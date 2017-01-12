"В определенной степени вирусофоб": 10 главных тезисов Трампа
Избранный президент США Дональд Трамп в среду провел первую за несколько месяцев пресс-конференцию. Он ответил на вопросы журналистов о будущих отношениях с Россией, реакции на российские кибератаки, о судьбе своего бизнеса и планах построить стену на границе с Мексикой. Коротко о главном - в материале ЛІГА.net.
Есть ли компромат у Москвы
"Я видел это, я это прочитал - это все фейковые новости, подделка, не было ничего такого... Кто-нибудь действительно верит в эту историю? Я также в определенной степени вирусофоб".
Отношения с Путиным
"Если Путину нравится Дональд Трамп, это актив, а не долг. Потому что у нас ужасные отношения с Россией. Я не знаю, удастся ли мне поладить с Путиным. Надеюсь, удастся. Это хорошая возможность. И даже если я не смогу, вы действительно верите, что Хиллари была бы жестче к Путину, чем я. Тут действительно кто-то в это верит? Бросьте".
Москву в союзники
"Россия может помочь нам бороться с Исламским государством, а это сейчас сложность №1... Возможно, в дальнейшем наши страны будут вместе работать над решением серьезных проблем мирового значения".
Хакеры из России
"Что касается хакерских атак, я думаю, что это сделала Россия. Но и другие страны, и другие люди делают это… Нас атакуют все, Россия, Китай, абсолютно все".
Слепой траст
"В качестве президента я мог бы управлять компанией, и мог бы управлять страной, но я не буду этого делать. Мои сыновья, Дон и Эрик, собираются управлять компанией".
Стена с Мексикой
"Это будет не забор, а стена. Вы просто неправильно сообщаете об этом. Мы собираемся построить стену".
Стройте все в Америке
"Если вы хотите перенести заводы в Мексику или другие места, и уволите рабочих из Мичигана, Огайо и так далее, то этого не будет больше. Вы хотите иметь заводы в Мексике, и производить там кондиционеры, автомобили или что вы там производите… И когда вы попробуете продать это через границу, вы будете платить очень большие пошлины".
Россия будет уважать США
"Россия будет уважать нашу страну больше, чем при других президентах. Я надеюсь на улучшение отношений с Россией, но не буду предлагать смешную пластмассовую кнопку перезагрузки".
Проблема демократов
"Obamacare - полная и совершенная катастрофа . Это проблема демократов... Мы не хотим брать ответственность за эту систему. Мы сделаем систему здравоохранения менее дорогостоящей и более высококачественной".
А вам я слова не дам
В ходе пресс-конференции избранный президент не разрешил задать вопрос журналисту одного из ведущих телеканалов - CNN: "Не будьте грубияном. Я не разрешу вам задать вопрос. Вы - фейковые новости".
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