Нарушенный сон повреждает клетки мозга у детей - ученые

Эксперты наблюдали тесную связь между нарушением сна и гибелью нейронов в мозге

Дети с хроническими нарушениями сна, такими как апноэ сна, могут страдать от дефектов в развитии клеток мозга, которые связаны с когнитивными способностями, эмоциональным состоянием и поведением. Об этом заявили американские ученые из университета Чикаго, сообщает Вестник здоровья.

"Результаты изучения 16 детей в возрасте раннего школьного возраста показали, что малыши, которые имели обструктивное апноэ сна умеренной или тяжелой степени, продемонстрировали значительное сокращение серого вещества - клеток головного мозга, связанных с памятью, эмоциями, речью, восприятием, принятием решений и самоконтролем", - отметили специалисты.

Эксперты наблюдали тесную связь между нарушением сна и гибелью нейронов или замедленным ростом нервных клеток в мозге, который только развивается.

"Такие данные были получены в ходе нейрокогнитивного тестирования и неинвазивной магнитно-резонансной томографии. Специалистами было обнаружено сокращение объема серого вещества в таких регионах мозга, как фронтальная кора, префронтальная кора, теменная кора, височная кора и ствол головного мезга", - говорится в сообщении.

Апноэ во сне - разновидность апноэ, для которого характерно прекращение легочной вентиляции во время сна более, чем на 10 секунд

17 марта сообщалось, что согласно новому исследованию ученых из Уорикского университета, качественный сон очень полезен для психического здоровья.

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