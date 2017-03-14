Вам здесь не рады. Чем закончится холодная война Турции с ЕС

Разгон в Голландии сторонников президента Турции может стать поводом для ухудшения отношений с Западом и дальнейшего отказа Анкары от евроинтеграции

После запрета выступлений турецких чиновников властями Нидерландов и Германии, а также разгона полицией акции сторонников турецкого президента Реджепа Эрдогана в голландском городе Роттердам, Турция и Евросоюз вступили в самый острый конфликт за последние 30 лет. 5 марта Эрдоган заявил, что методы властей Германии "ничем не отличаются от нацистских", 11 марта сравнил голландцев с фашистами, а 13 марта Турция приостановила дипломатические контакты с Нидерландами и пригрозила пересмотром соглашения о беженцах с ЕС, которое уменьшило их поток в Европу. Этот конфликт может стать поворотным моментом не только в отношениях ЕС и Турции, но и изменить вектор развития турецкого государства, светский характер и далеко несовершенная демократия которого поставлены под сомнение.

Причины конфликта

Конфликт Турции с Евросоюзом назревал давно. Десятилетиями страна остается кандидатом на членство в ЕС, но многие лидеры Европы, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель, неоднократно выступали против принятия Турции. Критика нарушений прав человека, арестов оппозиционных журналистов и курдских депутатов в Турции, голосование парламентов стран Европы за признание геноцида армян в Османской империи - все это омрачало отношения ЕС и Турции и раньше, до и после начала правления в 2002 году партии Эрдогана.

Однако, в последние годы наметились тенденции монополизации власти турецким президентом, что усилило критику со стороны европейских политиков и правозащитников. Попытка военного переворота в июле 2016 года позволила турецкому президенту устроить массовые чистки среди чиновников, в армии, университетах и школах. По подозрению в принадлежности или симпатиям к организации проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти считают организатором попытки переворота, были арестованы и уволены десятки тысяч людей. По данным Европейской федерации журналистов, 142 турецких журналиста находятся в местах заключения, с июля по октябрь 2016 года были закрыты 130 СМИ, 2,5 тыс журналистов остались без работы.

Кроме того, с июля 2015 года в юго-восточных районах страны регулярно происходят бои с повстанцами из Рабочей партии Курдистана, которую в Турции считают террористической, в ноябре 2016 года были арестованы лидеры легальной, представляющей интересы курдов Партии демократии народов.

Ответные меры ЕС, хоть и вызвали раздражение Эрдогана, были декларативными и принимались с большим опозданием. Лишь в ноябре 2016 года еврокомиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан пригрозил пересмотреть статус Турции как страны-кандидата на членство, а Европарламент единогласно проголосовал за резолюцию с призывом заморозить текущие переговоры о вступлении Турции в ЕС.

На Турцию такая риторика не действовала - власти продолжили готовиться к запланированному на 16 апреля референдуму о введении президентской республики. В случае одобрения избирателями предложенной реформы Конституции, турецкий президент станет главой государства и правительства и сконцентрирует в своих руках всю исполнительную власть, пост премьера будет ликвидирован, а Эрдоган получит возможность избираться президентом до 2029 года. Агитировать за втакие изменения турецкий президент и послал своих министров в Европу, где живет немалая турецкая диаспора и часть ее сохраняет турецкое гражданство: в Германии по разным оценкам проживает от 2,5 до 4 млн турок, во Франции - свыше 600 тысяч, в Голландии - 400 тыс, в Австрии - около 200 тысяч.

В Европе и турецкий референдум, и идею агитации за него восприняли негативно. Со 2 по 7 марта четырем турецким министрам, в том числе главе МИД Мевлюту Чавушоглу, отказали в праве выступить в немецких городах, 11-12 марта из-за угроз безопасности были отменены выступления депутата от партии Эрдогана в Австрии.

Разгон сторонников Эрдогана в Ротетрдаме (видео - Anadolu Ajansı)

Жестче всех отреагировала Голландия, где 15 марта пройдут парламентские выборы. Самолету с главой МИД Турции просто не разрешили посадку в аэропорту Роттердама, а приехавшую из Германии министра семьи Фатму Кайя объявили персоной нон грата и депортировали. Около тысячи сторонников Эрдогана, которые требовали позволить Кайя войти в турецкое консульство в Роттердаме, были разогнаны полицией, с использованием водометов, конных нарядов полиции и служебных собак. При этом некоторые протестующие демонстрировали знаки турецкой националистической организации Серые волки, представитель которых в 1981 году пытался убить Папу Римского Иоанна Павла II, а также исламистской организации Братья-мусульмане.





Участник акции в Роттердаме демонстрирует знак "Серых волков" (фото - ЕРА)

"С подобного рода постыдными действиями не сталкивались даже во времена нацизма", - прокомментировал разгон акции министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. При этом он признал, что голландские чиновники заранее сообщили: "Мы ничего не можем гарантировать и против ваших визитов в Нидерланды". Премьер Марк Рютте прокомментировал столкновения так: "Во взаимоотношениях с Турцией неоднократно давали понять, что не следует ставить под угрозу общественный порядок и безопасность в нашей стране. Визит турецкого министра по делам семьи Кайя был безответственным".

Причем здесь выборы в Нидерландах



В Голландии с ее 400 тысячной турецкой диаспорой разгон сторонников Эрдогана возмущения не вызвал. Акции протеста собрали несколько сотен человек в Амстердаме, Роттердаме и Гааге. Дело в том, что абсолютное большинство из 47 тысяч жителей города с турецкими корнями и гражданством во время субботних столкновений даже не обратили внимания на акцию в поддержку Эрдогана.





Стычка в Роттердаме не мешает премьеру Рютте делать селфи с молодыми мусульманками (фото - ЕРА)

В комментарии LIGA.net активистка украинской общины в Голландии Наталия Каденко отмечает, что в СМИ и среди голландских политиков есть единство в понимании того, что Турция движется в обратном направлении от демократического правового государства и принятые меры были адекватны. Турецкие министры хотели выступить в Голландии прямо перед парламентскими выборами, в которых правый премьер Марк Рютте сражается за первое место с лидером популистов Гертом Вилдерсом, выступающим за выход Голландии из ЕС и против "исламизации" страны. "Турки понимали, что у голландцев перед выборами нет иного варианта, кроме как запретить подобное выступление. Для Рютте увидеть медиакартинку с тысячами турецких флагов на улицах - это было бы губительно - тысячи голосов ушли бы Вилдерсу. А турецкие чиновники сделали все, чтобы показать у себя дома картинку, как на Западе не любят Эрдогана, угнетают Турцию и не дают встретиться с избирателями", - отмечает Каденко.

По ее словам, Вилдерс хотел использовать акцию в своей кампании против "исламизации" Нидерландов и даже ходил протестовать под посольство Турции, но Рютте своими действиями лишил его козыря. Лидеру правых популистов ничего не оставалось кроме, как требовать высылки турецкого посла и провоцировать местных турок. "Ваше правительство, надеется, что станет членом Европейского Союза. Забудьте. Вы - не европейцы, и вы никогда ими не будете. Исламское государство, такое как Турция, не принадлежит к Европе. Все ценности, за которые Европа стоит - свобода, демократия, права человека - несовместимы с исламом. Турция проголосовала за Эрдогана, опасного исламиста, который поднимает флаг ислама. Мы не хотим больше, мы хотим меньше ислама. Поэтому Турция, держись подальше от нас", - заявил Вилдерс в видеообращении.





Герт Вилдерс у здания посольства Турции на акции протеста 8 марта (фото - ЕРА)

История турецкой общины в Нидерландах началась с подписанием соглашения о трудовой миграции с Турцией в 1964 году. За 50 лет турки, составляющие около 2,2% населения страны, хорошо интегрировались в голландское общество, особенно по сравнению с марокканской общиной, которую часто называют примером социальной изоляции. Граждане турецкого происхождения владеют бизнесом, участвуют в политике, есть много известных журналистов, спортсменов и интеллектуалов турецкого происхождения. Турецкую общину часто называли примером успешной интеграции. Но есть и проблемы.

"Из-за того, что Турция имеет соглашение об ассоциации с ЕС, турки не обязаны проходить интеграционную программу и сдавать интеграционные экзамены по языку и культуре Голландии. Подавляющее большинство имеют два паспорта, мужчины проходят военную службу в Турции, присягают на верность турецкому государству, а в Голландии они службу не проходят, так как призыва нет. Даже министр-социалист недавно заявил, что такие условия затрудняют интеграцию турок", - объясняет Каденко. После столкновения в Роттердаме лидеры влиятельной партии христианских демократов даже призвали отменить ассоциацию ЕС с Турцией.

Чем все это может закончиться



На данный момент реакция Турции на столкновения в Роттердаме заключается в приостановке дипломатических отношений с Нидерландами, и ужесточении критики в адрес ЕС в целом и отдельных стран Европы со стороны Эрдогана и его окружения.

Например, турецкий президент говорит, что ЕС перестал быть символом защиты прав и свобод. Он обвинил Голландию в убийстве 8 тысяч боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году, которое на самом деле совершили боснийские сербы. Эрдоган эксплуатирует тот факт, что голландские миротворцы не воспрепятствовали решительно захвату города войсками Караджича, а командующий голландского батальона Том Карреманс затем был повышен в звании до полковника.





Турецкий флаг на здании консульства Нидерландов в Стамбуле (фото - ЕРА)

Еще больше свирепствуют сторонники Эрдогана. В Стамбуле сторонники они сорвали голландский флаг с консульства Нидерландов и водрузили турецкий, а в городе Измит провели акцию "Сначала мы вас выжмем, а потом выпьем!". Участники выжимали сок из апельсинов, которые символизировали цвет королей Голландии из Оранской династии, и держали листы бумаги с надписью "Рютте - фашист".

Голландию в этом конфликте поддержали власти соседних Дании и Германии. Премьер Дании отложил визит своего турецкого коллеги в страну. "Германия полностью отвергает допущенные турецким президентом риторические и любые другие сравнения с нацистами. Такие сравнения совершенно неприемлемы, они опошляют страдания (людей от бывшего нацистского режима, - ред.). Особенно в Нидерландах, которые очень сильно пострадали из-за национал-социалистов. Это просто неприемлемо. Вот почему Нидерланды могут рассчитывать на мою полнейшую поддержку и солидарность в этом", - заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер раскритиковал намерение турецких властей добиться проведения агитационных мероприятий на территории Германии. Он также напомнил, что в Турции действует норма о запрете проведения агитационных мероприятий за границей. "Лица, которые оскорбляют или дискредитируют Германию или ее основной закон, подлежат судебному преследованию", - заявил министр.

Конфликт Турции с Германией сейчас обостряется из-за ареста в феврале корреспондент немецкого издания Die Welt Дениза Юджела, обвинений Германии со стороны Эрдогана в поддержке террористов - мол, немецкие власти не делают ничего, чтобы арестовать на своей территории 4,5 тысяч человек, которых Турция считает террористами.

В то же время еврокомиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини призвали к ослаблению напряженности в отношении Турции. Хотя Хан также допустил уменьшение финансовой помощи Турции по евроинтеграции.

О том, чем может закончится конфликт Турции со странами ЕС в комментарии LIGA.net рассказал доцент Института международных отношений КНУ им. Т.Шевченко Виктор Константинов:

"То, что власти Голландии разогнали демонстрацию, которая проходила не в рамках закона - конечно правильно, как и в любой другой ситуации - любое массовое мероприятие, которое нарушает закон, нужно разгонять. Был ли смысл потом в словесную перепалку с турками - это другой вопрос. Была попытка правительства продемонстрировать силу, с расчетом на оппозицию, на Вилдерса, но недостаточно просчитывалась реакция Турции. Для турок действительно было неожиданностью, что европейцы пойдут дальше разговоров, они показывали, что ничего не боятся, и могут пойти до конца. Провокацией была даже не поездка турецких чиновников, а открытая пропаганда, которую они вели. Подобные поездки происходили и раньше - даже в 1990-е годы. И тогда были проблемы с Германией и Бельгией, но дальше обмена нот эти конфликты не заходили. Однако на отношениях Турции с ЕС события в Нидерландах категорически не скажутся, потому что хуже отношения уже быть не могут. Они и сейчас доведены до максимального напряжения.

Европейцы, возможно, предпримут шаги, чтобы ситуацию разрулить. Конфликт сдерживает три фактора: турецкая община в Европе, членство в НАТО, что заставляет европейцев несколько сдержанней вести себя по отношению к Турции, и Сирия, а точнее беженцы. Каким бы неудачным соглашение по беженцам не было, но сохранение диалога уменьшило поток беженцев через Турцию в ЕС. Сейчас начинается не только туристический сезон, но и сезон для беженцев, их наплыва европейцы не захотят. А Турция с вопросом беженцев заигрывать не будет, тем более на голландцев этим вопросом никак не повлияешь. Открыв границы для беженцев она только отношения с Германией испортит и оттолкнет нейтральную Италию, которая уговаривает с турками не ссорится из-за своих энергетических интересов в Средиземноморье.

Турция может принять контрмеры против ЕС, но я не уверен, что хочет. Я не думаю, что это будет делать Эрдоган. У него риторика крепкая, но на практике мягкая позиция не только в отношении России, но и США, так может быть и с европейцами. В Турции все внешнеполитические кризисы накладываются на внутриполитические, и еще одну проблему, даже человек с высокой самоценкой, коим является Эрдоган не возьмет на себя по доброй воле. Самый вероятный вариант, если он пожелает ответить - это ввести бойкот голландских товаров. Цветы из Голландии турки в отличие от нас не завозят, но найти лампочку, тостер, чтобы устроить мероприятие в магазинах, на глазах у прессы - будет легко и это максимум, который стоит ожидать. Конечно, турки вряд ли откажутся от закупки голландских осветительных систем для паромных переправ, не будут отказываться от контрольных систем для АЭС.

Эрдогану сейчас похоронить европейскую интеграцию раз и навсегда - это обеспечить себе ползучую оппозицию, в которой могут оказаться и его нынешние сторонники. В правящей партии справедливости и развития есть немало людей, которые считают, что партнерство с ЕС - это очень важно. Да, сторонников европейской интеграции в Турции меньшинство, но это активная часть населения, это даже большинство в таких городах, как Измир и Анкара. От прекращения евроинтеграции могут пострадать все те мигранты, которые работают в Европе. Среди них почти половина поддерживает Эрдогана, но это пока его действия им не помешали спокойно ездить в Европу и получать хорошие деньги. А если завтра это изменится, никто не знает, как они проголосуют.

Возможно, турецкий президент попытается сделать что-то в случае успеха на референдуме и консолидации власти в ближайшие полтора года. Понятно, что если на референдуме Эрдогану удастся усилить президентские полномочия, он попытается не только власть консолидировать, но и устроить чистку в собственной партии. Вот тогда это будет уже мощная заявка на авторитарный режим. В таком случае мы можем увидеть какие-то реальные шаги, а пока отделы европейской интеграции существуют при министерствах, финансируются государством исследовательские программы, направленные на обоснование европейской интеграции".



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