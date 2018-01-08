Тема дня. Церковное лицемерие: что случилось в Запорожье

Почему люди по всей Украине несут кукол к церквям УПЦ МП

В Запорожье накануне Нового года трагически погиб ребенок - на него с высоты восьмого этажа упал мужчина. Когда священник узнал, что малыш крещен в церкви Киевского патриархата, то отказался его отпевать. Эта история всколыхнула всю страну, во многих городах люди начали нести кукол к церквям Московского патриархата, выражая осуждение и протест. Подробности - в объясняющем материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. 31 декабря в Запорожье 39-летний мужчина совершил самоубийство: выпрыгнул из окна восьмого этажа. Он упал на двухлетнего ребенка, который в этот момент выходил из дома с папой. Мальчика спасти не смогли.



Священник Евгений Молчанов, которого пригласила ритуальная служба, отказался отпевать мальчика, поскольку тот был крещен в церкви Киевского патриархата, а сам священник - из УПЦ МП.

"Церковь Киевского патриархата недействительна и незаконна. Я молюсь за этого ребенка дома, а в храме нельзя, потому что она некрещеный", - заявим Молчанов в комментарии изданию Forpost.

Родители отвезли тело ребенка в ближайшую церковь имени Иоанна Кронштадского, но и там отпевать отказались - поскольку она тоже принадлежит УПЦ МП.



Ребенка все же отпели - для этого вызвали священника Киевского патриархата. Однако до сих пор МП Запорожья продолжает отстаивать свою позицию. "Ребенок был некрещеным. Он не являлся членом церкви. По канонам, ни первый, ни второй священник (из церкви им. Иоанна Кронштадского - ред.) не имел права его отпевать. Поэтому никаких канонических нарушений священник не совершил", - сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Лука.

4 января блогер Юрий Гудименко рассказал об этой истории на своей странице в Facebook. Он призвал приносить к церквям УПЦ МП по всей Украине кукол.



КАК РАЗВИВАЛОСЬ. Акция, безусловно, вызвала сопротивление. Громадське пишет, что 5 января фотокорреспондент Радио Свобода Сергей Нужненко освещал акцию возле Киево-Печерской лавры. Священник выбросил одну из кукол, а еще один человек, который вышел с территории Лавры, мешал журналисту снимать акцию и угрожал разбить камеру. В пресс-службе УПЦ МП заявили, что об этом инциденте им ничего не известно.

На следующий день в Запорожье произошла стычка между участниками акции и двумя людьми в масках. Вот как описал ее Гудименко (отметив в посте участников, в том числе Валентина Бурого): "Сегодня двое ветеранов АТО поехали к одной из церквей Московского патриархата положить куклы. Охранник церкви вызвал "православных титушек" - силовое крыло УПЦ МП, организацию "Радомир", которые ранее охраняли коммунистов на майских митингах и участвовали в мероприятиях распущенного Беркута. Радомировцы избили ветеранов АТО". Приехавшая к церкви полиция не застала ни нападавших, ни пострадавших. Поэтому начальник ГУ НП в Запорожской области Олег Золотоноша рассказал, что полицейские связались с Буровым, который сообщил о нападении на его знакомого, которое закончилось переломом руки, а также о том, что заявления пока писать не будет.

В МП отрицают свою причастность к этим событиям.



ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Люди продолжают нести кукол к церквям МП, при этом не вся общественность поддерживает эту акцию - чаще всего, ввиду ее символического характера. Куклы ничему не научат филиал РПЦ в Украине и его сотрудников, а вот запрет деятельности этой организации в Украине научил бы многому.

А вот в чем блогеры и участники акций едины, так это в том, что УПЦ МП в данном случае стоит рассматривать именно как филиал РПЦ с соответствующей политикой. Поскольку аргумент, который привел священник Евгений Молчанов, вряд ли можно назвать состоятельным. "…непризнание таинства крещения, совершенного в УПЦ, нарушает оригинальный смысл 1-го канона Св. Василия Великого, не требующего "перекрещивать" всех поголовно, а лишь еретиков ("находящихся в самочинных сборищах - исправлять приличным покаянием и обращением", - указывает Владимир Саркисян.

Виктор Трегубов также напоминает об этом каноне. "Все "неправильные" церкви разделяются на три группы. По степени отчуждения:

- еретики - те, чье учение в принципе отличается от общепринятого учения Церкви…

- схизматики, то есть раскольники - те, что расходятся во мнениях относительно отдельных церковных вопросов;

- самочинные сборища - организации, возглавляемые "непокорными епископами". Лишь в первом случае крещение заведомо не признается, во втором - может быть признано, в третьем - должно быть признано", - пишет он.

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