Убить Кима: можно ли решить проблему КНДР, устранив диктатора

Северокорейского диктатора Ким Чен Ына можно смело назвать основным ньюсмейкером августа. Непрекращающиеся ракетные испытания и ожидание проведения 9 сентября, в день годовщины провозглашения КНДР, нового ядерного испытания, поставили Корейский полуостров в центр разрастающегося международного кризиса.

Во вторник Северная Корея провела успешное испытание ракеты средней дальности Хвасон-12, которая перелетела через японский остров Хоккайдо, чем спровоцировала включение систем оповещения J-Alert. Жители острова ранним утром были разбужены воем сирен, громкоговорителями и тревожными СМС. Японские военные зафиксировали полет ракеты с помощью системы слежения Aegis, но не сбили ее. Это затем породило критику - мол, теперь северокорейский диктатор будет повторять такие испытания с перелетом через японскую территорию снова и снова, а можно было его сразу макнуть лицом в грязь во время первой попытки, сбив ракету.

В Северной Корее назвали испытание прелюдией к удару в район американского острова Гуам. "Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение успешным запуском. Он отметил, что нынешние ракетные испытания являются первым шагом по подготовке к военной операции Корейской народной армии в Тихом океане и прелюдией к сдерживанию Гуама - передовой базы вторжения", - сообщил рупор северокорейских властей KCNA. В Пхеньяне также отметили, что запуск был ответом на совместные военные учения США и Южной Кореи. Президент США Дональд Трамп лишь назвал запуск ракеты "громким и четким посланием" и отметил, что все опции остаются на повестке дня.

Через несколько часов после ракетного запуска КНДР было сообщено об отработке четырьмя южнокорейскими истребителями F-15K бомбардировки ставки Ким Чен Ына - в ходе учения было сброшено на моделируемую цель восемь бомб МК-84. Эта американская авиабомба, весом около тонны, содержит 429 кг взрывчатого вещества тритонал, может пробить слой в 38 см металла и 3,4 метра бетона, и используется для бомбардировки подземных бункеров. Руководивший учениями майор армии Ли Кук Но заявил: "Наши военно-воздушные силы уничтожат руководство северокорейского режима сильным ударным потенциалом, если он будет угрожать безопасности нашего народа и союза Южной Кореи и США ядерным оружием и ракетами".





Нанесение ударов бомбами М-84 29 августа (фото - ЕРА)

В самом деле, если эффект от введенных за последние два года санкций против КНДР проявится не скоро, такие методы предостережения северокорейского режима как отправка атомных авианосцев к берегам Кореи или полеты стратегических бомбардировщиков, не приносят результата, а любая военная операция против КНДР закончится массированным артиллерийским обстрелом и тысячами жертв в Сеуле и других городах Южной Кореи, не пришла ли очередь для опции устранения Ким Чен Ына?

Давняя цель

Уничтожение Ким Чен Ына уже около двух лет находится среди опций южнокорейских спецслужб - пишут СМИ Кореи и Японии. В июне этого года японская газета Asahi сообщила, что в декабре 2015 года после очередного обострения в отношениях с Пхеньяном южнокорейский президент Пак Кын Хе подписала секретный документ по "смене руководства" КНДР. Ответственным за выполнение была Национальная служба разведки. Предусматривались опции по устранению северокорейского лидера в ДТП, крушении поезда либо во время происшествия на воде.





Пак Кын Хе (внизу в центре) с южнокорейскими военными (фото - ЕРА)

Также с 2015 года СМИ в общих деталях рассказывают о существовании секретного американского плана OPLAN 5015 на случай войны с КНДР. Японская газета Asahi Simbun сообщила, что план предусматривает возможность нанесения превентивного удара по КНДР, задействование спецназа и атаки на ключевые объекты в КНДР, ограниченную войну. В то же время возможность превентивного удара вовсе не исключает разрастания конфликта в полномасштабную войну, что вызывает обеспокоенность в Южной Корее, опасающейся северокорейской артиллерии и грандиозных экономических проблем в случае военных действий. План ранее уже вызвал резкую реакцию части южнокорейских парламентариев, не только из-за его характера, но и из-за утечки информации о нем в прессу.

О возможной подготовке к превентивному удару свидетельствуют и закупки вооружений Южной Кореей. После ядерных испытаний КНДР в 2016 году для южнокорейских истребителей F-15K была заказана дополнительная партия из 90 крылатых ракет "воздух-земля" Taurus. Они предназначены для нанесения высокоточных ударов, и южнокорейские военные открыто говорили об их возможном использовании против объектов ракетно-ядерной программы КНДР, так как благодаря скорости такие ракеты могут остаться незамеченными вражескими радарами. Тогда же была принята на вооружение американская высокоточная бомба SDB II, способная пробить 90 см бетона.

В декабре 2016 года воинственно настроенная по отношению к Пхеньяну президент Пак Кын Хе лишилась власти в результате импичмента, вызванного коррупционным скандалом и непотизмом хозяйки Синего дома. Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, который пришел в мае к власти под лозунгами решения конфликта с Пхеньяном путем переговоров, из-за ракетной активности Ким Чен Ына все больше прислушивается к радикальной позиции руководства южнокорейской армии.





Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обсуждает с премьером Японии Синдзо Абэ последнюю выходку Ким Чен Ына (фото - ЕРА)

29 июля Южная Корея провела испытание ракеты Hyunmoo-II, способной нанести удар по подземному бункеру. А 28 августа, как сообщает газета The Chosun Ilbo, Мун Чжэ Ин был проинформирован военными о плане действий на случай обычной, без применения ядерного оружия, войны с КНДР. Новый план предусматривает поражение более тысячи целей на территории КНДР ракетными ударами, и заброс на северокорейскую территорию группы морских пехотинцев с целью убийства Ким Чен Ына и других членов руководства страны. По мнению президента, армия должна "быстро перейти в наступательную позицию, если Северная Корея проведет провокацию с пересечением линии (демаркационной, - ред.) или атакует столичный регион".

Кроме того, в представленном Мун Чже Ину плане говорилось о забросе на северокорейскую территорию группы морских пехотинцев с целью убийства Ким Чен Ына и других членов руководства страны.

Спецподразделение для обезглавливания режима

В первый раз на весь мир о существовании такого спецподразделения стало известно в сентябре 2016 года во время заседания парламента Южной Кореи. Один из депутатов спросил министра обороны генерала Хан Мин Гу о том, создано ли уже армейское спецподразделение для уничтожения Ким Чен Ына. "Да у нас есть подобный план", - ответил министр.

В марте 2017 года издание Korea JongAng Daily сообщило о южнокорейском спецподразделении, которое готовится для уничтожения Ким Чен Ына. Тренировку военнослужащих из этого подразделения впервые якобы осуществляли в рамках учений Foal Eagle бойцы контртеррористического подразделения ВМС США "Боевая морская особая группа быстрого развёртывания" - чаще его просто именуют SEAL Team Six. Впрочем, пресс-секретарь Пентагона Гэри Росс заявил в комментарии Business Insider, что американские подразделения никого для участия в "операциях по обезглавливанию (режима, - ред.)" не тренируют.





Южнокорейские морпехи во время учений Foal Eagle (фото - ЕРА)

Помимо антитеррористических и разведывательных операций, спасения заложников, в функции морских котиков из SEAL Team Six входит устранение нежелательных лидеров государств либо восстановление у власти избранных лидеров. Например, в 1991 году спецподразделение вернуло к власти президента Аристида на Гаити, а в 2011 году его бойцы участвовали вместе со спецподразделениями ЦРУ в операции по уничтожению Усамы бен Ладена.

О грядущем участии спецподразделений США в какой-либо операции по уничтожению Ким Чен Ына открытой информации нет. В СМИ высказываются лишь предположения о возможности уничтожения Ким Чен Ына противобункерной бомбой, ключевых командных пунктов и объектов ракетно-ядерной программы - "умными бомбами", и в этих действиях ВВС США могут играть ключевую роль.

Информацию о спецподразделениях по уничтожению диктатора в КНДР уже используют в пропаганде. В мае 2017 года рупор северокорейских властей агентство KCNA объявило о раскрытии группы, якобы засланной ЦРУ и Южной Кореей, которая намеревалась убить Ким Чен Ына биохимическими средствами.

Если же посмотреть на исторический опыт, то после падения Берлинской стены операций по моментальному точечному уничтожению враждебных лидеров и не было. Наркодиктатора Панамы Мануэля Норьегу в 1990 году, диктатора Ирака Саддама Хусейна в 2003 году, руководителя Ливии Муаммара Каддафи и президента Кот-д’Ивуара в 2011 году Лорана Гбагбо вырывали из власти только после проведения военных операций с участием США, других западных стран. Осуществление таких операций заняло от одного до нескольких месяцев. Разумеется, ставки во всех этих конфликтах были значительно меньше, чем в случае с КНДР, стремительно прогрессирующей в ракетно-ядерных технологиях, но и армии противника были намного слабее северокорейской.

В случае гибели Ким Чен Ына может быть нанесен массовый удар

О том, какие последствия будут для региона в результате возможного устранения Ким Чен Ына LIGA.net рассказал украинский политолог, директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик:

Сейчас для Ким Чен Ына важно быстро достичь определенного запаса ядерных зарядов и средств их доставки до 2020 года. К этому времени у него должно быть от 20 до 60 зарядов и ракет, которые должны их донести до намеченной цели, в первую очередь побережья США. По мнению северокорейского руководства, попытки вмешательства во внутренние дела других государств, начиная от Арабской весны, показывают им, что в случае ухудшения социально-экономической ситуации Запад при молчаливом согласии Китая и России могут попытаться свергнуть Ким Чен Ына. Чтобы этого не допустить нужна ядерная защита посредством сдерживания. Поэтому Ким Чен Ын сделал ставку на гонку вооружений и создание своего запаса ракет, для того чтобы сдержать попытки свержения извне или поддержки какой-то Фронды внутри страны, хотя я слабо представляю как она в таких условиях может существовать.

Раньше КНДР проводила испытание ядерного заряда для ракет, после этого шло обострение ситуации с США. ООН принимала решение о выделении дополнительных квот на поставки продовольствия в КНДР, после этого Северная Корея делала шаг назад и испытания прекращались. Потом при новой нехватке продовольствия история повторялась. Этот алгоритм не работает приблизительно с 2014 года. Северная Корея вышла на уровень самообеспечения хлебом, внедрены элементы рыночной экономики, работает около 30 коммерческих рынков по стране, люди получили право на возделывание своих полей, продажу продуктов на этих рынках, чего раньше вообще не было и произошел рост производительности. Хлеб в хранилищах есть.

Однако, чтобы не попасть в полную изоляцию и лишиться поддержки Китая - а в Пхеньяне понимают, что этом может произойти - северокорейское руководство пытается успеть создать ракетно-ядерные силы за максимально короткий срок, и создать такую систему их управления, чтобы в случае каких-то неприятностей с Ким Чен Ыном ракеты были использованы. С середины 2000-х годов в Северной Корее разрабатывалась система партизанской борьбы и нанесения ракетных ударов по важным объектам противника, есть план мобилизации, распределения сил, эшелонированная система обороны, бункеры. И все же устранение Ким Чен Ына или затруднение связи с ним приведет к определенному кризису, хаосу. Существует проблема в руководстве - все завязано на одном человеке, ближайшему окружению не делегируется принятие политических и экономических решений... Но я не уверен, что точечная ликвидация Ким Чен Ына развалит всю систему. Есть еще практика двойников. Кроме того, его родственники или двое заместителей по Комитету обороны могут принять решения на себя. Операция по уничтожению Ким Чен Ына не решит многих проблем.

От самих северокорейцев я слышал, что существует некий алгоритм, что в случае гибели Ким Чен Ына может быть нанесен массовый удар по всем вокруг, в том числе по Китаю и России. Они считают, что эти две страны могут от них отказаться и если при их помощи не будет сохранена жизнь лидера, то пострадают все вокруг. Такая вот странная логика.

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