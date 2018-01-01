Лузеры-2017: 20 скандальных неудачников ушедшего года
Диктатор-подкаблучник
93-летний Роберт Мугабе правил Зимбабве 37 лет - с 1980 года. Большую часть этого времени он руководил страной как абсолютный правитель, его экономический курс привел к уничтожению некогда процветающего сельского хозяйства и самой высокой гиперинфляции в истории планеты. Зимбабве стала символом разрухи и нищеты. Несмотря на обнищание населения и уровень безработицы, превышающий 50%, Мугабе мог бы и дальше продолжать свой эксперимент над гражданами при поддержке армии и правящей партии. Однако он хотел передать власть своей жене Грейс, роскошный стиль жизни и задиристый характер которой стал притчей во языцех. Мугабе отправил в отставку бывшего соратника по борьбе за независимость, вице-президента Эммерсона Мнангагва. Армия восстала против престарелого диктатора и заставила его уйти в отставку через несколько дней. Хотя Мугабе и его жена не закончили как супруги Чаушеску - им гарантировали иммунитет от преследований и выплатили по неофициальным данным 10 млн долларов отступных, но это разумеется не те суммы, на которые он и его клан могли бы доить страну дальше. Потеря власти Мугабе дала 16 миллионам жителям африканской страны хоть какую-то надежду на политическую оттепель и выживание в условиях продолжающей существовать диктатуры.
Читайте также: Переворот в Зимбабве: как диктатор потерял власть из-за женщины
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
18:55
-
вчера
14:27
-
вчера
11:06
-
30.12.17
09:00
-
29.12.17
19:25
Новости партнеров
- 47824
- 40617
- 16795
- 16775
- 13888