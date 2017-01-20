Инаугурация Трампа: как это было - фото, видео

В Вашингтоне проходит церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа

Сегодня в 18:30 по киевскому времени в Вашингтоне начнется инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа. Церемония инаугурации устоялась десятилетиями и расписана до минуты. Перед инаугурацией избранный президент США Дональд Трамп и избранный вице-президент США Майкл Пенс вместе с супругами заедут в Белый дом на чаепитие, где встретятся с уходящим президентом США Бараком Обамой и вице-президентом Джо Байденом. После чаепития они отправятся на церемонию принесения присяги в Капитолий - здание Конгресса США. Приведет к присяге Трампа глава Верховного суда США Джон Робертс. После клятвы Трампа, 45-й президент США произнесет инаугурационную речь, а вечером примет бал, на котором должен станцевать со своей женой.

Уже известно, что на инаугурации будут присутствовать помимо Барака и Мишель Обамы, 42-й президент США Билл Клинтон с женой, соперником Трампа на выборах Хиллари Клинтон, а также 43-й президент США Джордж Буш-младший с женой Лорой. Гимн США во время инаугурации исполнит 16-летняя певица Джеки Иванко. Она правнучка украинских мигрантов из Закарпатья. Инаугурация президента США обойдется в $200 млн.





20:54. В Капитолии начался инаугурационный обед с участием президента США Дональда Трампа и вице-президента США Майкла Пенса.

20:10. Президент Украины Президент Украины Петр Порошенко поздравил Трампа с инаугурацией. "Украина поздравляет Дональда Трампа с инаугурацией в качестве 45-го президента США. Желаем успеха для выполнения благородных целей ведущих свободный мир", - написал Порошенко в Twitter

20:08. Протестующие против Трампа намекают на якобы существующие у него связи с Россией.















20:00. Тем временем в Вашингтоне проходят массовые акции протеста противников Трампа.









19:50. Опубликовано видео исполнения гимна США певицей с украинскими корнями Джеки Иванко во время церемонии инаугурации Трампа.

19:40. После церемонии инаугурации Трамп с супругой провели 44-го президент США Барака Обаму с супругой Мишель к выходу из Капитолия, где они сели в президентский вертолет и покинули Вашингтон. Это устоявшаяся традиция в американской политике.





























19:34. Напоследок Трамп вновь заверил избирателей в преданности: "Вы никогда не будете снова проигнорированы. Ваши голоса, ваши мечты, будут определять нашу американскую судьбу. Вместе мы сделаем Америку сильной, гордой, безопасной, и да, снова великой. Спасибо, благослови вас Бог и благослови Бог Америку!".

19:33. "Когда Америка едина, Америку совершенно невозможно остановить. В Америке мы понимаем, что нация живет, пока она борется. Мы не будем воспринимать политиков, которые говорят и ничего не делают. Сейчас время действия. Мы не потерпим поражения. Наша страна будет бороться и будет процветающей", - заявил Трамп.

19:25. Трамп пообещал сделать все возможное для сокрушения исламского терроризма: "Мы усилим все альянсы и создадим новые, чтобы уничтожить исламский радикальный терроризм, и мы сотрем его с лица Земли".



19:22. "С этого дня новое видение будет управлять этой страной - "Америка Сначала". Любое решение по торговым соглашениям, налогам будет служить американским рабочим и американским семьям. Я буду бороться за вас и никогда вас не подведу. Мы вернем наши границы, мы вернем наши рабочие места, мы вернем нашу гордость, мы вернем наши мечты. Мы будем строить автодороги, железные дороги, туннели по всей нашей прекрасной стране, мы будем отстраивать нашу страну американскими руками", - заявил Трамп.



19:20. "Десятилетиями мы субсидировали, мы защищали границы других государств, отказавшись защищать свою, потратили триллионы долларов на заграницу, пока наша инфраструктура рушилась. Одна за другой наши фабрики закрывались. Но это теперь в прошлом, теперь мы смотрим в будущее", - подчеркнул 45-й президент США. 19:18. Трамп произнес инаугурационную речь. "Забытые мужчины и женщины больше не будут забыты. Вы будете историческим движением", - обратился он к своим избирателям, так называемому молчаливому большинству.



19:00. Дональд Трамп принес присягу и стал 45-м президентом США.







18:59. Сразу после принесение присяги вице-президентом Пенсом выступил мормонский хор.



18:55. Принес присягу новый вице-президент США Принес присягу новый вице-президент США Майкл Пенс



18:49. Продюсеры сериала "Карточный домик" приурочили к инаугурации Трампа выход рекламного ролика пятого сезона. В ролике изображен перевернутый флаг США, что традиционно символизирует национальную катастрофу.



18:42. Семья Трампа в сборе: дочери 45-го президента США Тиффани и Иванка, жена Трампа Мелания с сыном Бэрроном Уильямом Трампом.











18:35. 42-й президент США Билл Клинтон и Хиллари Клинтон прибыли на церемонию.



42-й президент США Билл Клинтон и Хиллари Клинтон прибыли на церемонию.







43-й президент США Джордж Буш-младший с супругой Лорой









18:20. Уходящий вице-президент США Джо Байден и его преемник Майк Пенс с супругами.







18:08. Подступы к Капитолию заполнены сторонниками Трампа.











17:50. Дональд Трамп со своей женой Меланией прибыл в Белый дом на чаепитие с уходящим президентом Бараком Обамой.



Фото: ЕРА





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