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Лузеры-2017: 20 скандальных неудачников ушедшего года

01.01.2018 13:40
2017-й год для многих политиков и знаменитостей стал особенно неудачным. Виной тому были либо их ошибки, либо жизненные обстоятельства. ЛІГА.net предлагает ТОП-20 людей, которым в 2017 году явно не везло.



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Диктатор-подкаблучник

93-летний Роберт Мугабе правил Зимбабве 37 лет - с 1980 года. Большую часть этого времени он руководил страной как абсолютный правитель, его экономический курс привел к уничтожению некогда процветающего сельского хозяйства и самой высокой гиперинфляции в истории планеты. Зимбабве стала символом разрухи и нищеты. Несмотря на обнищание населения и уровень безработицы, превышающий 50%, Мугабе мог бы и дальше продолжать свой эксперимент над гражданами при поддержке армии и правящей партии. Однако он хотел передать власть своей жене Грейс, роскошный стиль жизни и задиристый характер которой стал притчей во языцех. Мугабе отправил в отставку бывшего соратника по борьбе за независимость, вице-президента Эммерсона Мнангагва. Армия восстала против престарелого диктатора и заставила его уйти в отставку через несколько дней. Хотя Мугабе и его жена не закончили как супруги Чаушеску - им гарантировали иммунитет от преследований и выплатили по неофициальным данным 10 млн долларов отступных, но это разумеется не те суммы, на которые он и его клан могли бы доить страну дальше. Потеря власти Мугабе дала 16 миллионам жителям африканской страны хоть какую-то надежду на политическую оттепель и выживание в условиях продолжающей существовать диктатуры. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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