США хотят экстрадиции обвиняемых во вмешательстве россиян
17.02.2018 07:32
Замгенпрокурора США пояснил, что с обвиняемыми россиянами не ведут никакой особой коммуникации и будут добиваться их экстрадиции
В США хотят экстрадировать россиян, которых обвиняют в попытке вмешательства в президентские выборы в 2016 году. Об этом сказал заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн.
По его словам, с россиянами нет никаких особых коммуникаций и США будут добиваться сотрудничества и экстрадиции.
Тринадцати россиянам были предъявлены обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году по результатам расследования ФБР. Среди них - российский бизнесмен Евгений Пригожин.
Президент США Трамп сказал, что это не доказывает сговора его избирательного штаба с Кремлем.
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