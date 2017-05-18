Макрон и его команда

Эмманюэль Макрон прошел путь на вершину власти за необычайно короткое время и уже в первые дни у власти перестраивает политическую систему страны

Эмманюэль Макрон - личность необычная для французской политики, уже потому что стал самым молодым президентом республики, миновав этап многолетней политической карьеры, характерный для его предшественников. Например, Франсуа Миттерану, руководившему Францией в 1981-1995 годах, и Жак Шираку, президенту в 1995-2007 годах, президентское кресло удалось занять лишь с третьей попытки, и предшествовали этому многие годы борьбы за власть, пребывание в правительстве или оппозиции. Макрон справился за пять лет - четыре года он был во власти вместе с президентом Франсуа Олландом и лишь за год до выборов создал собственное движение, заняв место умеренной оппозиции в отношении своего бывшего покровителя.

Новому президенту Франции не занимать энергии, упрямства и умения выстраивать коммуникацию. Судьба не раз благоволила ему, сводя с нужными людьми. Первая такая судьбоносная встреча произошла в 16 лет во время обучения в иезуитском лицее. На театральном кружке во время написания пьесы он познакомился с учительницей Брижит Озьер (Троньо), с которой через 14 лет свяжет свою жизнь.





Брижит и Эмманюэль Макрон (фото - ЕРА)

Брижит Макрон на момент встречи было 40 лет, она была женой банкира. У нее трое детей - старшему сыну на два года больше, чем Эмманюэлю Макрону, и семь внуков. История любви даже добавила кандидату очков во время кампании из-за повышенного внимания к нему во французских женских журналах и роста отрыва от Марин Ле Пен среди женщин-избирателей. Эта же деталь в биографии сделала Эмманюэля Макрона всемирно известным - в китайской соцсети Weibo хэштег "Он женился на женщине на 24 года старше его" набрал 6 млн перепостов.





Родители президента - Жан-Мишель Макрон и Франсуаз Ног-Макрон (фото - ЕРА)

Удача не всегда сопутствовала будущему президенту - несмотря на потраченное на подготовительные курсы время, он так и не смог поступить в Высшую нормальную школу, но это не отразилось на его карьере. Макрон закончил Университет Париж Х-Нантер, который известен левыми симпатиями студенчества и выпускниками которого одновременно являются правый президент Николя Саркози (2007-2012) и директор МВФ Кристин Лагард. Кроме того, в 2001 году Макрон закончил Институт политических исследований Sciences Po, где получили образование президенты Франсуа Миттеран, Жак Ширак и Франсуа Олланд (2012-2017).





Поль Рикёр (слева) на встрече со своим другом, Папой Римским Иоанном Павлом II (фото - ЕРА)

Именно в университете Париж Х-Нантер в 1999 году Макрон познакомился с философом Полем Рикёром, который во время противостояния 1968 года между сторонниками генерала де Голля и левыми студентами во Франции сначала поддержал последних, но его дальнейшие попытки примирить враждующие стороны не были оценены студентами, надевшими ему мусорное ведро на голову. Будущий президент помогал философу с написанием библиографии и примечаний к его книге "Память, история, забвение", а также вошел в редакционный совет близкого к философу журнала Еsprit. Под влиянием этого издания, отстаивающего "третий путь" между либерализмом и марксизмом, сложились взгляды Макрона.





Анри Эрман (фото - fr.wikipedia.org)

А в 2002 году во время ужина у префекта департамента Уаза происходит третье определившее жизненный путь Макрона знакомство - с миллионером Анри Эрманом (1924-2016), бывшим бойцом Сопротивления, владельцем сети супермаркетов в странах ЕС и Африки. Близкий к редсовету Esprit и почитающий философию Рикёра бизнесмен давно поддерживал социал-демократическое, "прогрессистское" крыло французских социалистов и в Макроне он увидел своего "духовного сына". Он познакомил Макрона с Мишелем Рокаром, бывшим премьером-социалистом (1988-1991), с этого момента и начался путь будущего президента в политику. Анри Эрман стал политическим наставником Макрона, по данным BFMTV одолжил ему 550 тысяч евро на первую квартиру, и был свидетелем на его свадьбе, а незадолго до смерти поддержал намерение молодого политика баллотироваться на пост президента. В интервью Europe 1 в 2016 году Анри Эрман заявил: "Я ему (Макрону, - ред.) передал свой опыт, годы политической жизни".

В дальнейшем будущему президенту не составило большого труда попасть в состав Комиссии по разблокированию экономического роста, где он стал помощником известного философа Жака Аттали, а позже - в банк Ротшильдов. Успешная сделка по продаже Nestlé SA подразделения по детскому питанию компании Pfizer в апреле 2012 года принесла Макрону 2,8 млн евро. Занимая пост советника президента Олланда по экономике в 2012-2014 годах и министра экономики, Макрон фактически был посредником между главой государства и бизнесом. На выборах крупный французский бизнес де-факто поддержал Макрона, а ведущие французские СМИ не жалели для кандидата эфирного времени и помещали на обложки журналов.





После избрания президентом Макрона ждет тяжелое противостояние с тяжеловесами французской политики - Марин Ле Пен, которая намерена впервые создать по итогам выборов фракцию Национального фронта в парламенте и провести ребрендинг партии, лидером леворадикалов Жан-Люком Меланшоном, профсоюзами, которые не простили Макрону его поддержку нового трудового законодательства, не говоря уже о противодействии политиков из ослабевших партий республиканцев и социалистов.

В борьбе с оппозицией Макрон уже пошел в наступление, решив подорвать единство республиканцев и социалистов, которые являлись главными политическими силами Франции с 1981 по 2017 год. Он включил в правительство несколько представителей обеих этих партий. Премьер-министром Франции Макрон назначил 46-летнего мэра Гавра Эдуара Филиппа, приближенного к лидеру либерального крыла правой партии Республиканцы, мэру Бордо Алену Жюппе, неоднократно осуждавшего агрессию России против Украины.

Назначение означает, что именно сторонники мэра Бордо в результате президентских выборов получила золотую акцию. Без их поддержки Макрон опасается остаться без подконтрольного правительства - ведь на носу парламентские выборы, на которых прогнозируют первое место для пропрезидентского движения "Вперед Республика!", но это первое место не гарантирует большинство в парламенте. В то же время выбрав Филиппа, новый президент наносит удар по ведущей правой партии, провоцируя раскол и ослабление в ее рядах.





Эдуар Филипп (фото - ЕРА)

Путь президента и премьера в политику похож. Как и Макрон, Филипп - выпускник престижных вузов - Института политических наук Science Po и Национальной школы администрации. Также как и Макрон, Эдуар Филипп начинал свой путь в политике как сторонник социалистов, но затем перешел в ряды правых. Новый премьер-министр занимается боксом и является соавтором детективных романов о мире французской политики. Помимо работы в качестве мэра Гавра и депутата парламента, он также занимал несколько лет должность директора по коммуникациям французского гиганта атомной энергетики - компании Areva.

Нового премьера Франции критикуют за голосование в 2013 году против законопроектов о несовмещении мандатов, прозрачности политической жизни и воздержался при голосовании закона об однополых браках. Кроме того, французские СМИ уже напомнили, что во время президентской кампании Филипп вел колонку в газете Libération и называл Макрона Брутом за решение покинуть Олланда. Как сложится в долгосрочной перспективе сотрудничество между Макроном и Филиппом пока не ясно, но следует учитывать, что во Франции главой правительства является президент, а премьер-министр среди других министров является скорее первым среди равных.





Министром иностранных дел в правительстве Макрона стал Жан-Ив Ле Дриан - член Социалистической партии и глава регионального совета благополучного региона Бретань. Он был самым популярным министром в правительстве Олланда, где курировал оборону с 2012 по 2017 год. Ле Дриан координировал вывод французских войск из Афганистана, военные операции в Мали против джихадистов и Центральной Африке против религиозных экстремистов, в декабре 2016 года запустил стратегию киберобороны Франции с участием 3200 сотрудников.

Поддержавшие Макрона во время выборов мэр Лиона, социалист Жерар Коломб, лидер французских либералов Франсуа Байру, евродепутаты Мариэль де Сарнез и Сильви Гулар, глава предвыборного штаба Ришар Ферран также получили министерские посты.

Жерар Коломб, занявший пост министра внутренних дел, является одним из самых успешных мэров Франции, он руководит Лионом с 2001 года. Сам город именуют столицей французского центризма. Коломб был одним из первых политиков в Соцпартии, поддержавших Макрона. Франсуа Байру, занявший пост министра юстиции - тяжеловес французской политики, лидер либерального Демократического движения, в 2007 году занявший третье место на президентских выборах. Вместе с Коломбом Байру сыграл ключевую роль в создании альянса либералов и правого крыла социалистов, который поддерживает Макрона. Сильви Гулар - новый министр обороны, в прошлом была кадровым дипломатом, участвовала в переговорах по объединению Германии и работала в Еврокомиссии. Вместе с дипломатическим советником Макрона Филиппом Этьеном, послом Франции в Германии, Гулар отвечала за коммуникацию Макрона с Меркель.

Кроме того, в правительство включен один из лидеров правой партии Республиканцы Брюно Ле Мэр, бывший министр сельского хозяйства при президенте Саркози. Ле Мэр известен как противник расширения ЕС после приема в объединение стран Западных Балкан и сторонник создания Вооруженных сил Евросоюза. Его назначение внесет еще большую сумятицу в ряды партии Республиканцы.

Правительство Макрона, сформированное по принципу гендерного равенства - в нем по девять министров женщин и мужчин, эклектично в политическом плане. Пока не ясно, как удастся сотрудничать представителям разных политических сил в его составе.





Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон (фото - ЕРА)

Перед Макроном сейчас стоит ряд задач как во внутренней политике - реформа трудового законодательства, бюджетной политики, облегчение работы для бизнеса, так и во внешней - президент уже заявил, что будет вести жесткие переговоры по Brexit с Британией, с Польшей и Венгрией по вопросу приема беженцев. Кроме того, ему предстоит серьезная работа по реформированию ЕС, решению проблемы долга Греции - тут новый президент Франции готов куда дальше идти навстречу Афинам, чем Ангела Меркель, и противостоянию информационной агрессии России. С последней отношения могут быть еще более худшими, чем при Олланде - после атак российских хакеров на электронные адреса сотрудников кампании Макрона и агрессивной кампании против кандидата в российских СМИ, где подвергли высмеиванию его брак, а также назвали человеком Германии, США и Ротшильдов. То, что Макрон обид не прощает уже почувствовал на себе бывший премьер Франции Манюэль Вальс (2014-2016), который ранее конфликтовал с будущим президентом и получил отказ на запрос о вступлении в пропрезидентскую партию.

Однако до объявления итогов парламентских выборов в июне рано говорить, сможет ли Макрон гарантировать себе поддержку большинства в парламенте и проведение запланированных реформ.

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