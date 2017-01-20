Инаугурация президента США Дональда Трампа: онлайн-трансляция
Сегодня в 18:30 по киевскому времени в Вашингтоне начнется инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа. Церемония инаугурации устоялась десятилетиями и расписана до минуты. Перед инаугурацией избранный президент США Дональд Трамп и избранный вице-президент США Майкл Пенс вместе с супругами заедут в Белый дом на чаепитие, где встретятся с уходящим президентом США Бараком Обамой и вице-президентом Джо Байденом. После чаепития они отправятся на церемонию принесения присяги в Капитолий - здание Конгресса США. Приведет к присяге Трампа глава Верховного суда США Джон Робертс. После клятвы Трампа, 45-й президент США произнесет инаугурационную речь, а вечером примет бал, на котором должен станцевать со своей женой.
Уже известно, что на инаугурации будут присутствовать помимо Барака и Мишель Обамы, 42-й президент США Билл Клинтон с женой, соперником Трампа на выборах Хиллари Клинтон, а также 43-й президент США Джордж Буш-младший с женой Лорой. Гимн США во время инаугурации исполнит 16-летняя певица Джеки Иванко. Она правнучка украинских мигрантов из Закарпатья. Инаугурация президента США обойдется в $200 млн.
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