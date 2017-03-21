Войска Ирака продвигаются к важной для ИГ мечети в Мосуле

Снайперы террористической организации Исламское государство мешают правительственным войскам Ирака эвакуировать мирных жителей из Старого Мосула - пока еще удерживаемой джихадистами западной части города. Об этом со ссылкой на военных пишет агентство Reuters.

Попытки эвакуации гражданских армия предпринимает для того, чтобы беспрепятственно зачищать жилую застройку от боевиков.

"Экстремисты используют мирных жителей в качестве живого щита на пути продвижения войск к мечети ан-Нури - эпицентру боев в городе", - говорится в сообщении.

В западной части Мосула остаются около 600 тысяч жителей.

"Наши силы контролируют около 60% территории запада города. Теперь мы в Старом Мосуле, где небольшие улочки, на которых сложно воевать, так как везде много гражданских. Пытаемся их эвакуировать. Сейчас мы в нескольких сотнях метров от мечети, которая так много значит для ИГ", - заявил бригадный генерал Яхья Расул.

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17 октября 2016 года началась операция по освобождению Мосула. Город был захвачен боевиками ИГ в июне 2014 года. 24 января 2017 года правительственные войска Ирака взяли под полный контроль восточную часть города.

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