Запуск Falcon Heavy: как он прошел и что значит для человечества

Falcon Heavy на сегодняшний день - самая мощная ракета. Она позволит удешевить стоимость полетов и сделать космос ближе, вплоть до космотуризма

Во вторник, 6 февраля, компания SpaceX успешно запустила с космодрома на мысе Канаверал самую мощную в мире ракету - Falcon Heavy. Ракета в разы удешевляет стоимость полетов в космос и дает новый толчок развитию частной космической компании.

Что такое Falcon Heavy?

Falcon Heavy - это сверхтяжелая ракета-носитель. О ее разработке директор компании SpaceX Илон Маск заявил еще в 2011 году.

Первый блок ракеты состоит из трех модифицированных ускорителей Falcon 9 - вместе они имеют мощность, равную 18 работающим на полной мощности Боингов-747. Falcon Heavy способна вывести на низкую околоземную орбиту до 63,8 т, до Марса - 16,8 т, до Плутона - 3,5 тонн. Только Saturn V, которая использовалась для лунных миссий, могла забросить на орбиту больше груза. Параметры ракеты: высота - 70 метров, диаметр - 3,7 м (основная "свеча") и более 12 м в ширину в разгонном блоке, масса - 1420 тонн.

Как прошел запуск?



"Что странно, обычно за день до полета я очень нервничаю. В этот раз - нет. Может быть, плохой знак. Но я чувствую себя довольно уверенно и счастливо. Мы сделали все, что могли", - сказал Маск на космодроме за день до запуска.



Посмотреть на исторический запуск Falcon Heavy воочию на мыс Канаверал приехали около 100 тысяч людей. Была вероятность, что тестовый пуск снова перенесут - в верхних слоях атмосферы был сильный ветер.

Запуск с задержкой, но все же состоялся 6 февраля в 22:45 по киевскому времени - ракету запустили со стартовой площадки LC-39A, с которой к Луне отправлялись "Аполлон-11" с Нилом Армстронгом, Баззом Олдрином и Майклом Коллинзом.

По словам Маска, первоначальной задачей было, чтобы ракета покинула Землю и не взорвалась. И это удалось - через несколько минут после запуска боковые ускорители вернулись обратно на космодром, в открытый космос вывели "полезный груз" - красный кабриолет Tesla Roadster. Это личная машина Маска, которая миллиарды лет будет летать вокруг Солнца.

За руль посадили манекена в скафандре, на повторе играла песня David Bowie "Life on Mars?". За автомобилем сейчас можно наблюдать онлайн - к нему прикрепили три камеры.

Кроме того, ко дну машины прикрепили табличку, на которой выгравированы имена шести тысяч сотрудников SpaceX, а на электронной плате машины написано: "Сделано на Земле людьми".

Также в машину положили почти неразрушаемый диск, на который записана цифровая копия серии книг "Основание" научного фантаста Айзека Азимова.

Через несколько минут после запуска боковые ускорители ракеты вернулись на космодром, но что произошло с центральным ускорителем - пока неизвестно. Он должен был приземлиться на морскую платформу, но трансляция оборвалась. Пока SpaceX не подтвердила, что была успешная посадка.





Почему запуск важен?

В последний раз мощную ракету в США запускали в 2011 году - с мыса Канаверал в финальный путь такая ракета ушла с челноком Спейс-шаттл, который до этого на протяжении 30 лет забирал и отвозил астронавтов на орбиту.



Только спустя семь лет с Земли снова запустили сверхтяжелую ракету и это сделала частная компания SpaceX. И это прорыв для космической индустрии.

Во-первых, новая ракета значительно снижает стоимость полетов - около $90 млн против $400 млн для запуска ближайшего конкурента Delta IV Heavy.

Во-вторых, огромная мощность позволяет SpaceX выводить на орбиту тяжелые спутники или аппараты, которые не могли поднять другие ракеты. У компании уже есть предварительные договоренности о заказах.

Раньше Маск говорил, что с помощью Falcon Heavy будет отправлять туристов на Луну. Но вероятнее всего, идею туристических полетов еще будут додумывать - Маск заявил, что для пилотируемых запусков ракету применять не будут.

Эта ракета не полетит и на Марс, что также является одной из целей Маска - туда отправят новую BFR (Big F*cking Rocket). Ее еще не испытывали и тестовый запуск не анонсировали.

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