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Инаугурация президента США Дональда Трампа: онлайн-трансляция

20.01.2017 19:02
В Вашингтоне проходит церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа
Инаугурация президента США Дональда Трампа: онлайн-трансляция
Фото: ЕРА

Сегодня в 18:30 по киевскому времени в Вашингтоне начнется инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа. Церемония инаугурации устоялась десятилетиями и расписана до минуты. Перед инаугурацией избранный президент США Дональд Трамп и избранный вице-президент США Майкл Пенс вместе с супругами заедут в Белый дом на чаепитие, где встретятся с уходящим президентом США Бараком Обамой и вице-президентом Джо Байденом. После чаепития они отправятся на церемонию принесения присяги в Капитолий - здание Конгресса США. Приведет к присяге Трампа глава Верховного суда США Джон Робертс. После клятвы Трампа, 45-й президент США произнесет инаугурационную речь, а вечером примет бал, на котором должен станцевать со своей женой.

Уже известно, что на инаугурации будут присутствовать помимо Барака и Мишель Обамы, 42-й президент США Билл Клинтон с женой, соперником Трампа на выборах Хиллари Клинтон, а также 43-й президент США Джордж Буш-младший с женой Лорой. Гимн США во время инаугурации исполнит 16-летняя певица Джеки Иванко. Она правнучка украинских мигрантов из Закарпатья. Инаугурация президента США обойдется в $200 млн.



19:00. Дональд Трамп принес присягу и стал 45-м президентом США.
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18:59. Сразу после принесение присяги вице-президентом Пенсом выступил мормонский хор.
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18:55. Принес присягу новый вице-президент США Майкл Пенс.
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18:49. Продюсеры сериала "Карточный домик" приурочили к инаугурации Трампа выход рекламного ролика пятого сезона. В ролике изображен перевернутый флаг США, что традиционно символизирует национальную катастрофу.
 

18:42. Семья Трампа в сборе: дочери 45-го президента США Тиффани и Иванка, жена Трампа Мелания с сыном Бэрроном Уильямом Трампом.

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18:35. 42-й президент США Билл Клинтон и Хиллари Клинтон прибыли на церемонию.

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43-й президент США Джордж Буш-младший с супругой Лорой

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18:20. Уходящий вице-президент США Джо Байден и его преемник Майк Пенс с супругами.

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18:08. Подступы к Капитолию заполнены сторонниками Трампа.

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17:50. Дональд Трамп со своей женой Меланией прибыл в Белый дом на чаепитие с уходящим президентом Бараком Обамой.

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