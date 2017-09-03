Беспрерывная резня: почему в Мьянме массово истребляют мусульман

По данным ООН, почти 60 тысяч мусульман-рохинджа за последние несколько дней бежали из штата Ракхайн в Мьянме в соседний Бангладеш либо находятся на границе с ним в результате операций армии и спецслужб против повстанческих группировок в этом регионе. В соцсетях распространяются видеозаписи с обнаруженными жертвами массовых убийств мирных жителей в этом конфликте. Свидетели рассказывают о беспорядочных расстрелах, казнях задержанных путем перерезания горла, сжигании домов мусульман, спланированных убийствах детей, которых кидают в огонь, массовых групповых изнасилованиях женщин. ООН говорит о гуманитарной катастрофе и этнических чистках.

Ситуация усложняется тем, что мусульманский Бангладеш не хочет принимать беженцев-единоверцев, и предлагает им переселиться на необитаемый остров Тенгар-Чар, затапливаемый во время приливов. В то же время власти Мьянмы препятствуют гуманитарным организациям в доступе в штат Ракхайн. Десятки беженцев тонут во время попыток перебраться в Бангладеш через реки либо доплыть на лодках по морю в мусульманские Индонезию и Малайзию. Однако даже богатая по сравнению с Бангладеш Малайзия не хочет принимать дополнительных беженцев, отмечая, что в стране уже расселены десятки тысяч беженцев-рохинджа. Во время миграции беженцы-рохинджа также рискуют стать жертвами торговцев людьми.





Беженцы-рохинджа пытаются переплыть реку, чтобы попасть в Бангладеш



Последняя волна насилия вспыхнула после атаки повстанцев-мусульман на военную базу в регионе 25 августа, власти обвинили их также в атаке на 20 постов полиции и сообщили, что официально за последние дни погибли только 400 боевиков и 17 гражданских. Большого доверия к этим цифрам нет. К тому же кризисная ситуация с преследованиями мусульман в штате Ракхайн сохраняется уже как минимум пять лет. Специальный докладчик ООН по Мьянме Янжи Ли в марте 2017 года заявила, что власти Мьянмы возможно вынашивают план по изгнанию всех мусульман-рохинджа из страны.

Совсем недавно, весной 2016 года, в Мьянме сменилась власть. Впервые за много десятилетий вместо военных к власти пришла демократическая оппозиция во главе с Аун Сан Су Чжи - лауреатом Нобелевской премии мира, которая почти три десятилетия провела в борьбе с военной хунтой в стране, просидела под домашним арестом 15 лет. Эта женщина, дочь одного из фундаторов независимости Мьянмы генерала Аун Сана, была объектом восхищения на Западе - Люк Бессон даже посвятил ей фильм "Леди".





Аун Сан Су Чжи (фото - ЕРА)

С апреля 2016 года Аун Сан Су Чжи является министром иностранных дел и государственным советником Мьянмы - фактически премьер-министром. С ее именем возлагались надежды на демократизацию страны, долгое время находившейся в изоляции. Однако при Аун Сан Су Чжи гонения на мусульман только усилились. В ответ на критику она недавно заявила: "Покажите мне страну без проблем в области прав человека".

США и Великобритания уже предупредили власти Мьянмы о последствиях политики в отношении рохинджа для имиджа страны, но еще не теряют надежду на понимание ситуации лидером Мьянмы. "Аун Сан Су Чжи по праву считается одной из самых вдохновляющих фигур нашего времени, но обращение с рохинджа, увы, не улучшает репутацию Мьянмы. Она испытывает огромные трудности в модернизации своей страны. Надеюсь, теперь она сможет использовать все свои замечательные качества, чтобы объединить свою страну, остановить насилие и положить конец предрассудкам, которые затрагивают как мусульман, так и другие общины в Ракхайне", - заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон 3 сентября. Давление на власти Мьянмы усложняется тем, что Китай и Россия часто блокируют предложенные заявления по ситуации в Ракхайне в ходе обсуждений в Совете безопасности ООН.

Угнетенный народ

Рохинджа - этническая группа, исповедующая ислам, и компактно проживающая в штате Ракхайн (Аракан) на западе Мьянмы. Их численность оценивается в самой стране в1 млн человек, еще около миллиона живут или бежали за последние годы в мусульманские страны - Бангладеш, Саудовскую Аравию, Малайзию, Пакистан.

В целом по стране доминируют буддисты, которые составляют 88% населения, а мусульмане - это всего лишь 4,3% населения Мьянмы. В Ракхайне ситуация отличается от других регионов: здесь мусульман 43% населения, тогда как буддистов - 52%, в северных районах региона мусульмане даже составляют большинство. Кроме того, мусульмане-рохинджа принадлежат к европеоидной расе, а местные буддисты, принадлежащие к народности араканцев - к монголоидной. Штат Ракхайн не вписывается в общую картину по Мьянме, в которой буддисты доминируют, и власти поощряют буддистский национализм. Мусульмане подвергаются дискриминации, жесткому и пренебрежительному отношению: почти все местные этносы, исповедующие ислам, не имеют избирательных прав.





В случае с рохинджа ситуация выглядит существенно хуже. Они являются одним из самых гонимых этнических меньшинств в мире. У них нет гражданства Мьянмы, и им не позволяется свободно перемещаться по стране без официального разрешения. Рохинджа запрещено иметь более двух детей, а доступ к высшему образованию для них закрыт. Более того, военный режим проводил реквизиции их земельных владений в пользу буддистов, и наложил на рохинджа принудительную трудовую повинность.

Из-за большого количества мусульман в штате Ракхайн правительство Мьянмы почти не инвестирует средств в его развитие - социальная инфраструктура здесь слабо развита. Штат имеет самый высокий по стране уровень бедного населения - 78%, что выступает фактором дополнительной напряженности между буддистами и мусульманами, так как обеим группам буквально приходится конкурировать за рабочие места и скудные подачки из центра. Бедность является питательной средой для развития экстремизма в Ракхайне.

Появление экстремистских группировок в штате привело к масштабной кампании по преследованию всего народа рохинджа со стороны армии и спецслужб Мьянмы. В октябре 2016 года правительство обвинило повстанческое движение Армия спасения Аракан-Рохинджа (ARSA, бывш. Харака аль-Якин) в нападении на пограничные посты в районе города Маундо и убийстве 9 пограничников. В стране началась массированная контртеррористическая операция против всех рохинджа без исключения. 25 августа 2017 года Центральный контртеррористический комитет Мьянмы официально объявил ARSA террористической организацией.

Местные военные, ведя борьбу с ARSA, не гнушается любых средств подавления неугодного этноса. Правозащитные организации, такие как Amnesty International подчеркивают, что практикуются широкомасштабные нарушения прав человека, в том числе внесудебные казни, групповые изнасилования, убийство малолетних детей и женщин, поджоги поселений и уничтожение мечетей. Широкий размах приобрела практика коллективного наказания за проступки отдельных лиц из народности рохинджа. Вместо того, чтобы в судебном порядке наказать виновного местные буддистские экстремисты сжигают целое село, выходцем из которого является виновный.





Этим беженцам-рохинджа повезло - их спасли индонезийские рыбаки (фото - ЕРА)

Спор о происхождении рохинджа

У конфликта есть историческая подоплека - до сих пор остается открытым вопрос на счет того, являются ли рохинджа коренным этносом в Мьянме, либо же они пришлые люди. Рохинджа считают себя полновластными хозяевами штата Ракхайн, ведь их предки появились здесь в XVI веке, и являются потомками арабов, колонизировавшими регион. По этой причине в языке рохинджа много заимствований из арабского, санскрита, персидского и португальского языков.

Но власти Мьянмы распространяют иную теорию, опираясь на исторические факты, они указывают, что рохинджа - это этнические бенгальцы-мусульмане. Их переселили британские колониальные власти из Бангладеш в Ракхайн, как очень дешевую рабочую силу. Еще часть рохинджа нелегально прибыла в тогдашнюю Бирму в период войны за независимость Бангладеш, опасаясь преследования пакистанцев. Выходит, что рохинджа не местные и должны вернуться в Бангладеш. И согласно закону Мьянмы о гражданстве от 1982 года, мигранты из Британской Индии, прибывшие на территорию страны после 1823 года не имеют право на гражданство.

Масла в огонь конфликта между мусульманами и буддистами добавила японская оккупация Бирмы, как в то время именовалась Мьянма. Тогда мусульмане-рохинджа остались верны британцам и начали партизанскую борьбу. В свою очередь буддисты в штате Ракхайн поддержали японских оккупантов, искушенные обещаниями о независимости. Что немаловажно: во главе про-японской Национальной армии Бирмы стоял отец лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи - генерал Аун Сан. Возможно, это еще одна причина, почему нобелевский лауреат не желает реагировать на международную критику из-за чисток против рохинджа.





Памятник генералу Аун Сану в столице Мьянмы (фото - ЕРА)

Цель для буддистских националистов

Центральное правительство стремится сделать рохинджа козлами отпущения для объяснения проблем развития страны. То, что это немногочисленный этнос, делает его удобной целью для постоянного давления со стороны правительства. Если военная хунта в 1970-1980-х гг. обвиняла рохинджа в сепаратизме, то теперь их удобно обвинить в том, что из-за них в стране есть риск появления ячеек террористической группировки Исламское государство.

Против рохинджа направлено острие поощряемого правительством буддистского национализма. Самым ярким примером тому, является деятельность националистического антиисламского Движения 969 во главе с монахом Ашином Вирату, которого журнал Time назвал "лицом буддистского террора".





Ашин Вирату (фото - ЕРА)

Вирату открыто призывает к уничтожению мусульман, указывая: "если мы будем проявлять слабость, то наша земля станет исламской". Его пропаганда привела к антимусульманским выступлениям в 2013 году - тогда погибли 50 человек. Вирату находился в тюрьме в качестве политзаключенного в 2003-2012 годах, и сразу после выхода он возглавил движение в поддержку инициативы президента Тейн Сейна (2011-2016) по насильственному переселению рохинджа в другую страну. От Вирату отрекся сам Далай Лама. В последние дни Ашин Вирату проводит собрания своих сторонников и призывает к решительным мерам против рохинджа.





Акция противников предоставления мусульманам-рохинджа гражданства в Мьянме (фото - ЕРА)

Геополитический фактор

Последний, и наиболее значимый фактор, приведший к обострению ситуации вокруг рохинджа в 2016-2017 гг. имеет геополитическое происхождение. Рохинджа, проживают в стратегически важном регионе на западе Мьянмы - это участок морского побережья, выходящий на Бенгальский залив. Для Китая это важнейший с точки зрения проведения торговых операций со странами Ближнего Востока и Африки коридор, позволяющий снизить зависимость от поставок через Малаккский пролив. Уже сейчас реализованы проекты нефте- и газопровода от города Куакпую (Ситтве), что в штате Ракхайн до китайской провинции Юннань. Нефть по трубопроводу в Китай идет из Саудовской Аравии, а газ поставляет Катар. Обе ближневосточные страны, также как и ОАЭ инвестировали значительные средства в данные инфраструктурные проекты, и теперь хотят чтобы они быстрее окупились.

Чтобы сгладить проблему рохинджа правительство Саудовской Аравии даже разработало план их переселения к себе, только бы ситуация в Мьянме была спокойной. Но это план пока не до конца реализован, только 400 тысяч рохинджа переселены в аравийскую монархию. В то же время, именно Эр-Рияд и Исламабад выступают спонсорами повстанческого движения ARSA, чтобы иметь рычаги давления как на Мьянму, так и на Китай. International Crisis Group подтверждает, что лидер движения Ата Улла имеет связи с частными лицами в Саудовской Аравии и Пакистане.

Для правительства Мьянмы существование ARSA тоже выгодно, но в определенных границах, ведь борьбу с ним можно использовать как козырь в торгах с Пекином по привлечению инвестиций в инфраструктурные проекты. Также при Аун Сан Су Чжи Мьянма уже несколько тяготится братскими отношениями с Китаем, т.к. желает привлечь инвесторов с Запада. В свою очередь в США очень высоко ценят стратегическое положение Мьянмы для оказания давления на Китай. Последний уже оказался плотно окружен союзниками Вашингтона, тут и Индия, и Вьетнам, и Южная Корея с Японией, и Вьетнам, и Таиланд. В общем Мьянма - это единственный друг для китайцев сейчас, и терять его нельзя. Особенно в условиях роста напряженности в Южно-Китайском море, ведущей к рискам для морского транзита.

Однако если Китай сейчас ведет борьбу с конфликтующими геополитическими стратегиями, то народ рохинджа за свое выживание. Это лишний раз подчеркивает, как опасно в ХХІ веке быть малочисленным народом без государства, живущим в стратегически важном регионе планеты.

Александр Мишин,

к. полит. н., специально для LIGA.net

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.