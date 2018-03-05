Тема дня. Оскар-2018: главное о церемонии и победителях

Со второй попытки британский актер Гери Олдмэн наконец получил статуэтку Оскар - за роль Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена"

Минувшей ночью в Лос-Анджелесе были вручены самые желанные в мире кинематографа статуэтки - премии Оскар. Победителем в главной номинации - лучший фильм - стал номинант-рекордсмен, кинолента "Форма воды", претендовавшая сразу на 13 премий. Не обошлось в этом году и без намека на политику: ведущий церемонии при вручении одной из премий решил пошутить над главой Кремля, который "хотя бы в эти выборы (победителя в номинации - ред.) не вмешивался". Чем еще запомнился Оскар-2018 - в материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. В этом году кинопремия Оскар отпраздновала свой 90-летний юбилей, в честь чего церемония вручения статуэток отличилась яркостью и блеском: сцену украсили 45 млн кристаллов Swarovski. Оскар-2018 также стал площадкой для выражения общественного протеста - актеры надели на себя оранжевые значки с изображением флага США, которые символизировали призыв отказаться от свободной продажи оружия в стране. В остальном церемония вручения в этом году была традиционной, насколько это возможно для события, на которое раз в год съезжаются самые знаменитые представители кинематографа со всего мира.

ЧЕМ ЗАКОНЧИЛОСЬ. Ежегодно премия вручается в 16 номинациях. В этом году лучшим фильмом была признана кинолента "Форма воды", которую представили сразу в 13 номинациях (однако ей не удалось побить прошлогодний рекорд "Ла-Ла Ленд", который был представлен в 14 номинациях). Картина также получила премии в номинациях лучший режиссер (Гильермо Дель Торо) и лучшая музыка.

Лучшим актером года признали Гэри Олдмена за роль Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена". Свой Оскар британский актер получил со второй попытки: в 2012 году он был представлен в этой же номинации за роль в фильме "Шпион, выйди вон", но тогда статуэтку отдали Жану Дюжардену за роль в киноленте "Артист".

Лучшей актрисой года стала Фрэнсис Макдорманд за роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Для актрисы это уже второй Оскар - у нее также есть статуэтка за главную женскую роль в фильме "Фарго". Соперницами Макдорманд в этом году были также оскароносная Мэрил Стрип, Салли Хокинс, Марго Робби и Сиршей Ронан.

Лучшей актрисой второго плана признана Эллисон Дженни (за роль в фильме "Я, Тоня"), лучший актер второго плана - Сэм Рокуэлл ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури").

Лучшим анимационным полнометражным фильмом назвали мультфильм "Тайна, Коко", а короткометражным - "Дорогой баскетбол".

Премию в номинации "лучший фильм на иностранном языке" получил фильм чилийского производства "Фантастическая женщина". В этой номинации он обошел, в то числе, российскую киноленту "Нелюбимый". Лучшими полнометражными и короткометражными документальными фильмами стали "Икар" и "Рай - это пробка на 405-м шоссе".

Читайте также: Оскар-2018: все победители кинопремии

Во время церемонии вручения премии за фильм "Икар" о велогонщике, который пытается выиграть гонку с помощью допинга, ведущий Джимми Киммел иронично отметил: "По крайней мере, можно сказать с уверенностью, что в эти выборы Путин не вмешивался".

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. В этом году фильмы украинского производства не прошли ни в одну из номинаций. Остается надеяться, что к следующей церемонии вручения премии Оскар в 2019 году украинские режиссеры, продюсеры и актеры смогут создать киноленты, которые станут достойными конкурентами в номинациях "лучший фильм на иностранном языке" или, например, "лучший документальный фильм".

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.