Террор будущего. Кто такие террористы-одиночки

За последние 30 лет в Европе количество терактов, организованных одиночками, возросло на 412%

14 февраля во Флориде 19-летний Николас Круз открыл стрельбу в местной высшей школе и убил 17 человек, в основном несовершеннолетних учеников. Через четыре дня, на другом континенте, в дагестанском городе Кизляр 22-летний Халил Халилов открыл стрельбу по посетителям местной церкви и убил пятерых женщин. В обоих случаях речь идет о терактах, так как исполнители имели четкие политические убеждения, которыми объясняли свои решения убивать людей. И в обоих случаях речь идет об атаках так называемых волков - одиночек, так как террористы самостоятельно подготовили и совершили теракты, без помощи со стороны какой-либо организации. Что надо знать об этом явлении - в материале LIGA.net.

Кто такой волк-одиночка

Террорист-одиночка или волк-одиночка - это террорист, который готовит и выполняет нападение самостоятельно, без какой-либо организационной, материальной или иной помощи со стороны других террористов, групп или организаций. Главное отличие от серийной убийцы в том, что его нападение мотивировано политическими или религиозными, но личными целями. Это не значит, что террорист-одиночка не ассоциирует себя и свой поступок с определенной политической или религиозной организацией, с определенным движением. Наоборот, его главная цель - манифестация собственного убеждения через спланированное и подготовленное насилия в отношении других, часто незнакомых и не связанных с ним людей.

Концепция террористов - одиночек стала продолжением идеи безлидерского сопротивления, которую еще в 60-годах начал развивать убежденный антикоммунист и американский разведчик Луис Амос. Суть идеи в том, что наиболее эффективной стратегией сопротивления или саботажа являются действия небольших групп или индивидов, которые находятся вне постоянных структур, формируя вместо организации сеть автономных самодостаточных ячеек. Взгляды Амоса были развиты Луисом Бимом, сторонником расистских идей и членом Ку - Клукс -Клана, а позже другим сторонником "белого господства" Томом Мецзгером. Уже после атаки 11 сентября в ответ на эффективные контртеррористические действия США один из идеологов Аль-Каиды Абу Мусаб ас-Сури предложил концепцию индивидуального джихада как одной из двух составляющих глобальной компании войны за веру. Эту идею подхватили руководители другой террористической организации, группировки Исламское государство, и начали систематически распространять призывы к своим сторонникам атаковать самостоятельно любые доступные цели, в первую очередь гражданских.

Статистика

О террористах - одиночках на Западе известно давно. Одним из первых примеров стала история разъяренного рабочего Джорджа Метески, который на протяжении 16 лет, с 1940 по 1956, терроризировал бомбами целый Нью-Йорк. Другой пример - Тед Качинский, талантливый математик, который в течение 17 лет, с 1978 по 1995, рассылал по США самодельные бомбы в отместку миру за "последствия индустриальной революции". Информационные технологии, появление интернета, социальных сетей и относительно доступного огнестрельного оружия создали предпосылки для новой волны терроризма одиночек в начале 2000 годов. Если в США до 2001 года волки-одиночки совершили 39 нападений (0,6 атак в год), то с 2001 по 2016 - 84 (5,6 атак в год). В Европе за 30 лет, с 1970 по 2000, количество терактов одиночек возросло на 412% - с восьми до 41. С 2000 по 2014 было совершено еще 72 атаки, в том числе и самый масштабный теракт одиночки - нападение Андерса Брейвика в июле 2011 года.

Портрет

Невозможно определить точный профиль террориста-одиночки. В течение всего 2017 только в США из 11 известных террористических атак минимум девять было совершено волками-одиночками. Среди террористов оказались адвокат, таксист, бизнесмен-сторонник социалистов, школьный учитель-расист, миллионер и бывший военный. Характеристики настолько разные, что трудно определить точный портрет потенциального террориста. Однако все же есть такие общие черты, которые объединяют большинство.

Во-первых, это оружие. Если раньше одиночки предпочитали самодельную взрывчатку, то сегодня это в большинстве случаев огнестрельное оружие. Кроме того, сегодня этот тип террористов стал моложе. До 2001 года средний возраст террориста-одиночки составлял 38 лет, а после 2001 - 31 год.

В 60% атак одиночки выбирали жертвами гражданских (32% - правительственные структуры, 7% - военные объекты). Мотивируют одиночек религиозные убеждения (38% случаев) и праворадикальные взгляды (33% случаев). Более трети всех выявленных волков-одиночек имеют психические расстройства, причем чаще всего проблемы с головой фиксируются у так называемых школьных стрелков (63% случаев), реже - у религиозных террористов (24% случаев).

Типичные портреты террористов - одиночек, составленные по результатам исследования 119 атак:

- религиозные террористы моложе других, скорее всего студенты, информацию для атаки получают в интернете и как правило не имеют предыдущего уголовного опыта.

- праворадикальные террористы в большинстве безработные, без высшего образования, заявляют открыто о своих убеждениях и планах близким и друзьям, ищут помощи для покупки оружия.

- террористы, мотивированные одной конкретной политической идеей (например, запрет абортов, защита животных, запрещение ядерных испытаний и так далее) как правило женаты, имеют криминальный опыт и проблемы с психическим здоровьем, социально изолированные.

Что опаснее: одиночки или организации

Хотя волки-одиночки несут реальную угрозу для общества, все же не стоит переоценивать их разрушительный потенциал. С 1968 по 2010 годы атаки одиночек составляли лишь 1,8% от общего количества терактов. Даже те атаки, которые удавалось подготовить, не всегда приносили желаемый для террориста результат. В Европе к 2014 году в 76% случаях атаки террористов - одиночек не приводили к гибели ни одной жертвы. В 58% атак даже не удавалось ранить человека.

И хотя мы имеем примеры Брейвика и Омара Матина (террорист, убивший в 2016 году 49 человек в американском гей-клубе), все же ученые утверждают, что именно террористические организации несут гораздо большую опасность. Например, количество потенциальных жертв атаки смертника-одиночки - 9,5. А такая же атака террориста-смертника, но организованная и проведенная группой или организацией приведет к гибели 14 человек. Террористические организации имеют больше опыта, ресурсов и возможностей для масштабной атаки, в то время как волки-одиночки очень часто ограничены в своих ресурсах и полагаются исключительно на самих себя.

Как бороться с волками-одиночками

Главным преимуществом террориста-одиночки перед организацией является то, что его гораздо труднее выявить и предвидеть. Даже если спецслужбы располагают информацией о потенциальной террористической опасности, как с примером Халида Масуда (совершил теракт в Лондоне в марте 2017, убив пятерых и ранив 49 человек), о котором знала британская МІ-5, сам момент перехода террориста-одиночки от планов к действиям отследить чрезвычайно трудно. Однако противостоять таким террористам можно, для чего важно знать особенности их поведения. Например, почти всегда будущий террорист публично демонстрирует свои взгляды и планы. В 76% случаях терактов одиночек, исполнители в той или иной степени информировали окружающих о своих намерениях. Часто родные и близкие знают о радикальных взглядах и намерениях такого террориста, однако умалчивают это.

Павел Лапшин (фото - expressandstar.com)

Павел Лапшин, украинец, родом из Днепропетровска. Учился в местном университете на инженера. В родном городе задерживался милицией за изготовление самодельной взрывчатки. В апреле 2013 году через пять дней после своего переезда в Великобританию Лапшин убил 82 летнего мусульманина Мохаммеда Саллима. В течение нескольких месяцев Лапшин совершил три нападения на местные мечети, используя для этого самодельную взрывчатку. Был схвачен в июле 2013 и приговорен к пожизненному заключению. Свои мотивы Лапшин объяснял желанием "разжечь расовую ненависть" в стране.

Процесс превращения человека в террориста-одиночку включает в себя несколько обязательных этапов. Основатель Международного института борьбы с терроризмом Боаз Ганор выделяет следующие этапы: толчок или стимул к радикализации, планирование атаки, политическое заявление, имитация атаки и сама атака. Как правило, все эти этапы в той или иной степени оставляют отпечаток в информационном пространстве. И благодаря этому на каждом из этих этапов контртеррористические службы могут обнаружить потенциального террориста-одиночки и вмешаться в сам процесс подготовки теракта.

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