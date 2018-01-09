"Трамп был в ужасе от победы": главное из скандальной книги

Ближайшее окружение президента США считает его идиотом, а сам Трамп до конца не верил в победу на выборах, пишет Вулф

В штабе кандидата от республиканцев в вечер выборов царили изумление и смятение. "Дон-младший говорил своему приятелю, что отец выглядел так, будто увидел привидение. Меланья была в слезах, и это были вовсе не слезы радости. В течение менее часа, как вспоминал потом Стив Бэннон, сбитый с толку, обескураженный Трамп все больше и больше превращался в Трампа, охваченного ужасом".

В США опубликовали книгу Майкла Вулфа "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" о президенте США, его первых месяцах в должности, семье и окружении. Сам Вулф считает, что собранная и обнародованная им информация дискредитирует Трампа и приведет к его уходу из Белого дома. Мнение автора может быть небезосновательным, учитывая бурную реакцию на выход книги: адвокаты Трампа пытались приостановить ее публикацию и пригрозили Вулфу судебным иском за якобы клевету. Президент США назвал журналиста неудачником, а опубликованную книгу - "скучной и неправдивой". Пресс-секретарь президента Сара Сандерс заявила, что в тексте содержатся "лживые и вводящие в заблуждение рассказы людей, у которых не было ни доступа в Белый дом, ни влияния на него".

"Огонь и ярость", тем не менее, была опубликована, более того, - на 4 дня раньше запланированного срока. Спустя несколько дней книга стала мировым бестселлером. LIGA.net публикует подборку самых главных цитат и тезисов из книги американского журналиста.

Автор объясняет появление книги фигурой Трампа, называя его избрание сильнейшим потрясением со времен Уотергейта. "Огонь и ярость" основана на более чем 200 интервью, проведенных в течение 18 месяцев с самим президентом, его окружением и высокопоставленными чиновниками. Идея названия появилась у Вулфа, когда он услышал от самого Трампа выражение "огонь и ярость" в контексте обсуждения конфликта с Северной Кореей.

"Многие рассказы о том, что происходило в Белом доме Трампа, противоречат друг другу; многие, в манере Трампа, лживы. Эти противоречия и проблемы с истиной, если не с самой реальностью, - элементы всей книги. Иногда я позволяю персонажам предлагать свои версии, давая возможность читателю, в свою очередь, судить о них. В других случаях я, с помощью логики и источников, сам прихожу к выводу, что информация правдива", - пишет автор.

Айлес о Трампе

Президент одного из крупнейших телеканалов США Fox News и член близкого круга друзей американского президента Роджер Айлес (умер в мае 2017 года) дал Трампу красноречивую характеристику. Он восхищался "шестым чувством" своего друга, его стойкостью и умением побеждать, его бесстыдством в хорошем смысле этого слова. Айлес наблюдал в своей жизни за многими политиками "всех видов и стилей", видел "и чудачества, и беззаботность, и мании", но Трамп ему симпатизировал своей недисциплинированностью. Однако даже он был шокирован: Айлес не мог до конца осознать "неправдоподобный и причудливый" факт, что его друг Дональд Трамп стал президентом Соединенных Штатов.

Вулф также рассказывает, что Трамп просил Айлеса возглавить его "катастрофическую" кампанию, но последний отказался: он знал, что Трамп не будет советоваться ни с кем или прислушиваться к кому-либо.

Критика Бэннона

Стив Бэннон (фото - gettyimages.com)

Бывший старший советник Трампа Стив Бэннон стал одним из главных источников и персонажей книги Вулфа. Как пишет автор, Бэннон назвал изменой встречу сына Трампа с россиянами накануне выборов (тогда команде кандидата в президенты от республиканцев, вероятно, предложили компромат на соперника - Хиллари Клинтон). "Три главных человека кампании не увидели ничего плохого в том, чтобы встретиться с представителями иностранного правительства в конференц-зале на 25 этаже Trump tower, не пригласив туда юристов. Ни одного юриста. Даже если они не видели в этом ничего предательского и непатриотичного, хотя я называю это именно так, они должны были в первую очередь проинформировать ФБР", - цитирует Вулф Бэннона.

Когда 6 января Трамп отреагировал в своем Twitter на публикацию книги, он не забыл и о своем бывшем советнике, которого уволил в августе 2017 года. "Он (Вулф - ред.) использовал неряшливого Стива Бэннона, который плакал, когда его уволили и умолял о работе. Сейчас Стив Бэннон оставлен как собака почти всеми", - написал Трамп.

Откровения Бэннона особенно интересны в свете расследования спецрокурора Роберта Мюллера: его слова ставят крест на попытках Белого дома снизить значимость той встречи в Trump tower и доказывают актуальность расследования о вероятном вмешательстве России в американские выборы.

Шок Трампа

Как пишет Вулф, Трамп абсолютно не был уверен в своей победе и восхищался работой штаба своей соперницы от демократов. "Он был в равной степени убежден, что люди Хиллари Клинтон были блестящими победителями: "У них лучшее, а у нас самое худшее", - часто говорил он", - пишет автор.

После победы Трамп был обескуражен и удивлен не меньше, чем США и весь остальной мир. Согласно книге, в штабе кандидата от республиканцев в вечер выборов царили изумление и смятение. "Дон-младший говорил своему приятелю, что отец выглядел так, будто увидел привидение. Меланья была в слезах, и это были вовсе не слезы радости. В течение менее часа, как вспоминал потом Стив Бэннон, сбитый с толку, обескураженный Трамп все больше и больше превращался в Трампа, охваченного ужасом", - расказывает Вулф.

Провальная инаугурация

Как пишет Вулф, Трамп злился на то, что все звезды не пришли на его инаугурацию, и не получил от этого события никакого удовольствия. Его раздражало еще и то, что пришлось провести ночь, согласно традиции, в президентском отеле Blair House. "Дергал свою жену, которая, казалось, вот-вот разрыдается. Весь день он ходил с таким видом, который, по словам его ближнего круга, у него бывает при игре в гольф: злой, недовольный, сгорбленный, руки болтаются, брови сдвинуты, губы поджаты", - пишет автор.

В то же время, в офисе первой леди утверждают другое: Меланья стремления мужа участвовать в президентской гонке поддержала. "Она не сомневалась в его победе и была счастлива, когда это произошло", - заявила директор по связям с общественностью при Меланьи Трамп Стефани Гришэм.

Невозможно утверждать, где правда. Но видео с инаугурации свидетельствуют против заявлений штаба Меланьи. Исходя из выражений лиц Трампа и его жены во время церемонии и выдавленной через силу улыбки Меланьи трудно сказать, что они счастливы.

В Белом доме

Как пишет автор, Белый дом показался Трампу местом "неприятным и даже немного страшным". Президент и его жена потребовали для себя отдельные спальни. У Трампа в спальне по его прихоти, кроме уже имеющегося, установили еще два телевизора. Он любит проводить вечер с чизбургером в кровати, просматривая новости сразу на трех ТВ и критикуя "фейковые новости". На дверь его спальни, вопреки правилам спецслужб, установили замок.

Если бывший президент Барак Обама прославился своим дружелюбием к персоналу Белого дома, то Трамп может себе позволить накричать на горничных. "Если моя рубашка валяется на полу, то это потому, что я хочу, чтобы она была на полу", - рассказал сам президент журналисту. Кроме того, президент запрещает прикасаться к своим вещам и постельному белью, которое меняет сам: боится, что его отравят. По этой же причине он часто ест фаст-фуд.

Не папина дочь

Иванка Трамп (фото -gettyimages.com)

Вулф утверждает, что дочь президента Иванка Трамп договорилась с мужем Джаредом Кушнером, что из них двоих в будущем баллотироваться на пост президента будет именно она. "Первой женщиной-президентом будет не Хиллари Клинтон, решила Иванка, а она. Стив Бэннон, который в свое время придумал молодым супругам ставшее популярным прозвище "Джарванка" (Джаред и Иванка), по его словам, пришел в ужас, когда ему стало известно о намерениях пары", - пишет автор книги.

Не против Иванка покритиковать и нынешнего президента - своего отца. В частности, она поддержала распространившуюся шутку о прическе Трампа. "Прическу папы своим друзьям она объясняла так: голая плешь, образовавшаяся после удаления части кожи головы, обрамлена по бокам и спереди пушистыми волосами, торчащими вверх и соединяющимися в центре. Они зачесаны назад и закреплены фиксирующим лаком. Для пущей комичности она говорит, что своего цвета папа добивается с помощью краски от седины под названием Just For Мen - чем дольше держишь ее на голове, тем темнее цвет. Но Трамп нетерпелив, поэтому получается оранжевым блондином" - пишет Вулфф.

В целом, согласно книге, Иванка относится к своему отцу "несколько отстраненно и даже с иронией".

Джаред Кушнер

Муж Иванки по совместительству еще и главный советник президента. Когдазаместитель главы аппарата Белого дом Кэти Уолш, как пишет Вулф, год назад спросила у него, какие главные цели ставит перед собой нынешняя администрация, Кушнер не смог ей ответить. "Это был самый очевидный вопрос из всех, что можно себе представить. Вопрос, на который каждый кандидат в президенты должен иметь ответ задолго до того, как он переселяется в Белый дом. Но Трамп был президентом уже шесть недель, а Кушнер так и не смог ответить", - подчеркивает автор книги.

В начале этого года американские СМИ сообщали, что именно Кушнер готовил канал связи между Белым домом и Кремлем. Сейчас зять Трампа - один из главных фигурантов расследования Мюллера и свои связи с РФ он подтвердил. Что же касается работы в Белом доме, то его непригодность, похоже, поняли и в самой администрации: влияние и полномочия Кушнера со времени назначения существенно ограничили, и если в начале у него был полный карт-бланш, то теперь его компетенция - исключительно разрешение израильско-палестинского конфликта.

Увольнение Коми

Согласно книге, Иванка и ее муж были в ужасе от работы бывшего главы ФБР Джеймса Коми по расследованию вмешательства России в выборы. Трамп, в свою очередь, называл Коми "крысой" и считал, что его увольнение сделает самого президента героем, ведь не каждый решится противостоять ФБР.

Трамп-Мердок

Президент США восхищается Рупертом Мердоком и будто еще не осознавая, кем стал, всеми силами пытался заручиться поддержкой медиамагната, пишет Вулф. "Руперт Мердок, пообещавший заехать поздравить новоизбранного президента, опаздывал. Когда кто-то из гостей собирался уже было уходить, крайне возбужденный Трамп уверял их, что Руперт уже подъезжает. "Он один из великих, последний из великих. Вы должны остаться и посмотреть на него", - говорил Трамп".

Но восхищение американского президента не было взаимным: Мердок называл Трампа шарлатаном и дураком, а за отсутствие логики в некоторых решениях (например, по миграционному вопросу) - еще и идиотом.

Ненависть к Трампу

Оскорбления в адрес президента США сыпались не только со стороны Мердока. После отставки директора Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи никто в Белом доме не скрывал чувство гнева. "Демистификация Трампа стала своего рода соревнованием: для Рекса Тиллерсона он был "придурком", для Гэри Кона - "тупым, как дерьмо", для Герберта Макмастера - "безнадежным идиотом", для Стива Бэннона - "потерявшим рассудок", - пишет Вулф.

Ожирение и умственные способности

Одним из приоритетов своей работы на посту президента США Трамп во время избирательной кампании называл отмену медреформы Obamacare. Однако, как пишет Вулф, Трампу эта тема была абсолютно неинтересна на самом деле.

"70-летний мужчина с избыточным весом и различными фобиями (например, он врал о своем росте, чтобы индекс массы тела не указывал на ожирение) считал здравоохранение и все виды медицины отвратительным предметом. Детали законодательства были для него особенно скучны, внимание Трампа рассеивалось сразу после начала обсуждения", - рассказывает автор.

Писатель отмечает, что о невежестве Трампа "знал каждый в его социальном кругу богатого парня". В начале кампании помощник Трампа Сэм Нунберг пытался объяснить кандидату конституцию США, но у него ничего не получилось. "Я добрался до четвертой поправки, после чего Трамп опустил палец на губу и закатил глаза", - вспоминает Нунберг.

По словам заместителя руководителя штаба Кэти Уолш, предлагать что-либо Трампу было крайне сложно. "В этом, возможно, заключается главная проблема президентства Трампа, объясняющая все аспекты трамповской политики: он не обрабатывал информацию в общепринятом смысле. Он не читал, даже не просматривал вскользь. Некоторые считали, что для всех практических целей он был полуграмотным", - пишет Вулф.

Флинн

Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн знал, что получение $45 тыс от Russia Today за речь, произнесенную в 2015 году на организованной российским прокремлевским телеканалом конференции, не сойдет ему с рук, пишет автор книги.

Вулф утверждает, что в самом начале предвыборной кампании друзья Флинна предупреждали его, что этот момент обернется большой проблемой. "Это будет проблемой только в том случае, если мы выиграем", - ответил тогда Флинн. И он был прав.

Реакция на книгу

Несмотря на то, что главный герой книги - Дональд Трамп - счел книгу "скучной и неправдивой", она уже обрела популярности и в США, и далеко за их пределами. Даже вопреки тому, что журналисты подмечают в книге некоторые неточности и противоречия.

"Президент Соединенных Штатов - ненормальный лжец, который окружает себя подхалимами. Он также функционально неграмотен и интеллектуально нездоров. Он явно не подходит для этой работы. Кто знал? Все знали. Так почему же плохо написанная книга, содержащая эту информацию, наполненную очень утомительными деталями, стала сенсацией и бестселлером…? Кажется, у нас большие проблемы с восприятием реальности", - The New Yorker.

"В книге "Огонь и ярость", которая в четверг получила максимально возможное одобрение, а именно - запрет от личных адвокатов Трампа, журналист Майкл Вулф рисует картину человека, которого ближайшие помощники, друзья и даже семья считают врожденно непригодным быть президентом", - The Guardian.

"Является ли Трамп по-прежнему здравомыслящим? ", - заголовок статьи о книге на первой полосе немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Похоже, Вулф пришел к потрясающему количеству невероятных выводов, которых не смогли добиться сотни упрямых журналистов из крупных газет… Но стоит отдельно оценивать каждое суждение, а не просто принимать каждое скандальное заявление о Белом доме как Евангелие", - The Washington Post.

Екатерина Лященко

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.