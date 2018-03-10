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Германия и Франция отложили планы реформировать еврозону - СМИ

10.03.2018 14:15
План реформирования ждали уже на следующей неделе, но его пока нет - в Германии говорят, что не успели из-за формирования правительства
Германия и Франция отложили планы реформировать еврозону - СМИ
Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон (фото - Getty Images)

Германия и Франция отложили планы по реформированию еврозоны, пишет Spiegel.

Планировалось, что уже в марте на саммите канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон представят общий план  реформирования, но этого не будет. 

"Дело отменяется. Нам нечего объявлять", - сказал один из представителей немецкой команды разработки плана. 

В Германии объяснили, что представители федерального правительства за коалиционными переговорами не успели заняться еще и реформами еврозоны. 

В январе на форуме в Давосе Макрон сказал, что Европе нужна десятилетняя стратегия, чтобы сделать ее сильней и избежать фрагментации мира. 

Канцлер Германии также говорила, что ЕС должен сплоченней действовать на мировой арене и быстрее принимать решения. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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