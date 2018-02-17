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США хотят экстрадиции обвиняемых во вмешательстве россиян

17.02.2018 07:32
Замгенпрокурора США пояснил, что с обвиняемыми россиянами не ведут никакой особой коммуникации и будут добиваться их экстрадиции
США хотят экстрадиции обвиняемых во вмешательстве россиян

В США хотят экстрадировать россиян, которых обвиняют в попытке вмешательства в президентские выборы в 2016 году. Об этом сказал заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн.

По его словам, с россиянами нет никаких особых коммуникаций и США будут добиваться сотрудничества и экстрадиции.

Тринадцати россиянам были предъявлены обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году по результатам расследования ФБР. Среди них - российский бизнесмен Евгений Пригожин.

Президент США Трамп сказал, что это не доказывает сговора его избирательного штаба с Кремлем. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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