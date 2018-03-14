"Моя цель - постичь Вселенную". Правила жизни Стивена Хокинга

Что успел сказать миру Стивен Хокинг о Вселенной, будущем человечества и собственном отношении к жизни и смерти - в подборке цитат от LIGA.net





В возрасте 21 года мне сказали, что у меня неизлечимая болезнь, которая убьет меня в течение пары лет. Но доктора ошиблись на этот счет

О возможностях



Если человек имеет ограниченные возможности, он должен сконцентрироваться на тех вещах, которые способен делать, а не жалеть о том, чего делать не может... На самом деле, моя инвалидность мне кое в чем помогла. Она освободила меня от сидения на скучных конференциях и дала больше времени на размышления. Теоретическая физика - одна из немногих областей, где инвалидность не является помехой. Она полностью в твоей голове

Об отношении к жизни



Жизнь была бы очень трагичной, если бы не была такой смешной. Если вы чувствуете, что попали в черную дыру, не сдавайтесь. Выход есть

О семье и Вселенной



Я очень горд тем, что смог сделать свой вклад в наше понимание Вселенной. Я также рад тому, что мои работы достигли широкой публики, потому что верю, что люди должны иметь возможность понять мистическую, на первый взгляд, работу ученых. Но эта вселенная была бы по-настоящему пустой, если бы я не имел любви и поддержки моей семьи и друзей

О советах детям



Первое: не забывайте смотреть на звезды вместо того, чтобы смотреть себе под ноги. Второе: никогда не бросайте начатое дело. Работа дает цель и смысл, жизнь без нее станет пустой. Третье: если вам повезет, и вы найдете свою любовь, не стоит ею разбрасываться О науке





Жить мне помогает моя верность науке. Еще остались вопросы, на которые я хочу найти ответ... Моя цель проста: постичь Вселенную. Понять, почему она существует именно в таком виде, и почему она возникла в принципе. Мы всего лишь развитые потомки обезьян на маленькой планете с ничем не примечательной звездой. Но у нас есть шансы постичь Вселенную. Это и делает нас особенными О боге



Вселенная могла и должна была появиться из ничего. Спонтанное создание - это именно та причина, по которой вместо пустоты возникает нечто. Для того чтобы поджечь запал и запустить Вселенную, не обязательно нужен Бог. Я использую слово бог в имперсональном смысле. Подобно Эйнштейну, богом для меня являются законы природы. Чем занимался Бог перед своим божественным творением? Готовил ад для тех людей, которые решились бы задавать такие вопросы? О космосе и будущем человечества



Если я и хочу куда-то отправиться, то это место точно находится не на Земле, а в космосе. Если бы я был кем-то вроде Билла Гейтса, я бы арендовал космический корабль. Это обошлось бы в каких-то пару сотен миллионов долларов. Мы находимся в опасности самоуничтожения из-за нашей жадности и глупости. Мы не можем больше рассчитывать на нашу маленькую переполненную планету. Человеческой расе необходимо осваивать космос, чтобы гарантировать себе долгосрочное выживание. Хотя вероятность того, что катастрофа произойдет в ближайшие годы, невелика, ее вероятность растет с каждым годом и станет очевидной в ближайшие тысячу или десять тысяч лет. К этому времени мы должны будем проникнуть вглубь космоса, к другим звездам, и катастрофа на Земле не будет означать конец всей человеческой расы О войнах и агрессии



Недостаток человечества, который я больше всего хотел бы исправить - это агрессия. Для пещерных жителей в этом были свои преимущества, агрессия помогала добыть пищу, отвоевать территорию или партнера для продолжения рода, но сегодня она грозит уничтожить всех нас. Крупнейшая ядерная война могла бы быть концом цивилизации, и, возможно, всей человеческой расы. Качество, которое мне хотелось бы приумножить в людях, - эмпатия, способность к сопереживанию. Она позволяет нам жить вместе в атмосфере гармонии, взаимопонимания и любви. Большая ядерная война стала бы концом цивилизации и, возможно, самого человечества



О праве на смерть





Я думаю, те, кто болеет болезнями в терминальной стадии и испытывает страшную боль, должны иметь право закончить свою жизнь. И те, кто хочет им помочь, должны быть освобождены от преследования. Мы не позволяем животным страдать, так почему позволяем людям? Но должна быть гарантия, что человек действительно хочет добровольно расстаться с жизнью, никто его на это не толкает и не предлагает делать это без знания ситуации. Как, например, могло бы быть со мной. Я не спешу умирать, потому что еще хочу многого добиться. Но когда оставлю этот мир, то точно буду знать, что ни в какой рай или ад я не попаду Читайте также: Вселенная Стивена Хокинга





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