам идут, они слабые. Они учились по более слабой программе - не могут свою осилить", - отмечает директор школы-интерната, однако признает - есть случаи, когда родители после окончания начальной школы хотят перевести ребенка в инклюзивный класс, но они одиночные.

Как работает инклюзия и спецклассы

"Специальное учреждение предоставляет определенные услуги. Школа таких услуг предоставить не может", - поясняет основное отличие директор киевской школы №28 Наталья Охрименко, имея ввиду коррекционную составляющую.

Сейчас в этой школе есть три инклюзивных класса для детей с ЗПР, а в этом учебном году появился спецкласс.

Инклюзия предусматривает включение ребенка в среду своих сверстников, но он учится по скорректированой программе, которую разрабатывают индивидуально для него. По закону, в инклюзивном классе не может быть больше трех детей, в специальном - до 12.

В этой школе, помимо основных занятий, есть коррекция развития, речи и ритмика, работает дефектолог и психолог. В классах работает ассистент учителя.

Родители считают, что это престижно - мой ребенок учится не в специальном заведении, а в обычной школе

При такой форме обучения большая ответственность возлагается на родителей - после школы с ребенком тоже нужно заниматься, иначе результата может не быть.

"Родители считают, что это престижно - мой ребенок учится не в специальном заведении, а в обычной школе. Но когда приходится работать, дома что-то делать - тут начинается самое интересное: у нас нет времени, а у нас еще один ребенок маленький, я не могу. Вы пришли в инклюзию, мы хотим результат - чтобы ребенок пошел в общеобразовательную школу в пятый класс. Для этого нужна работа и моя, как учителя, но и вас, как родителей. Одна мама потерпела нас полгода, а потом пошла в специальное заведение. Это ваше право", - рассказывает Охрименко.

При этом есть отдельные случаи, когда педагоги и специальная комиссия в школе рекомендуют перевести ребенка в специальное учреждение - родители имеют право сами выбирать.

"Есть дети даже с ЗПР - не тянут. Ну не тянут и все. Мне больно, зачем давать людям надежду - ребенок год потратил зря для того чтобы я потом сказала - идите в специальное учреждение? И это не потому, что я плохая или родители, или ребенок. Он не тянет, он не может. Он год отучился и он не усвоил. Это болезненно", - говорит директор школы с инклюзией.

Проблема: ребенок не тянет

Наталья Охрименко не берется прогнозировать, все ли дети из четвертого класса в следующем году смогут перейти в пятом к общеобразовательной программе.

"Все упирается в то, что в школу должны идти дети, с которыми стоит работать, чтобы изменилось что-то, а не просто тратить время. Когда приходит ребенок, который не может овладеть программой, это проблема. Если ребенок сегодня выучил букву "а", завтра "б", а букву "а" забыл, я считаю, что это неправильно потраченное время. Тут кроме социализации, ребенок должен получить образование", - аргументирует она, но отмечает, что есть очень способные дети.

Сомневается директор школы-интерната Лариса Остапенко - говорит, что дети, которые остались у них в пятом классе, достаточно слабые.

Такая категория детей всегда была: опустить до воспомогательной школы - мы бы занижали их возможности, но подняться до уровня массовой программы им тоже слишком тяжело

"Я у них работаю. На слух воспринимают, читаем по слогам, по буквам. Какая скорость познания может быть? Домашнее задание - не справляемся, только на уроке", - делится она.

Учиться по программе массовой школы дети с задержкой психического развития органического происхождения не смогут, считает заведующая ПМПК Алла Онанко.

Она говорит: "На практике такая категория детей всегда была: опустить до воспомогательной школы - мы бы занижали их возможности, но подняться до уровня массовой программы им тоже слишком тяжело".



Глава отдела образования детей с особыми потребностями Минобразования Татьяна Симоненко признает, что ЗПР находится на грани с легкой умственной отсталостью. Она говорит, что если приложены все усилия, а ребенок не вышел на нужный уровень, то родителям нужно рекомендовать обследоваться и ставить под сомнение диагноз, который поставить могут только врачи.

Проблема: как оценивать ребенка

В обычной школе ребенка с ЗПР наравне со всеми будут оценивать по 12-бальной системе.



Алла Онанко говорит, что как психолог убеждена - трудности в учебе с самого первого класса приводят к пробелам и они накапливаются. Дойдя до пятого класса, ребенок теряет интерес, мотивация у него вряд ли появится и в подростковом возрасте. В результате это влияет на то, что он не может найти друзей среди сверстников.

Мы не можем говорить,что каждый ребенок, как и любой человек, может быть высокообразованным. Каждый получает соответственно потенциалу и возможностям

"В специальной школе детей меньше с самого начала и требования к ним снижены, учитывают их индивидуальные возможности. Их поощряют, возможно, немного больше. Тогда ребенок не ощущает, что он совсем какой-то не такой", - говорит заведующая ПМПК. При этом она отмечает, что дети с оценкам 4-5-6 баллов были всегда, но важно,чтобы они находили общие интересы со сверстниками.

В Минобразования на этот аргумент отвечают, что 12-бальная система дает возможность оценить любого ребенка соответственно его уровню и возможностям.

"Мы не можем говорить,что каждый ребенок, как и любой человек, может быть высокообразованным. Каждый получает соответственно потенциалу и возможностям", - поясняет Симоненко.

Спецшкола как изоляция от родителей

Министерство образования как преимущество постановления называет реализацию права ребенка на проживание в семье и получение образования рядом с домом. С прекращением набора в интернаты родители не смогут больше оставлять ребенка в школе на ночь.



По данным уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы, в Украине более 100 тысяч детей живут и получают образование интернатах.



"Я понимаю сложность ситуации экономической в государстве, но это все равно не лишает права родителей заниматься своим ребенком и участвовать в его обучении", - говорит Татьяна Симоненко.

И раньше родители могли забирать ребенка вечером домой, если только речь не идет об областных центрах, где спецшкола - одна на несколько районов. В таком случае невозможно не вырвать ребенка из семьи, а он должен видеть, что рядом с ним есть родители, которые о нем заботятся.

Среди детей в интернатах около 20% детей, по оценкам Онанко, имеют ЗПР психогенного происхождения. Это значит, что ребенок рос в неблагополучной семье.

"Таким детям лучше иногда была система специальных школ, потому что они получали там помощь и психологическую, и в обучении, и в питании. Частично это была изоляция от семей. Такая категория детей была всегда. Есть ли она сегодня? Есть", - утверждает заведующая ПМПК.

Нехватка кадров и мест в классах

В инклюзивных классах обязательно есть ассистент, который помогает ребенку организоваться, при необходимости повторяет инструкции. Но найти такого специалиста школам сложно.

"Специфическая работа, очень специфические дети. Наши учебные заведение не выпускают в таком количестве специалистов", - говорит директор школы с инклюзией Наталья Охрименко.

Человек получает образование, нацеленное на работу с детьми с особыми образовательными потребностями. Посмотрел с вот такими глазами и говорит: "Я не смогу здесь работать""

При том,что ассистенты работают, как правило, на полставки и получают очень маленькую зарплату, школа готова брать студентов соответствующих специальностей.

"Иногда бывает так, что человек приходит, посмотрел на детей и сбежал. Меня иногда это удивляет. Человек учится, получает образование, нацеленное на работу с детьми с особыми образовательными потребностями. Посмотрел с вот такими глазами и говорит: "Я не смогу здесь работать"", - рассказывает Охрименко.

В Минобразовании отвечают - ведомство сеть кадров не формирует, а реализовывать образовательную политику обязаны местные органы власти.

"Почему нет учителей? Вы же знаете, почему. Потому что вообще профессия учителя на сегодняшний день не престижная. Проблема из-за этого и в ассистентах учителя", - говорит представитель министерства Татьяна Симоненко.

С нового года количество инклюзивных классов должно увеличиться, а значит и нехватка кадров будет острей.

Только в Киеве, по словам заведующей КГПМПК, около 130 детей с ЗПР каждый год идут в школу, а это 40-45 инклюзивных классов. В школе №28 открыли специальный класс именно потому, что на это есть запрос - в этом году там учатся восемь детей, которым в инклюзивных места не хватило.

Что говорят специалисты

"Я за инклюзивное образование, но все должно быть разумно, продумано, четко. Потому что мы иногда бросаемся от одной крайности к другой",- считает директор школы с инклюзией Наталья Охрименко.

По ее словам, есть дети, которые могут учиться в общеобразовательной школе, некоторым нужна отдельная помощь, а есть дети которым необходимо индивидуальное обучение.

Это был бы идеальный вариант - если у детей и у родителей был бы выбор, куда пойти

"Это был бы идеальный вариант - если у детей и у родителей был бы выбор, куда пойти, как работать", - считает Охрименко и подчеркивает, что с задержкой психического развития можно работать в инклюзии, но важно,чтобы за этим не было другого диагноза.

Иногда дети не могут освоить программу, признает директор школы-интерната Лариса Остапенко и поясняет, что с ними нужно заниматься, уделять внимание, которого в инклюзивном классе может не быть.

Заведующая комиссии Алла Онанко считает, что нужны именно подготовительные специальные классы и отмечает, что действительно есть дети, у которых незначительные отставания и они хорошо смогут интегрироваться в коллектив.

Но по ее мнению, есть и те, которые будут всегда нуждаться в ассистенте - они не могут организовать свою деятельность, потому что есть нарушения саморегуляции и самоконтроля. Ребенок не в состоянии охватить весь объем информации. И не исключено, что этот ассистент понадобится ему и после окончания начальной школы, когда теоретически он уже должен был бы догнать сверстников.

Позиция Минобразования



Глава отдела образования детей с особыми потребностями поясняет, что дети с задержкой психического развития не имеют стойкого нарушения развития. Это временное явление, которое за время обучения в подготовительном классе и потом в начальной школе можно исправить.

Решение прекратить набор в специальные школы обоснован также экономически, а детям обеспечивают право жить в семье.

Статистика показывает, что за последние годы инклюзию выбирают все больше родителей. Сейчас в Украине есть 23 спецшколы и там учатся больше трех тысяч детей с ЗПР. В то же время в инклюзивных и спецклассах в этом году почти четыре с половиной тысяч учеников.



Это требование времени. Это процесс необратимый

По данным Минобразования, в сентябре 2016 года в инклюзивные классы пришли на 65% больше детей, чем в 2015.

"Одна часть общества нас обвиняет в том,что мы медленно внедряем инклюзивное образование и сохраняем специальные школы-интернаты. У нас есть запрос, который подписали представители десяти гражданских организаций, которые беспокоятся,что эти дети не смогут учится. Но это требование времени. Это процесс необратимый", - подчеркивает Симоненко.

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