"Мы лишь пассажиры Земли": о чем в Киеве рассказал астронавт NASA

"Неважно, сколько нам лет и на каком языке говорим - мы все равны, потому что мы пассажиры космического корабля под названием Земля"

15 марта Американский дом в Киеве посетил бывший пилот-испытатель, а теперь - астронавт NASA Рэнди Брезник. В его послужном списке уже два полета на Международную космическую станцию и около 18 часов в открытом космосе. Это тот самый астронавт, который выложил в своем Instagram фото Киева, сделанное со станции. В Украину Брезник приехал всего через несколько месяцев после возвращения с МКС. С собой он привез не только рассказы о жизни в невесомости, но и украинский флаг, побывавший с астронавтом на орбите.

Что его связывает с Украиной, каким он видит будущее землян, и что рассказал о жизни и работе на МКС - в обзоре LIGA.net.

О жизни на Луне

- Мне было бы интересно пожить на Луне, и ее я бы выбрал следующей остановкой. Хотел бы пожить там, например, шесть месяцев или год. Посмотреть, будут ли наши транспортные средства, скафандры там работать через год. Оттуда можно относительно быстро прилететь назад, на Землю. Если бы мы думали, где сделать поселение, то лучший вариант - это Луна…Если люди смогут выжить на Луне, тогда мы точно сможем освоить и Марс.

О колонизации

- Очень важно, чтобы люди перестали быть привязанными к одной планете. В космосе и в пределах Солнечной системы есть очень много разных объектов и не все они безопасны для Земли. Если вдруг появится массивный астероид, который будет двигаться в направлении Земли и столкновение будет неотвратимо, то нужно, чтобы у людей была другая база, где они смогут спастись. Во-вторых, известный факт, что звезды, такие как Солнце, израсходуют свое топливо и расширяются. Сейчас Земля находится в таком положении, где не слишком жарко и не слишком холодно. Но Солнце со временем расширится настолько сильно, что людям придется искать место, где можно будет продолжить жизнь.

О профессии астронавта

- Раньше астронавтов выбирали только из пилотов. И меня тоже выбрали "по-старинке". Но в моем экипаже были люди других профессий: геологи, врачи, астрофизики, инженеры. У нас был даже музыкант, который стал позже инженером, был еще школьный учитель. Теперь нужны не только пилоты. Нужны, например, механики, потому что на космической станции постоянно приходится что-то чинить.

О возвращении на Землю

- После первого полета я чувствовал себя, будто прыгнул в бассейн в одежде. Тяжело было ходить, будто обувь была полная воды. Но это длилось всего несколько часов после возвращения на Землю. Но восстанавливать способность балансировать мне пришлось несколько дней. Через неделею я уже смог водить автомобиль и был очень удивлен, как быстро возвращается это чувство баланса при гравитации. Но поскольку на станции мы регулярно делаем силовые упражнения, я прилетел на Землю более сильный физический, чем до того.

Брезник показывает флаг Украины, побывавший вместе с ним на МКС. Этот флаг астронавт передаст в музей космонавтики имени Сергея Королёва в Житомире

Об открытом космосе

- Когда ты смотришь в иллюминатор станции, то будто смотришь в иллюминатор самолета. Все равно есть определенная структура, опора, которая защищает. Но когда ты в скафандре в открытом космосе - ты словно в пузыре. Периферийное и центральное зрение видит ничего, кроме пустоты космоса. Это очаровывает.

О Земле и месседже землянам

- Земля - невероятно красива. Независимо от того, сколько нам лет и на каком языке разговариваем - мы все равны, потому что мы все - пассажиры космического корабля под названием Земля. Мы надеемся, что все люди смогут увидеть Землю и будут лучше относиться к нашей планете.

О людях и роботах

- Есть мнение, что при исследовании космоса нужно тратить деньги обучение людей, другие считают, что нужно тратить средства на роботов. Я бы тут поспорил. Роботы - это некие разведчики, которые могут обеспечить безопасность людям. Но они никогда не заменят человека, даже самый лучший компьютер. Нет такого компьютера, который был бы лучше человеческого мозга. Марсоходы уже 10 лет там. За один год, используя свои датчики и передавая данные на Землю, они делают то, что человек может сделать за день. Роботы сами не могут переступать через что-либо, собирать, принимать решения. И когда мы полетим на Марс - нам нужны, прежде всего, люди.

О космическом туризме

- Я считаю, что это отличная идея. Посмотрите, что сейчас происходит с авиаиндустрией. А когда-то летать -было неосуществимой мечтой. Но люди научились летать всего 100 лет назад, а сейчас мы можем сесть в самолет в любой день.

Надеюсь, что произойдет такая же революция, как в 20-х годах 20-го века, когда начали появляться первые авиалинии. И надеюсь, что настанет тот день, когда государственные космические агентства начнут сотрудничать с коммерческими компаниями, и произойдет бум космических перелетов.

О Земле из космоса

- Ты не можешь не изменится внутри, увидев Землю из космоса, увидев оттуда рассветы и закаты...Со станции мы видим как вертится Земля. Около 10 км в час. Почти как в киевском трафике.

О сне в космосе

- В космосе у нас нет ни кроватей, ни подушек. У нас есть спальные мешки, которые мы крепим к стене, чтобы не летать и не наталкиваться во сне на другие предметы. Спать в невесомости - очень комфортное чувство, как будто ты плаваешь. Это даже лучше, чем спать на Земле. Когда я спал в космосе, я вообще не просыпался, пока не зазвонит будильник. Проспав 5-6 часов, я чувствовал себя лучше, чем если бы спал столько же на Земле.

Во время визита в Киев 15 марта Брезник показал презентацию о своей подготовке к отправлению в космос и жизни на МКС

Об усыновлении мальчика из Украины

- Идея усыновить или удочерить ребенка была нам с женой близка уже давно. Когда мы поженились, мы начали изучать этот вопрос и узнали, что в Украине есть такие механизмы и нормальной семье можно усыновить или удочерить ребенка. Мы отправили запрос и буквально после моего первого полета в космос в 2009 году мне позвонили и сказали, что можно приезжать...Я отпросился у своего командира по космической миссии. Мы полетели в Украину и в октябре усыновили мальчика, ему тогда было 2 года и 9 месяцев. Через 11 месяцев я должен был снова улетать. А еще два месяца спустя моя жена сообщила, что беременна. За один год провидение послало нам и своего ребенка и усыновленного.

О работе на МКС

- Мы исследовали горение, выращивали салат...Занимаемся выращиваем белковых кристалов, человеческой ткани, ищем вакцины. То есть, проводим те научные исследования, которые невозможны в условиях гравитации. Мы проводим исследования там, чтобы помочь жить людям на Земле. Мы исследуем среду, которая может сама себя восстанавливать. Например, 85% воды, которую мы потребляем - мы перерабатываем в новую воду. Или же - технологии разпада воды на водород и кислород для обеспечения материалами самой космическую станцию. Результатами этих исследований можно воспользоваться не только на Земле, где не хватает воды, но и во время длительных космических миссий. Кроме того, мы исследуем новые виды двигателей, которые бы не сжигали топливо, а использовали другие принципы.

О вопросе сотворения мира

- Земля для меня - это целостный организм, который сам себя питает, в котором есть растения, ресурсы. Увидеть и понять это можно только из космоса. Когда ты видишь, насколько все это хрупкое, насколько тонкая атмосфера...Ни я, ни мои коллеги в такие моменты, наблюдая за таким хрупким организмом, не могут поверить, что его возникновение было случайным.

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